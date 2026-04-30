El Festival de Cine iberoamericano de Roma celebra el talento argentino con películas de Milagros Mumenthaler y Pino Solanas

Los pósteres de 'Las Corrientes' y 'El Exilio de Gardel' ilustran dos obras cinematográficas destacadas, posibles participantes o referentes del Festival de Cine de Roma.

La decimonovena edición de La Nueva Ola, Festival de Cine Español y Latinoamericano de Roma, que se realiza del 6 al 10 de mayo en los cines Barberini y Troisi de la capital italiana, destaca en su programación a dos películas argentinas que representan dos épocas de la producción nacional: la contemporánea Las corrientes, dirigida por Milagros Mumenthaler, y un clásico de los años 80 como Tangos, el exilio de Gardel”, obra de Fernando “Pino” Solanas.

Ambas películas ocupan un lugar central en el festival, que las presenta como ejemplos paradigmáticos de la creación argentina. Por un lado, Las corrientes representa la renovación del cine actual al abordar, desde la mirada personal de su directora, el dilema del desarraigo, la búsqueda de identidad y las secuelas emocionales del exilio. Por otro, Tangos, el exilio de Gardel simboliza el rescate y la vigencia de un clásico restaurado, que utiliza la música, la danza y la narrativa poética para retratar la memoria colectiva de un tiempo muy particular de la historia contemporánea de nuestro país.

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Con casi veinte años de historia, el Festival de Cine Español y Latinoamericano de Roma se ha consolidado en Italia como referente para el cine iberoamericano. En esta edición, la programación subraya relatos de resistencia, migración y memoria, visibilizando el papel de Argentina a través de obras que dialogan con problemas universales y que encuentran resonancia en audiencias internacionales.

"Las corrientes", película de Milagros Mumenthaler que representa lo mejor del cine argentino contemporáneo

‘Las corrientes’, entre la identidad y el desarraigo

La directora Milagros Mumenthaler, de origen argentino-suizo, propone en Las corrientes”¿ una exploración sobre el desarraigo individual y las fisuras de la pertenencia. El filme sigue a Lina, interpretada por Isabel Aimé González Solá, una diseñadora que divide su vida entre Europa y Buenos Aires y atraviesa una crisis existencial tras un episodio decisivo en Suiza.

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Mumenthaler ha señalado a Infobae Cultura que su protagonista es “un personaje desclasado, que se va de su lugar de pertenencia por obligación, por un instinto de supervivencia, para acomodarse al entorno socioeconómico de su pareja”. Añade que este esfuerzo cotidiano “la vuelve frágil, permeable a posibles desequilibrios psíquicos”, evidenciando la vulnerabilidad y las tensiones que enfrentan quienes se mueven entre distintos mundos.

La película transcurre entre Ginebra y Buenos Aires, y se centra en la soledad de Lina y en la distancia que siente hacia su familia. Aclamada en festivales internacionales como Toronto y San Sebastián, donde recibió el Premio RTVE, la obra sobresale por su cuidada fotografía y el papel simbólico del agua, que acompaña la búsqueda de identidad y memoria.

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El trasfondo personal de Milagros Mumenthaler, marcada por el exilio durante su infancia en Suiza, otorga a la película una mirada íntima sobre las consecuencias emocionales del desarraigo. El reparto incluye a Esteban Bigliardi, Emma Fayo Duarte y Claudia Sánchez, y desarrolla una narrativa que oscila entre el realismo y la evocación poética.

'Tangos, el exilio de Gardel', de Pino Solanas, es un clásico del cine argentino de los años 80

‘Tangos, el exilio de Gardel’, exilio y la memoria

La inclusión de Tangos, el exilio de Gardel en este festival representa la recuperación de una película emblemática del inicio de la etapa democrática a partir de 1983. Dirigida por Fernando “Pino” Solanas y galardonada en 1985 con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia, este largometraje relata la experiencia del exilio argentino en Europa a través de un grupo de artistas que busca crear un espectáculo de “tanguedia” (fusión de tango, comedia y tragedia) en París.

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La obra de Solanas destaca por transformar la nostalgia en un acto creativo, eludiendo el resentimiento. La música compuesta por Astor Piazzolla se amalgama con las vivencias del desarraigo y la memoria, resultando en una narrativa fragmentada y llena de símbolos, donde la creación artística se convierte en refugio frente a la pérdida de la patria.

El elenco está encabezado por Miguel Ángel Solá, acompañado por Marie Laforet y Ana María Picchio, entre otros. La crítica resaltó la riqueza visual y sonora del film, así como la manera en que difumina los límites entre realidad y ficción, invitando al espectador a sentir la historia más allá de las palabras. El equilibrio entre humor, ternura y referencias históricas sitúa a esta obra en un lugar central del cine latinoamericano.

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