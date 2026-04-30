Fotos y una selección única: el detrás de escena de un libro sobre el conurbano

El proyecto reunió miles de imágenes enviadas por usuarios y, tras un proceso de curaduría, se eligieron 150 para retratar la identidad, las escenas cotidianas y los símbolos del conurbano bonaerense

Marcos López, fotógrafo y artista, presenta una muestra y un libro con imágenes inéditas del conurbano bonaerense. La exhibición “Retrospectiva” se extiende hasta julio en la Fundación Larrivière, en La Boca, y el libro “Conurbano Style”, realizado junto al proyecto The Walking Conurban, reúne 150 fotografías seleccionadas para retratar las múltiples identidades y estéticas del área metropolitana de Buenos Aires.

La muestra incluye 200 fotografías que abarcan 50 años de trabajo de López, desde que comenzó su carrera a los 18 años. El evento se realiza en la calle Caboto y fue extendido por el éxito de público. Según informó el propio artista, no planea volver a realizar una exposición de esta magnitud en vida.

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“Estoy haciendo una muestra retrospectiva de lo que son 200 fotos en la Fundación Larrivière, en La Boca. La dejan hasta julio debido al éxito de público. Vale la pena ir a verla, porque no voy a hacer nunca más en vida algo de esta magnitud”, expresó el fotógrafo en Infobae en Vivo A las Nueve.

Conurbano Style

El proceso detrás de “Conurbano Style”

El libro “Conurbano Style” nació a partir del interés de Marcos López por la cuenta de Instagram de The Walking Conurban. “En principio, era un fan de la cuenta de Instagram The Walking Conurban. No podía creer lo bueno de las fotos”, recordó el fotógrafo.

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El fotógrafo envió una imagen propia del conurbano bonaerense a los administradores de la cuenta. “Un día les mando por mensaje privado una foto mía del conurbano para ver si me la publicaban. Me contestaron: ‘Maestro, un honor’”, relató el artista. Aprovechando ese contacto, propuso la idea de editar un libro y asumir el rol de curador.

“Ya que me dicen maestro, se me ocurrió una idea: que yo sea el curador de las miles de fotos que la gente les manda. Elegimos 150 y publicamos un libro”, explicó. Para concretar el proyecto, López fundó su propia productora, Oficina de Proyectos, y lanzó una preventa que permitió financiar la edición. “Vendimos mil ejemplares en preventa y con eso se financió la publicación”, añadió.

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Conurbano Style (Instagram @marcoslopezvirtual)

El proceso de selección implicó analizar aproximadamente 4.000 imágenes. “Las imprimí chiquititas en una fotocopiadora en la mesa”, explicó.

Las texturas y símbolos del conurbano bonaerense

Para López, la selección y el orden de las imágenes no obedecieron únicamente a criterios estéticos, sino también a elementos representativos de la identidad local: “No es poner una foto linda al lado de otra. Un tren tiene que haber. El tren es fundamental”.

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El artista reflexionó sobre uno de los símbolos más recurrentes en las casas de la zona: los leones de yeso o cemento, ubicados en las entradas. “Me esforcé toda la vida, gané guita, me hago el chalé y quiero entrar y que los leones me reciban. Me merezco ser el rey con estos leones a mi entrada”, afirmó con humor López.

Conurbano Style (Instagram @marcoslopezvirtual)

La observación cotidiana y la espontaneidad también aparecen destacadas como rasgos distintivos de las imágenes. “Lo interesante de esas fotos, primero, es que no tienen pretensión artística. Pasa uno con el teléfono, ve un caballo que se asoma a un kiosco, clic. En esa observación cotidiana, para mí está la potencia de la cuenta y que tratamos de reflejar en el libro”, aseguró.

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El libro “Conurbano Style” está disponible para la venta a través de la cuenta oficial de Marcos López en Instagram, con entrega a domicilio.

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