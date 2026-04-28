¿Qué hay de realidad y qué de ficción en la biopic sobre Michael Jackson?

La película biográfica 'Michael' omite denuncias de abuso debido a acuerdos legales, modificando su enfoque hacia los conflictos familiares de los Jackson

Michael, la nueva película biográfica sobre la vida triunfal pero traumática de Michael Jackson, tuvo que someterse a costosas regrabaciones cuando los herederos de Jackson descubrieron un acuerdo legal de los años 90 que impedía que la película mostrara a un niño que había denunciado que la estrella había abusado sexualmente de él en aquel entonces. En cambio, el conflicto central de la película se centra entre el patriarca de los Jackson 5, Joseph Jackson, y el grupo familiar al que impulsó al estrellato, en particular Michael, su carismático líder.

En esta versión de la historia, ¿qué ficcionaliza la película y qué acierta? Aquí está la verificación de datos, basada en parte en la investigación para mi libro MJ: El genio de Michael Jackson:

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¿Joseph Jackson golpeó a Michael con un cinturón cuando era pequeño y lo llamaba Nariz Grande?

Sí, las palizas ocurrieron, según ambos Jackson. Michael acusó a su padre (interpretado por Colman Domingo) de maltrato con cinturones y “cuerdas de hierro”. Joseph declaró a la BBC: “Lo azoté con una vara y un cinturón. Nunca lo golpeé; a alguien se le golpea con un palo”. En la película, la madre de Michael, Katherine, confronta a Joseph: “¿Qué vas a hacer, golpearlo? ¿Vas a darle una paliza?”. Pero en una entrevista con CNN en 2013, Katherine Jackson defendió a su esposo: “No me pareció demasiado duro”, y añadió: “Si hacías algo mal, te regañaban y te daban una buena paliza”.

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En cuanto a Nariz Grande, fueron los hermanos de Michael quienes le pusieron este cruel apodo infantil, según el libro de J. Randy Taraborrelli, Michael Jackson: La magia, la locura, la historia completa 1958-2009. Aunque The Guardian y otras publicaciones sugirieron que Joseph Jackson también lo llamaba así, el padre de Michael lo negó.

¿Acaso Michael Jackson negoció una tregua entre las pandillas de Los Ángeles?

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Sí, en cierto modo. Quería un concepto de coreografía al estilo de West Side Story para su cortometraje Beat It, e instruyó a su entonces representante, Ron Weisner, para que se reuniera en el centro de Los Ángeles con miembros de las pandillas Crips y Bloods, con seguridad presente. Las pandillas aceptaron participar y llegaron al local de ensayo en dos autobuses. El bailarín Popin Pete recordó: “Esta gente se convirtió en gente maravillosa”.

El video icónico de 'Beat It' contó con la participación real de miembros de pandillas de Los Ángeles, gestionado por el entorno de Michael Jackson para lograr autenticidad

¿Acaso Walter Yetnikoff, director del sello discográfico de Jackson, CBS Records, realizó una llamada telefónica amenazante a MTV que provocó que los videos del artista se emitieran en el canal en cuestión de horas?

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Depende de a quién le preguntes. En su autobiografía, Aullando a la Luna, Yetnikoff, quien murió en 2021, dijo que hizo tales amenazas, con el apoyo del productor Quincy Jones. Los ejecutivos de Epic Records, propiedad de CBS en ese entonces, coinciden: Llamó a Bob Pittman, entonces director ejecutivo de MTV Networks, y, refiriéndose a otros artistas de CBS, dijo: “¿Sabes todos esos videos de Bruce Springsteen, Cheap Trick y Charlie Daniels que están transmitiendo?”, recordó Ron McCarrell, un ejecutivo de marketing del sello. “Empácalos todos, mételos en una caja y devuélvelos”. Pero los ejecutivos de MTV de esa época desmienten esta versión. “Nunca sucedió”, dijo Les Garland, un ejecutivo de la cadena en ese momento. “Folclore, hombre, folclore”. De cualquier manera, el éxito de Jackson, “Billie Jean”, se estrenó en el influyente canal de cable en marzo de 1983 e integró lo que había sido casi exclusivamente un formato para artistas de rock blancos.

¿Despidió Michael Jackson a su mánager —su padre, Joseph— por fax?

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No. Joseph dijo que contrató a los cománagers de Michael de principios de los 80, Weisner y Freddy DeMann, y les dijo: “Realmente no obtenemos lo que necesitamos de la compañía discográfica, así que necesito que algunos tipos blancos me ayuden”. (Esto provocó un intercambio en la revista Billboard en el que Joseph se refirió a Weisner y DeMann como la “ayuda blanca”, y Michael dijo sobre la declaración de su padre “me revuelve el estómago”). En marzo de 1983, justo cuando Thriller estaba despegando, ambos contratos de representación expiraron, y Michael recurrió a Frank DiLeo, su amigo y promotor en Epic Records, para que lo representara hasta principios de los 90.

¿Se le incendió el pelo a Jackson durante el rodaje del video del anuncio de Pepsi de 1984 junto a sus hermanos?

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Sí. La versión de Michael sobre este suceso es bastante precisa, como se puede apreciar en un video del incidente publicado por Us Weekly en 2009, donde se ve a miembros del equipo extinguiendo las llamas de su cabeza. “Estaba literalmente parado en medio de una bola de fuego”, declaró un miembro del equipo de iluminación.

La película muestra a Jackson y a su abogado, John Branca (Miles Teller) , negociando un acuerdo millonario con PepsiCo, que Jackson exige que se done a un centro de quemados. La cifra real fue de 1,5 millones de dólares, según la revista People y otros informes, y permitió la creación del Centro de Quemados Michael Jackson en lo que entonces se llamaba el Centro Médico Brotman en Culver City, California. El centro cerró en 1987 y actualmente es el Hospital del Sur de California.

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Lo que la película no muestra: después de que Jackson salió del hospital, comenzó a tomar analgésicos, lo que, según declaró posteriormente, le provocó una dependencia.

¿Dijo Joseph Jackson que sin los ingresos de lo que se convirtió en la gira Victory Tour de 1984, protagonizada por Michael y sus hermanos, lo perderían “todo”?

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No exactamente. Pero justo cuando la carrera en solitario de Michael despegaba, Joseph y los hermanos Jackson atravesaban dificultades económicas. Joseph se reunió con promotores de conciertos sin el conocimiento de Michael y terminó trabajando con el empresario de boxeo Don King (interpretado por Deon Cole), quien garantizó 3 millones de dólares a la familia, una cantidad mucho mayor que la que ofrecían otros promotores.

La disputa sobre si Michael Jackson fue despedido por fax de la gestión de su padre revela las complejidades en la relación profesional y familiar de los Jackson

¿Vivió Jackson con sus padres en la casa familiar, en Hayvenhurst Drive en el barrio de Encino de Los Ángeles, incluso después de que Thriller se convirtiera en un éxito rotundo?

Sí. Aunque Branca ayudó a Jackson a comprar un condominio de tres habitaciones en Encino a principios de los 80, el Rey del Pop no se atrevió a dejar a su madre, por lo que permaneció en la casa familiar hasta que compró Neverland Ranch, en Los Olivos, California, en 1988.

¿Tenía Jackson animales exóticos, entre ellos Bubbles, el chimpancé, y una jirafa, en su casa de Hayvenhurst?

Sí. La familia Jackson acumuló pavos reales, tigres, leones, avestruces, perros y un loro, además de Bubbles, que vestía un mono de trabajo de OshKosh B’Gosh y aprendió a sacar helado Häagen-Dazs del congelador. En cuanto a la jirafa, Los Angeles Times informó que los funcionarios de caza de California retiraron al animal de seis meses, que carecía de permiso, de la casa de los Jackson en 1986.

¿Acaso Joseph Jackson interceptó a su hijo en casa, después de que le vendaran la cara a Michael tras su primera rinoplastia, y le dijo: “¡Oh, Dios mío, Michael!”?

No. En su autobiografía de 2011, You Are Not Alone: ​​Michael Through a Brother’s Eyes, Jermaine Jackson afirma que fue él, y no Joseph, quien interceptó a Michael. “¿Qué demonios te pasó?”, recordó Jermaine haberle preguntado. Si bien Michael no respondió (ni dijo que era por sus senos paranasales, como lo hace en la película), más tarde le dijeron a Jermaine que su hermano necesitaba una rinoplastia tras una caída en su casa familiar.

Quincy Jones colaboró estrechamente con Michael Jackson en sus tres primeros discos solistas, incluyendo 'Off the Wall', 'Thriller' y 'Bad'

La película hace que el papel de Quincy Jones en la producción de “Thriller” parezca mínimo. ¿Es cierto?

No. Jones, un prolífico productor y líder de banda, fue un colaborador crucial de Jackson en sus tres primeros álbumes en solitario tras su salida de Motown: Off the Wall, Thriller y Bad. Si bien Jackson escribió “Beat It”, “Billie Jean” y otras canciones con la ayuda de su “equipo B” de profesionales de estudio que trabajaban con él en la casa de Hayvenhurst, el “equipo A” de Jones, que incluía al compositor de “Thriller”, Rod Temperton, miembros del grupo de rock Toto y el bajista Louis Johnson, fue fundamental para crear el sonido y la estructura de los tres álbumes. Jones y Jackson trabajaron estrechamente en los dos primeros álbumes y no comenzaron a distanciarse hasta que grabaron Bad (1987).

¿Se le ocurrió a Michael el título de “Thriller” después de una maratón de películas de terror?

No. Temperton, el autor de Off the Wall, estaba trabajando en una canción llamada “Starlight” cuando se despertó en su habitación de hotel con la palabra “thriller” en la cabeza. Aunque a Michael le encantaban las películas de terror y más tarde se le ocurrió la idea del video de “Thriller” porque quería representar a un monstruo, Jackson y Jones se decidieron por la canción que da título al álbum después de que Temperton reescribiera la letra.

Fuente: The New York Times.

Fotos: Lionsgate; EFE/Quique y AP/ Doug Pizac.