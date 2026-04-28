Carlos Gallardo propone instalaciones poéticas en la Casa Victoria Ocampo

"Finale" de Carlos Gallardo

El Fondo Nacional de las Artes inaugura mañana, 28 de abril, la exposición Carlos Gallardo: Finale + On&Off en la Casa Victoria Ocampo, presentando nuevamente al público dos de las instalaciones más destacadas del artista argentino. Bajo la curaduría de Patricia Rizzo, la muestra revisita obras creadas en 2003 para el Museo Nacional de Bellas Artes y propone, junto a la exhibición Esculturas III en los jardines, una mirada renovada sobre la experimentación material y conceptual que caracterizó a Gallardo durante su carrera.

La obra Finale se compone de 11 atriles de gran tamaño (140 x 45 x 40 cm cada uno) que, en vez de partituras, sostienen cartas manuscritas en tinta encapsuladas en resina. Mediante este gesto, Gallardo convierte la correspondencia personal en un signo de intimidad suspendida, apuntando a la memoria y la imposibilidad de capturar el tiempo que fluye. Patricia Rizzo, curadora, subrayó al medio Fondo Nacional de las Artes que el desafío curatorial radicó en “las múltiples derivaciones que contiene su vasta producción”, señalando cómo el artista plasmó poéticamente preocupaciones como la fugacidad y la permanencia en piezas que “dejan rastros”.

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Finale fue exhibida por última vez en Fundación OSDE en 2019 y, anteriormente, adaptada al aire libre bajo el nombre A toda orquesta en Plaza Lavalle frente al Teatro Colón en 2010, ampliando su vínculo con el campo escénico, una constante en la trayectoria del artista.

Por su parte, On&Off es una instalación de gran escala formada por 4.000 jeringas, hierro, luz y sal, organizadas en dos paneles de 317 x 274 x 220 cm. Las jeringas suspendidas evocan tanto la problemática de las adicciones como la percepción contemporánea sobre la enfermedad y la cura, cuestiones exacerbadas globalmente tras la reciente pandemia. La pieza debutó en arteBA en 2010, y en palabras del texto curatorial del Fondo Nacional de las Artes, “las cavilaciones y la preocupación en relación con las adicciones fueron los disparadores iniciales para el artista, pero la interpretación se extiende a las vacunas, a las enfermedades en general y a problemáticas de alcance global”.

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Carlos Gallardo

La reiteración numérica —11 atriles, 4.000 jeringas— se transforma en un recurso para explorar la repetición y la acumulación como motores de sentido. A través de estos dispositivos, Gallardo articula preguntas sobre la permanencia y el paso del tiempo, oscilando entre lo poético y lo inquietante, como subraya el enfoque de la muestra.

Esta exhibición se presenta en simultáneo con Esculturas III, curada por María Silvia Corcuera, directora de Artes Visuales del Fondo Nacional de las Artes. El recorrido al aire libre reúne piezas de catorce artistas —entre los que figuran Betina Sor, Norberto Gómez y Jorge Gamarra—, estableciendo un diálogo entre disciplinas, materiales y la arquitectura racionalista de la casa.

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Carlos Gallardo (Buenos Aires, 1944–2008) forjó una carrera que abarcó artes visuales, fotografía, escenografía y diseño, con una producción reconocida por su experimentalidad y trabajo interdisciplinario. Fue director de arte en el Teatro San Martín, Editorial Abril, Editorial Hispamérica y Ediciones Summa.

Su obra alcanzó proyección internacional con participaciones en ferias como Art Chicago, ARCO, FIAC de París, arteBA y Basel Art Fair, y fue exhibida en ciudades como París, Ámsterdam, Bruselas, Miami, Montreal, Toronto, Santiago de Chile y Buenos Aires. Destacan también sus exposiciones en instituciones como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el MALBA, el Centro Cultural Recoleta, el Art Museum of the Americas (Washington), el Musée d’Art Contemporain de Nice y el Museo Carrillo Gil en México. En 1997, representó a Argentina en la Bienal de la Memoria de La Habana.

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"On&Off" de Carlos Gallardo

En el ámbito escénico, la colaboración con Mauricio Wainrot resultó en escenografías y vestuarios para más de 50 obras presentadas en compañías de Europa, América y Asia. En 2007, recibió el Premio Benois de la Danse por su trabajo en La Tempestad, otorgado en el Teatro Bolshoi de Moscú.

La curadora Patricia Rizzo (Buenos Aires, 1962) cuenta con una trayectoria que abarca cerca de 300 exhibiciones en el campo del arte contemporáneo, en instituciones nacionales e internacionales del sector público y privado. Recibió una beca sobre Curaduría, Gestión y Planificación de eventos en arte contemporáneo en el Salomon R. Guggenheim, y su trabajo editorial se centra en ensayos e investigaciones sobre arte actual.

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Sobre la presente exhibición, Rizzo destaca el papel de la resignificación de objetos y materiales en la producción de Gallardo, señalando: “La naturaleza de los materiales y sus combinaciones señalan funciones precisas. En composiciones artísticas reorganizadas en clave estética, Carlos Gallardo invierte o bien desvía las funcionalidades de los elementos y establece sentidos renovados”, según el texto oficial del Fondo Nacional de las Artes.

La exhibición Carlos Gallardo: Finale + On&Off puede visitarse hasta el 1 de junio de 2026 en la Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), de lunes a viernes de 11 a 19 h, con entrada libre. El evento reafirma el compromiso del Fondo Nacional de las Artes con la promoción del arte argentino experimental, mediante la puesta en valor de las propuestas que marcan el cruce entre lo visual, lo escénico y lo conceptual en la obra de uno de sus creadores más singulares.

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