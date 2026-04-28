Cultura

Carlos Gallardo propone instalaciones poéticas en la Casa Victoria Ocampo

El Fondo Nacional de las Artes abre las puertas a una muestra que rescata dos obras emblemáticas de Carlos Gallardo, fusionando memoria, experimentación y una mirada original sobre la fragilidad del tiempo y los materiales en el arte argentino

Guardar
Carlos Gallardo
"Finale" de Carlos Gallardo

El Fondo Nacional de las Artes inaugura mañana, 28 de abril, la exposición Carlos Gallardo: Finale + On&Off en la Casa Victoria Ocampo, presentando nuevamente al público dos de las instalaciones más destacadas del artista argentino. Bajo la curaduría de Patricia Rizzo, la muestra revisita obras creadas en 2003 para el Museo Nacional de Bellas Artes y propone, junto a la exhibición Esculturas III en los jardines, una mirada renovada sobre la experimentación material y conceptual que caracterizó a Gallardo durante su carrera.

La obra Finale se compone de 11 atriles de gran tamaño (140 x 45 x 40 cm cada uno) que, en vez de partituras, sostienen cartas manuscritas en tinta encapsuladas en resina. Mediante este gesto, Gallardo convierte la correspondencia personal en un signo de intimidad suspendida, apuntando a la memoria y la imposibilidad de capturar el tiempo que fluye. Patricia Rizzo, curadora, subrayó al medio Fondo Nacional de las Artes que el desafío curatorial radicó en “las múltiples derivaciones que contiene su vasta producción”, señalando cómo el artista plasmó poéticamente preocupaciones como la fugacidad y la permanencia en piezas que “dejan rastros”.

PUBLICIDAD

Finale fue exhibida por última vez en Fundación OSDE en 2019 y, anteriormente, adaptada al aire libre bajo el nombre A toda orquesta en Plaza Lavalle frente al Teatro Colón en 2010, ampliando su vínculo con el campo escénico, una constante en la trayectoria del artista.

Por su parte, On&Off es una instalación de gran escala formada por 4.000 jeringas, hierro, luz y sal, organizadas en dos paneles de 317 x 274 x 220 cm. Las jeringas suspendidas evocan tanto la problemática de las adicciones como la percepción contemporánea sobre la enfermedad y la cura, cuestiones exacerbadas globalmente tras la reciente pandemia. La pieza debutó en arteBA en 2010, y en palabras del texto curatorial del Fondo Nacional de las Artes, “las cavilaciones y la preocupación en relación con las adicciones fueron los disparadores iniciales para el artista, pero la interpretación se extiende a las vacunas, a las enfermedades en general y a problemáticas de alcance global”.

PUBLICIDAD

Carlos Gallardo
Carlos Gallardo

La reiteración numérica —11 atriles, 4.000 jeringas— se transforma en un recurso para explorar la repetición y la acumulación como motores de sentido. A través de estos dispositivos, Gallardo articula preguntas sobre la permanencia y el paso del tiempo, oscilando entre lo poético y lo inquietante, como subraya el enfoque de la muestra.

Esta exhibición se presenta en simultáneo con Esculturas III, curada por María Silvia Corcuera, directora de Artes Visuales del Fondo Nacional de las Artes. El recorrido al aire libre reúne piezas de catorce artistas —entre los que figuran Betina Sor, Norberto Gómez y Jorge Gamarra—, estableciendo un diálogo entre disciplinas, materiales y la arquitectura racionalista de la casa.

Carlos Gallardo (Buenos Aires, 1944–2008) forjó una carrera que abarcó artes visuales, fotografía, escenografía y diseño, con una producción reconocida por su experimentalidad y trabajo interdisciplinario. Fue director de arte en el Teatro San Martín, Editorial Abril, Editorial Hispamérica y Ediciones Summa.

Su obra alcanzó proyección internacional con participaciones en ferias como Art Chicago, ARCO, FIAC de París, arteBA y Basel Art Fair, y fue exhibida en ciudades como París, Ámsterdam, Bruselas, Miami, Montreal, Toronto, Santiago de Chile y Buenos Aires. Destacan también sus exposiciones en instituciones como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el MALBA, el Centro Cultural Recoleta, el Art Museum of the Americas (Washington), el Musée d’Art Contemporain de Nice y el Museo Carrillo Gil en México. En 1997, representó a Argentina en la Bienal de la Memoria de La Habana.

Carlos Gallardo
"On&Off" de Carlos Gallardo

En el ámbito escénico, la colaboración con Mauricio Wainrot resultó en escenografías y vestuarios para más de 50 obras presentadas en compañías de Europa, América y Asia. En 2007, recibió el Premio Benois de la Danse por su trabajo en La Tempestad, otorgado en el Teatro Bolshoi de Moscú.

La curadora Patricia Rizzo (Buenos Aires, 1962) cuenta con una trayectoria que abarca cerca de 300 exhibiciones en el campo del arte contemporáneo, en instituciones nacionales e internacionales del sector público y privado. Recibió una beca sobre Curaduría, Gestión y Planificación de eventos en arte contemporáneo en el Salomon R. Guggenheim, y su trabajo editorial se centra en ensayos e investigaciones sobre arte actual.

Sobre la presente exhibición, Rizzo destaca el papel de la resignificación de objetos y materiales en la producción de Gallardo, señalando: “La naturaleza de los materiales y sus combinaciones señalan funciones precisas. En composiciones artísticas reorganizadas en clave estética, Carlos Gallardo invierte o bien desvía las funcionalidades de los elementos y establece sentidos renovados”, según el texto oficial del Fondo Nacional de las Artes.

La exhibición Carlos Gallardo: Finale + On&Off puede visitarse hasta el 1 de junio de 2026 en la Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), de lunes a viernes de 11 a 19 h, con entrada libre. El evento reafirma el compromiso del Fondo Nacional de las Artes con la promoción del arte argentino experimental, mediante la puesta en valor de las propuestas que marcan el cruce entre lo visual, lo escénico y lo conceptual en la obra de uno de sus creadores más singulares.

Temas Relacionados

ArteCulturaCarlos GallardoCasa Victoria OcampoFondo Nacional de las Artes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Grecia endureció las penas contra la falsificación de arte y el tráfico de antigüedades

La nueva ley, aprobada en enero de 2026, establece hasta 10 años de prisión y multas de hasta 300.000 euros para quienes participen en cualquier etapa del fraude artístico

Grecia endureció las penas contra la falsificación de arte y el tráfico de antigüedades

Un museo filipino rescata la historia de la mortífera y lucrativa ruta de los galeones españoles

Un espacio cultural en Manila ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer la conexión transoceánica de los siglos XVI al XIX, explorando el impacto social y ambiental dejado por los barcos que cruzaban el Pacífico

Un museo filipino rescata la historia de la mortífera y lucrativa ruta de los galeones españoles

Adrián Noriega: mindfulness, kintsugi y cómo reconstruirse “desde el barro”

Hoy, el escritor y coach presenta “Benditas heridas” en la Feria del Libro. “El modelo que nos vendieron no alcanza. Creíamos que con eso llegábamos a la felicidad. Pero no”, dijo en diálogo con Infobae Cultura

Adrián Noriega: mindfulness, kintsugi y cómo reconstruirse “desde el barro”

¿Qué hay de realidad y qué de ficción en la biopic sobre Michael Jackson?

La nueva película biográfica sobre la estrella del pop aborda todo, desde momentos importantes como el video de “Beat It” hasta detalles como una jirafa como mascota

¿Qué hay de realidad y qué de ficción en la biopic sobre Michael Jackson?

Murió Edith Eger, autora de una obra fundamental sobre la supervivencia al Holocausto

Reconocida internacionalmente por su labor en la psicología del trauma, la escritora de “ La bailarina de Auschwitz” tenía 98 años

Murió Edith Eger, autora de una obra fundamental sobre la supervivencia al Holocausto
DEPORTES
En un partido histórico, PSG le ganó 5-4 al Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League

En un partido histórico, PSG le ganó 5-4 al Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League

Boca Juniors visitará a Cruzeiro con el objetivo de seguir en la cima de su grupo en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El ataque de furia de Francisco Cerúndolo en Madrid: rompió su raqueta tras perder el primer set frente a Alexander Blockx

A los 34 años, operaron a Erik Lamela para colocarle una prótesis en la cadera: “Que sea el comienzo de una vida sin dolor”

La plegaria de un famoso streamer brasileño que se hizo viral: “No quiero que Argentina gane el Mundial, no lo voy a soportar”

TELESHOW
El arrepentimiento de Ricardo Darín: “Dejé de estudiar a los 13 años porque en mi casa faltaba ayuda económica”

El arrepentimiento de Ricardo Darín: “Dejé de estudiar a los 13 años porque en mi casa faltaba ayuda económica”

Así fue la escapada de Ailén Cova y Alexis Mac Allister a Roma: callecitas y atardeceres de cuento

Eliana Guercio desató polémica en televisión con su comentario sobre Yipio en Gran Hermano: “Es un montón”

Carmen Barbieri y Fede Bal recordaron el desmayo en vivo de la conductora: "¡Murió mamá!"

Luis Novaresio presentó su nuevo ciclo “Nada es tan simple” con Pilar Sordo: “Todas las parejas tienen un acuerdo, expreso o implícito”

INFOBAE AMÉRICA

Lula promulgó el acuerdo Mercosur-Unión Europea tres días antes de su entrada en vigor provisional

Lula promulgó el acuerdo Mercosur-Unión Europea tres días antes de su entrada en vigor provisional

Panamá mantiene vía diplomática reservada para liberar a siete ciudadanos retenidos en Cuba

El Ministerio de Obras Públicas habilitará paso en Zona Rosa el próximo mes

Crímenes de lesa humanidad en Nicaragua: torturas sistemáticas, exilio forzado y el perfeccionamiento de la represión bajo la sombra del poder

Restos en cajas de zapatos y ADN mezclado con lodo: el desgarrador relato de la madre que cedió su asiento en el Titan