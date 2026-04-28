Grecia endureció las penas contra la falsificación de arte y el tráfico de antigüedades

La nueva ley griega endurece las penas por delitos artísticos, incluyendo falsificación y tráfico de antigüedades, para proteger el patrimonio cultural - REUTERS/Goran Tomasevic

La reciente aprobación de una nueva ley griega para combatir los delitos artísticos refuerza las sanciones contra la falsificación, el tráfico de antigüedades y el vandalismo. La normativa establece la creación de una unidad especial en el Ministerio de Cultura para investigar y prevenir estos delitos, en respuesta al aumento de incidentes que amenazan el patrimonio cultural.

La normativa establece penas de prisión de hasta 10 años y multas que pueden llegar a 300.000 euros en los casos más graves, abarcando delitos como la fabricación, posesión, exhibición y distribución de obras falsificadas, así como la manipulación de documentación sobre origen y autenticidad.

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Según Artnet, el nuevo marco legal, aprobado en enero de 2026, reemplaza el tratamiento general que estos delitos recibían bajo las normas comunes de falsificación y fraude en Grecia. Antes de la reforma, solo las transacciones financieras se penalizaban de manera específica. Ahora, los delitos artísticos se persiguen en todas sus etapas y formas, ampliando la responsabilidad penal a quienes participen en cualquier parte del proceso de fraude.

La normativa contempla sanciones de hasta 10 años de prisión y multas de hasta 300.000 euros por delitos contra el arte en Grecia - (Wikimedia Commons)

Sanciones y penas por delitos artísticos en Grecia

La legislación introduce un rango de castigos adaptados a la gravedad de cada caso. Para personas que actúan por cuenta propia, las multas parten de 5.000 euros y llegan a 120.000 euros, con penas de prisión de seis meses a cinco años.

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Cuando los delitos involucran organizaciones criminales o el valor de las obras supera los 120.000 euros, la ley contempla hasta 10 años de prisión y multas de hasta 300.000 euros. También se sancionan la tenencia y venta de piezas falsificadas y el uso de documentos fraudulentos sobre la procedencia, fecha o estado de conservación de las obras, lo que busca cerrar las vías de fraude en el mercado del arte.

Se crea una unidad especial en el Ministerio de Cultura de Grecia para investigar y prevenir fraudes en el mercado del arte y vandalismo - REUTERS/Alkis Konstantinidis

Casos que impulsaron la reforma legal

Varios incidentes recientes revelaron la vulnerabilidad del patrimonio griego. En Salónica, en 2024, las autoridades desarticularon una red que operaba cinco talleres dedicados a la falsificación de arte, cuyas obras llegaron tanto a coleccionistas como al público general.

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En los meses previos a la aprobación de la ley, el presentador de televisión y comerciante de arte Giorgos Tsagarakis fue arrestado bajo sospecha de vender falsificaciones en programas en directo. Además, en la Galería Nacional de Atenas, el político Nikolaos Papadopoulos destruyó cuatro obras de arte al considerarlas blasfemas, lo que intensificó la demanda social de mayor protección para museos y espacios públicos.

Un incidente anterior, en 2016, obligó a retirar decenas de esculturas de la vía pública en Atenas tras la desaparición de varios bustos y el daño a una estatua de mármol. Estos hechos muestran la frecuencia y diversidad de agresiones contra el arte y el patrimonio en Grecia.

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La reforma legal persigue la fabricación, posesión, manipulación documental y distribución de obras falsificadas en todas las etapas del proceso - (Wikimedia Commons)

Retos para la aplicación de la ley y opiniones de expertos

Especialistas en delitos artísticos consideran que la reforma constituye un avance relevante, aunque advierten sobre desafíos significativos en su aplicación, principalmente por la dimensión internacional del tráfico de arte. El experto Richard Ellis reconoció la actualización de la legislación como positiva, pero subrayó la dificultad de combatir estos crímenes solo a nivel nacional, debido a la multiplicidad de leyes y a la complejidad para recabar pruebas en distintos países.

Ellis destacó que los convenios internacionales pueden servir en algunos casos, siempre y cuando haya consenso sobre qué constituye un “objeto cultural”. La disparidad de estándares y normas complica la tarea de la nueva unidad especializada, que requiere recursos jurídicos y colaboración fuera de las fronteras de Grecia.

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La reforma pretende reforzar la protección del arte y el patrimonio ante formas de criminalidad sofisticadas y transnacionales, demandando que las autoridades mantengan estrategias de vigilancia y actualización para enfrentar las amenazas emergentes.