Cultura

Adrián Noriega: mindfulness, kintsugi y cómo reconstruirse “desde el barro”

Hoy, el escritor y coach presenta “Benditas heridas” en la Feria del Libro. “El modelo que nos vendieron no alcanza. Creíamos que con eso llegábamos a la felicidad. Pero no”, dijo en diálogo con Infobae Cultura

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Adrián Noriega
Adrián Noriega: mindfulness, kintsugi y cómo reconstruirse “desde el barro”

“El libro no habla de mí, pero habla desde mí”. Tras cuatro décadas en medios, Adrián Noriega pegó el volantazo. El nombre de ese maniobra es Benditas heridas. Hoy, a las 19 horas en la Sala Alfonsina Storni de la Feria del Libro, es la presentación. “No es solo un libro. Es un viaje, un abrazo, un renacer”, dice el flyer. En diálogo con Infobae, Noriega señaló que su libro pretende demostrar cómo el dolor y las experiencias difíciles llevan a la reconstrucción y la resiliencia, al tiempo que desafía las expectativas tradicionales sobre el éxito y la felicidad.

“El libro surge a partir de mis propias heridas, no una en especial, sino varias, como mucha gente que llega a los cincuenta años, con una vida que no era la que uno había soñado”. Destacó que alcanzar la madurez implica revisar no sólo los logros sino también los quiebres financieros y las pérdidas laborales, y asumir que la reconstrucción personal muchas veces se construye “desde el barro, como se dice habitualmente, como la flor de loto que crece en el medio del barro”.

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El autor, reconocido instructor de Mindfulness y coach Ikigai, expuso que el método reflexivo de su libro está basado en filosofías orientales como el kintsugi, disciplina que enseña a valorar las cicatrices: “El kintsugi pone oro a las heridas, es decir, las observa, las reconoce, las trabaja y salís fortalecido”. Noriega remarcó que el proceso de sanación no consiste en ocultar el daño, sino en integrarlo a la propia narrativa: “A reconocer las heridas, no como pasa aquí, escondiéndolas, sino a reconocerlas como te propone el kintsugi”.

Adrián Noriega
“Benditas heridas” (Libella) de Adrián Noriega

Como respuesta a la demanda creciente de bienestar y búsqueda de sentido, Noriega vinculó el auge de prácticas como el mindfulness al desencanto con los modelos de éxito convencionales: “El modelo que nos vendieron no alcanza. Yo tuve también la casa que soñaba, los autos que soñaba, los viajes… Y creíamos que con eso llegábamos a la felicidad. Pero no”, afirmó.

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Frente a la insatisfacción generalizada, Noriega señaló que la comparación constante en las redes sociales y las relaciones superficiales deterioran el bienestar personal y obligan a buscar nuevas herramientas: “El sistema es bastante macabro y ahora con las redes sociales es una comparación constante”. En ese diagnóstico, el autor sostuvo que “muchas de las relaciones son mentirosas, que tienen que ver con el puesto que tenés. En ese sentido, el mindfulness es una herramienta fenomenal. Yo trabajo de eso, atendiendo gente uno a uno y dando charlas, y veo cómo rápidamente se puede evolucionar”.

Como instructor y coach Ikigai, Noriega rescató el aporte de la atención plena para dominar los pensamientos obsesivos y evitar que “la mente nos domine a nosotros”. Describió la respiración y la meditación Zen como pilares de un enfoque que invita a observar sin quedar presos del pensamiento.

Adrián Noriega
“El modelo que nos vendieron no alcanza. Creíamos que con eso llegábamos a la felicidad. Pero no”, dice Noriega

El autor de Benditas heridas busca mostrar con su libro el proceso de transformar el dolor en crecimiento y de cómo la sanación puede empezar “no desde el éxito sino desde el barro”. La obra recorre ejemplos de quiebres financieros, pérdidas laborales y crisis personales para evidenciar que integrar la heridas, y no ocultarlas, es el primer paso hacia una vida más auténtica, independientemente de la edad o los logros.

Por último, Noriega señaló que quisiera que “de este librito alguna frase llegue en el momento justo para recordarle a la gente que las heridas son inevitables y que uno puede, a partir de ellas, transformarlas en una fortaleza y no en una debilidad”. “Nunca es tarde para ser lo que verdaderamente uno siente y no seguir siempre los mandatos que venimos recibiendo desde hace mucho tiempo”, concluyó.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: El precio de la entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires es de $8.000 pesos de lunes a jueves y de $12.000, los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un chequelibro con el que podrá obteber descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Ingreso gratis: De lunes a jueves desde las 20.

Fecha: La Feria continúa hasta el 11 de mayo.

Horarios: De lunes a viernes de 14 a 22. Sábados, domingos y feriados, de 13 a 22.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704; Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia), CABA.

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