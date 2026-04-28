Los “perros robot” de Elon Musk y Mark Zuckerberg asombran en Berlín

Perros robot con cabezas de Elon Musk, Mark Zuckerberg y artistas como Picasso y Warhol sorprenden en la Neue Nationalgalerie de Berlín

Perros robot con cabezas de silicona hiperrealistas, modeladas a partir de figuras de renombre mundial, como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Andy Warhol y Pablo Picasso, pueden verse deambulando por un museo de Berlín, y ocasionalmente “defecan” imágenes impresas de su entorno que han capturado previamente con cámaras integradas.

Los animales forman parte de una instalación interactiva del artista estadounidense Beeple (Mike Winkelmann), que actualmente se exhibe en la Neue Nationalgalerie de Berlín .

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Cada imagen impresa muestra un fragmento de la realidad transformado por la IA para asemejarse a la personalidad del perro o, en otras palabras, a la visión del mundo de la figura humana sobre sus hombros (es decir, el perro Picasso producirá imágenes al estilo cubista y el de Warhol al estilo pop art).

Se trata de una reflexión sobre cómo nuestras percepciones están condicionadas por los algoritmos y las plataformas tecnológicas, escriben los organizadores de la exposición en la descripción del evento.

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Fotografía de archivo: el artista aparece montado sobre un perro robot con la cara del empresario Elon Musk durante la feria Art Basel Miami Beach 2025

“En el pasado, nuestra visión del mundo estaba moldeada en parte por cómo los artistas veían el mundo”, dijo Beeple para esta nota. “La forma en que Picasso pintaba cambió nuestra percepción del mundo, la forma en que Warhol hablaba del consumismo y la cultura pop cambió su propia perspectiva sobre esas cosas”.

Ahora nuestra visión del mundo está condicionada por multimillonarios de la tecnología que poseen poderosos algoritmos que deciden lo que vemos y lo que no vemos, añadió el artista.

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“Es un poder inmenso que creo que no hemos comprendido del todo, especialmente porque cuando quieren hacer un cambio, no necesitan presionar a la ONU. No necesitan que se apruebe nada en el Congreso o en la UE, simplemente se levantan y cambian estos algoritmos.”

Los perros también llevan cabezas con la imagen y semejanza de Beeple.

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La exposición 'Regular Animals', del artista Beeple, utiliza inteligencia artificial para transformar imágenes capturadas por robots en estilos inspirados en figuras célebres. En esta imagen, Mark Zuckerberg (i), y el propio creador, el artista digital Beeple (d)

Lisa Botti, la curadora de la exposición en Berlín, afirmó que la inteligencia artificial es uno de los fenómenos que más impactan nuestras vidas hoy en día y que “los museos son los lugares donde la sociedad puede reflexionar” sobre tales transformaciones, razón por la cual quiso que se exhibiera la obra de Beeple.

La obra, titulada Regular Animals, se exhibió por primera vez en Art Basel Miami Beach 2025.

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Beeple es un diseñador gráfico de Carolina del Sur que realiza diversos trabajos de arte digital. Es uno de los fundadores del movimiento “cotidiano” en gráficos 3D: durante años, ha creado una imagen cada día y la ha publicado en línea sin faltar ni un solo día.

Según Christie’s, es el tercer artista vivo cuyas obras se han vendido más caras en una subasta, después de David Hockney y Jeff Koons.

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La obra 'Regular Animals' de Beeple se exhibió originalmente en Art Basel Miami Beach 2025 antes de llegar a Alemania

En la primavera de 2021, Christie’s abrió la subasta del collage digital de Beeple titulado Everydays: The First 5000 Days, cuya venta finalmente superó los 69 millones de dólares. La casa de subastas describió la obra como “críticas a la sociedad moderna, el gobierno y las redes sociales” en forma de “futuros grotescos y distópicos, que a menudo incluyen a celebridades como Donald Trump y Kanye West”.

Christie’s afirmó que la venta marcó la primera vez que una importante casa de subastas ofreció una obra de arte exclusivamente digital con un token no fungible como garantía de su autenticidad, así como la primera vez que se utilizó criptomoneda para pagar una obra de arte en una subasta.

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Los tokens no fungibles, conocidos como NFT, son identificadores electrónicos que confirman la autenticidad de un objeto coleccionable digital al registrar sus detalles en un libro mayor digital llamado cadena de bloques (blockchain). Estos tokens han irrumpido con fuerza en el mundo del coleccionismo en línea recientemente, como consecuencia del auge de las criptomonedas.

En el evento Art Basel 2025, Beeple regaló a los asistentes fotos de excrementos de sus perros, acompañadas de un certificado que decía “Excremento de perro 100% orgánico y libre de transgénicos”. Algunas impresiones tenían códigos QR que daban acceso a NFT gratuitos, lo que en la práctica significaba que Beeple estaba regalando su arte digital para que la gente (a veces los propios sujetos de las fotos) pudiera monetizarlo.

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Ciobanu informó desde Varsovia, Polonia.

Fuente: AP.

Fotos: EFE/ Beeple, EFE/ Alicia Civita.