Qué tiene Borges para que lo lean los jóvenes: una charla con rock y pop en la Feria del Libro

La obra de Borges inspira a la juventud a perderse en su laberinto literario, fomentando la imaginación sin caer en la obligatoriedad de la lectura - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, mejor conocido como Jorge Luis Borges, es un nombre en la literatura universal que pesa. Un nombre que pasó a la inmortalidad con una vigencia infinita, pero también un nombre que representa un reto: ¿Cualquiera puede leerlo? O, mejor dicho: ¿Cualquiera está predispuesto a leerlo?

En el contexto de la edición 50 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y de la conmemoración del cuadragésimo aniversario de su muerte, Borges toma aún más protagonismo entre los laberintos de libros de La Rural.

Para quienes sienten pasión por la lectura, Borges es más que un desafío: es una puerta de entrada a la posibilidad de unir mundos en apariencia opuestos. Ese es el caso de Daniel Mecca, escritor, poeta, docente, creador y director del festival #BorgesPalooza. Desde su juventud, Mecca vivió el amor por la literatura como una fuerza capaz de cruzar fronteras personales y académicas.

El festival literario #BorgesPalooza busca acercar y desmitificar la obra de Borges ante nuevas generaciones en la Feria del Libro de Buenos Aires - (Agustín Brashich/Ticmas)

“Mi interés por Borges nace en la universidad pública cuando estaba en los primeros años de ingeniería aeronáutica. Aquella joven pasión que tenía entonces por las matemáticas me producía una disociación respecto a la misma pasión que sentía por la literatura. En otras palabras, iba a las clases de análisis matemático con un libro de Kafka bajo el brazo y no podía entender cómo podían unirse esos dos universos que me producían tanto fervor. Borges vino a cerrar la grieta en mi biografía, ya que su literatura es, precisamente, la posibilidad de todo cruce y bifurcación”, expresó en dialogo con Infobae.

En su recorrido, Mecca supo canalizar ese amor por la literatura en múltiples proyectos. Como se mencionó anteriormente, es quién ideó y creó #BorgesPalooza, un festival literario que tiene el objetivo de desmitificar y difundir al escritor a nuevas generación. En ese contexto, este sábado 25 de abril a las 15 hs en Zona Futuro, Pabellón Amarillo, se dictará una charla para invitar a sumergirse en el universo borgeano.

El célebre relato El Aleph es recomendado por expertos como una entrada ideal para quienes desean explorar la literatura de Borges - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Adorarlo como si fuera uno de los dioses del Olimpo es lo contrario a leerlo: es convertirlo en un hecho inalcanzable justamente para evitar leerlo. La asimetría deliberada produce una fría distancia entre autor y lector, y no hay nada más caluroso que la literatura borgeana”, comentó Mecca.

Para él, Borges no es un autor distante para las nuevas generaciones, sino una presencia viva y estimulante. “La distancia entre Borges y las juventudes es un imaginario falso de toda falsedad, por lo que la idea de pensar un ‘Borges para la generación Z’ no parte de ningún preconcepto original: el autor de Las ruinas circulares ya lleva dentro suyo la materia rockera, la rebeldía contra las estructuras, la inestabilidad de lo dado, la provocación como idea”.

Daniel Mecca destaca la capacidad de Borges para mezclar ciencia y ficción, y unir pasión por la literatura con el pensamiento matemático - (AP)

El escritor destaca que, ya en los años cuarenta, Borges abordaba temas y estructuras que hoy dialogan con la cultura pop contemporánea. “Por ejemplo, ya la época de sus libros Ficciones (1944) y El Aleph (1949) Borges abordaba estos temas que vemos en series contemporáneas como Rick and Morty o en las producciones de Marvel Studios de Doctor Strange, en la serie Loki, en las Spider-Man: Un nuevo universo y A través del Spider-Verso, o la definición de la subjetividad del tiempo (del cuento ‘El milagro secreto’) que encontramos, por caso, en películas como Interstellar”.

Frente a la pregunta sobre el acercamiento de los jóvenes a Borges, el escritor desmitifica la idea de moda o imposición: “No creo que haya una moda en los jóvenes para leer a Borges, sino que, al lograr meterlos en ese universo, el deseo que aparece es genuino. El laberinto de Borges produce el deseo de perderse ahí adentro y la mejor forma de salir del laberinto de Borges es entrando. Por otra parte, es importante quitar la idea de ‘obligatoriedad’ respecto a la literatura de Borges, como si fuera una imposición leerlo y que, además, te guste. Nunca imposición produce imaginación. Lo mejor en Borges es quitar toda esa presión y generar una experiencia de goce al leerlo. La literatura de Borges es un placer por imaginar”.

Retrato de Jorge Luis Borges por Grete Stern. Wikimedia Commons

Para quienes se preguntan por dónde empezar a leer a Borges, Mecca recomienda el relato que da nombre a uno de sus libros más célebres: El Aleph. “La popularidad que tiene El Aleph en el imaginario colectivo puede resultar atractiva para entrar en la obra de Borges. Imaginemos lo siguiente: en el sótano de una casa en Constitución, en la parte inferior del escalón, hacia la derecha, hay una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Te acercás y ves ahí ‘el Aleph’, ese punto que contiene todos los puntos. El diámetro del Aleph es de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico está ahí, sin disminución de tamaño. La descripción del Aleph es la parte central y mística del texto, donde empieza la ‘desesperación de escritor’, es decir la imposibilidad del lenguaje de poner en palabras aquella visión. La visión del inconcebible universo. Un zoomeo al universo. ¿Nada mal para empezar, no?”.

Borges mantiene plena vigencia entre la generación Z, fusionando literatura clásica con la cultura pop - (Captura de pantalla/ IG: @alburaediciones)

Por otro lado, a fin de este mes publicará Absolutamente principiantes. Borges-Bowie: un cruce entre universos, bajo el sello Albura Ediciones. “Un teorema es tan sutil como un haiku. La razón late tanto como un verso”, afirmó, y anticipó que el domingo 3 de mayo, a las 18, expondrá sobre este particular encuentro de universos en el stand del Gobierno de la Ciudad.

Borges, en palabras de Mecca, “es la gran bestia pop de la literatura argentina”. Su obra, lejos de fosilizarse en el canon, sigue expandiendo territorios de lectura, imaginación y debate. A cuarenta años de su muerte, la pregunta sobre por qué leer a Borges parece tener respuestas renovadas en cada generación, pero todas confluyen en una certeza compartida: la literatura de Borges entrena la imaginación y, en ese ejercicio, permanece siempre viva.

La charla

Título: Borges, un escritor para la generación Z.

Dónde: Zona Futuro · Pabellón Amarillo

Cuándo: Sábado 25 de abril a las 15.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h.

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).