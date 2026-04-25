Jon Bon Jovi destaca la influencia de Jeff Beck al calificarlo como el mejor guitarrista de todos los tiempos

En una sesión de grabación, Jon Bon Jovi quedó impactado por la maestría de Jeff Beck, a quien calificó como “el mejor guitarrista de todos los tiempos”.

El músico estadounidense relató que Beck, acompañado solo de una guitarra común y un amplificador alquilado, logró un sonido revolucionario sin recurrir a pedales ni efectos, según describió el portal Indie Hoy.

El encuentro en el estudio y su contexto

La colaboración entre Bon Jovi y Beck ocurrió durante la grabación del álbum Blaze of Glory en 1990, cuando el cantante estadounidense buscaba una sonoridad distintiva para la banda sonora de la película Young Guns II.

La invitación de Bon Jovi a Beck surgió de su deseo de incorporar un sello inconfundible al proyecto, aprovechando la versatilidad del guitarrista británico, quien ya era reconocido internacionalmente por su destreza y su capacidad de experimentación en el rock y el blues.

La colaboración entre Jon Bon Jovi y Jeff Beck dio forma al álbum Blaze of Glory, banda sonora de Young Guns II

Según el propio Bon Jovi, ver a Beck desenvolverse con equipos modestos fue una experiencia transformadora. El cantante señaló que, aunque admiraba a guitarristas como Jimi Hendrix, la creatividad espontánea de Beck y su habilidad para superar las limitaciones técnicas redefinieron sus expectativas sobre la música en vivo y la grabación en estudio.

El proceso creativo detrás de Blaze of Glory

El álbum Blaze of Glory marcó el debut solista de Bon Jovi y nació como un encargo específico para la película Young Guns II. La canción principal logró ser nominada al Oscar como Mejor canción original, consolidando el valor artístico del proyecto.

Beck, con su característico enfoque minimalista, aportó solos y arreglos que enriquecieron la producción, dotando a las canciones de texturas inusuales y energía cruda.

Para Jon Bon Jovi, trabajar con Jeff Beck significó adoptar un enfoque más intuitivo y menos dependiente de la tecnología en sus producciones musicales (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además de Beck, participaron músicos como el baterista Kenny Aronoff, quien reconoció en entrevistas la capacidad de Beck para liderar y transformar la dinámica del grupo durante las sesiones. El trabajo conjunto se tradujo en un álbum que fusionó influencias del country, el rock y el hard rock, y que se mantuvo semanas en los rankings internacionales, contribuyendo al posicionamiento de Bon Jovi como solista.

El lugar de Jeff Beck entre los grandes guitarristas

El debate sobre los mejores guitarristas de la historia siempre ha generado controversia. Figuras como Jimi Hendrix, Randy Rhoads y John McLaughlin suelen aparecer en las listas elaboradas por revistas especializadas y portales como Indie Hoy.

Mientras Ozzy Osbourne suele elegir a Rhoads, Johnny Marr ha destacado a McLaughlin y Paul McCartney ha elogiado repetidamente a Hendrix, Bon Jovi sostiene que la experiencia personal junto a Beck supera cualquier comparación basada en popularidad o técnica convencional.

La destreza de Jeff Beck en técnicas como feedback y fingerstyle inspiró a músicos de varias generaciones en el mundo del rock y blues (REUTERS/Valentin Flauraud/Archivo)

Beck fue pionero en el uso de técnicas avanzadas como el control del feedback, el uso del trémolo y el fingerstyle, herramientas que le permitieron imprimir originalidad en cada interpretación. Su capacidad para improvisar y adaptarse a distintos estilos lo consolidó como referente tanto para músicos emergentes como para artistas consagrados.

La huella de la colaboración y el legado de Beck

La grabación de Blaze of Glory no solo dejó una marca en Bon Jovi, sino que también reforzó el estatus de Jeff Beck como un innovador incansable.

Para Bon Jovi, la sesión representó una lección sobre la importancia de la intuición y la simplicidad en la creación musical. El cantante ha mencionado en diversas entrevistas que, desde aquel encuentro, adoptó una aproximación más libre y menos dependiente de la tecnología para sus posteriores trabajos en estudio.

El legado de Beck como innovador en la guitarra eléctrica se cita frecuentemente en medios y foros especializados por su creatividad y originalidad (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

El aporte de Beck se mantiene vigente en la memoria de la industria, inspirando a guitarristas de distintas generaciones. Su capacidad de revolucionar la guitarra eléctrica, aun con medios limitados, se cita a menudo en foros y publicaciones especializadas como ejemplo de creatividad y destreza.

La colaboración entre ambos artistas es recordada como un punto de inflexión en la música contemporánea, consolidando el legado de Beck como uno de los mayores exponentes del instrumento a nivel mundial.