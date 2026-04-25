La CAF inauguró su estand en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

CAF promueve la integración regional a través de actividades culturales en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (CAF)

CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, presentó su stand en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, y reafirma así el papel de la cultura en el desarrollo de la región.

“Estamos muy felices de participar una vez más de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en una edición tan especial que celebra sus 50 años. Creemos que acompañar a las industrias culturales en este momento es fundamental, porque son un pilar clave para el desarrollo, la inclusión y la generación de oportunidades en toda la región”, afirmó Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de CAF. El stand 1505, ubicado en el Pabellón Amarillo del predio La Rural, estará abierto hasta el 10 de mayo con diversas actividades programadas.

La apertura oficial del espacio de CAF en la Feria Internacional del Libro más importante del mundo hispanohablante reunió a referentes como Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro; Alejandro Vaccaro, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores; y Ezequiel Martínez, director general de la Fundación El Libro, junto a autoridades del sector cultural y literario argentino, informó el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en un comunicado.

CAF inauguró su stand en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 para fortalecer la relación entre la cultura y el desarrollo regional. La institución es un banco de desarrollo de América Latina y el Caribe que busca potenciar el acceso al libro, la lectura y la escritura mediante una serie de actividades, paneles y debates, para reafirmar su compromiso con la integración y el avance social a través de la cultura.

“Creemos que acompañar a las industrias culturales en este momento es fundamental, porque son un pilar clave para el desarrollo, la inclusión y la generación de oportunidades en toda la región”, afirmó Christian Asinelli, vicepresidente corporativo del banco (CAF)

Principales actividades y encuentros en la Feria Internacional del Libro

Durante las próximas semanas, CAF ofrecerá una programación centrada en paneles, conversatorios y espacios de intercambio. Estas actividades tendrán como eje la promoción del libro y el fomento de la lectura, así como el impulso a la innovación cultural.

Mañana, domingo 26 de abril, a las 15:00 se celebrará el conversatorio “Democracia, memoria y futuro: pilares del desarrollo en América Latina”, con la participación del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

El lunes 27 está prevista una reunión con gobernadores de distintas provincias para abordar estrategias de desarrollo territorial y políticas públicas. Según CAF, estos encuentros buscan avanzar en soluciones a los desafíos de la región y visibilizar la cultura como motor de transformación.

La programación también contempla la presencia activa de legisladores, intelectuales y especialistas, quienes aportarán sus perspectivas en debates públicos. Todas estas acciones forman parte de la estrategia institucional de CAF para promover la creación literaria, la valorización cultural y el acceso al conocimiento en toda la región.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe apuesta por la cultura como pilar del desarrollo social y económico (CAF)

La visión de CAF sobre cultura y desarrollo en América Latina

Fundada en 1970, CAF —anteriormente Corporación Andina de Fomento— se ha consolidado como una institución financiera multilateral que apuesta por el desarrollo sostenible y la integración regional. Su misión abarca el financiamiento de proyectos en infraestructura, energía, agua, saneamiento y transformación digital, colocando la cultura como un eje fundamental para el crecimiento social y económico.

Desde la visión de la organización, la cultura es considerada tanto un derecho como una herramienta para reducir desigualdades, fortalecer capacidades y ampliar oportunidades. En su comunicado destacó que la cultura es una herramienta fundamental para dinamizar el desarrollo económico y social en la región.

La presencia de CAF en esta cita editorial refuerza su papel como aliado estratégico en la promoción de iniciativas culturales de impacto en América Latina y el Caribe. Así, la institución se posiciona como un actor clave en la integración regional y en el respaldo a proyectos culturales transformadores.