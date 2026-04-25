El Nobel John M. Coetzee llega a Buenos Aires: que hará en la Feria del Libro y el Malba

El premio nobel John M. Coetzee presentará dos nuevos libros en el Malba durante el aniversario número 25 del museo

El escritor sudafricano John M. Coetzee, quien reside actualmente en Adelaida, Australia galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2003, visitará el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) para participar de una entrevista pública y presentar dos nuevos libros editados por Malba Literatura. El evento se produce en el marco del 25° aniversario del museo y a 15 años de la primera visita del autor a la institución.

La actividad principal tendrá lugar el jueves 7 de mayo a las 19, cuando Coetzee dialogue con Anna Kazumi Stahl sobre sus recientes publicaciones, Compañeros de viaje: ensayos sobre mi biblioteca personal y El amor y el matrimonio en Sigmund Freud y otros ensayos, ambos publicados por Malba Literatura.

Compañeros de viaje: ensayos sobre mi biblioteca personal reúne doce prólogos escritos por Coetzee para Biblioteca Personal, colección inspirada en la Biblioteca Personal de Jorge Luis Borges. Esta edición surge como parte de una confluencia de aniversarios: veinticinco años de la Fundación MALBA y de su Departamento de Literatura, y quince años desde la primera visita de John M. Coetzee al museo, que dio origen, tiempo después, a la Biblioteca Personal J. M. Coetzee.

El volumen propone un recorrido por esos doce prólogos dispersos de clásicos de su Biblioteca Personal, y permitir que dialoguen entre sí en un solo volumen.

John M. Coetzee presentará durante la Feria del Libro, junto con Mariana Dimópulos "Don de lenguas" el 5 de mayo

Por su parte, El amor y el matrimonio en Sigmund Freud y otros ensayos agrupa seis textos –“Freud y el matrimonio”, “Jack London como fotógrafo”, “Refugiados del mar en Australia”, “Máximo Gorki”, “Zbigniew Herbert” y “Amos Tutuola”– en los que el autor aborda distintas figuras y temas. Cada ensayo expone un enfoque particular sobre literatura, historia y la responsabilidad intelectual.

Ambos títulos estarán disponibles en librerías y en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires a partir de mayo. El acceso a este encuentro es gratuito, con inscripción previa hasta agotar la capacidad de la sala. Las entradas estarán disponibles desde el lunes 4 de mayo.

Coetzee en la Feria del Libro

El autor, además, participará en dos actividades durante su visita. El martes 5 de mayo a las 17, en la sala Victoria Ocampo del Pabellón Blanco, junto con Mariana Dimópulos (vía streaming) y coordinado por Flavia Pittella presentará el libro Don de lenguas. Y el el miércoles 6 de mayo a las 19, en la misma sala, en la apertura del ciclo La Palabra Indígena, presentará Un mal salvaje, junto con Fabián Martínez Siccardi y la poeta del pueblo mapuche Liliana Ancalao.

Además, visitará la exposición fotográfica de Kim Manresa y Xavi Ayén, quienes documentaron la vida de treinta premios nobel de literatura, entre los que se encuentra el propio Coetzee.

[Fotos: prensa MALBA y archivo]