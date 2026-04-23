Política

Javier Milei se reúne con el empresario Peter Thiel en Casa Rosada

La audiencia con el Presidente configura una de las actividades que el cofundador de PayPal mantiene en su reservada agenda

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El presidente Javier Milei se reúne con el cofundador de PayPal, Peter Thiel
El presidente Javier Milei se reúne con el cofundador de PayPal, Peter Thiel

En una convulsionada jornada de jueves, el presidente Javier Milei recibe en Casa Rosada al reconocido empresario tecnológico Peter Thiel, que se encuentra en el país desde hace una semana y mantiene una extensa agenda de actividades bajo reserva. La reunión tiene lugar en el despacho presidencial y se enmarca en una serie de contactos que mantuvo el empresario con la administración libertaria.

Según supo Infobae, el cofundador de PayPal mantuvo reuniones con funcionarios del Gobierno y llevó adelante contactos institucionales, además de participar en actividades fuera del ámbito estrictamente político. El pasado lunes, se reunió con el asesor presidencial, Santiago Caputo, en un intercambio en el que abordaron sobre el escenario internacional, la dinámica tecnológica y el posicionamiento de Argentina en el nuevo contexto global.

Del intercambio participa además el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno; el traductor oficial, Walter Keer, y una delegación estadounidense compuesta por Matt Danzeisen, el esposo de Thiel y ex vicepresidente de BlackRock y el argentino Matias Van Thienen, socio de la compañía especializado en empresas en crecimiento e internacionales.

Desde su llegada al país, que planea prolongarse por varias semanas, la agenda de estadounidense incluyó reuniones con funcionarios, encuentros institucionales y participación en eventos culturales, como su asistencia al Superclásico entre River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental.

Peter Thiel en Casa Rosada
El asesor presidencial, Santiago Caputo, llega a Casa Rosada (RSFotos)

Una importante fuente con acceso al despacho presidencial reveló a este medio que el norteamericano tiene interés por “el fenómeno Milei” y considera que la Argentina “puede ser un lugar de refugio ante la eventualidad de un mundo en crisis”. Lo cierto es que el de esta tarde, luego de que el mandatario llegara a Casa Rosada pasadas las 13 blindado por un fuerte operativo de seguridad, no es el primer contacto entre los dos.

Hasta entonces el contenido del temario compartido se mantiene en estricta reserva al igual que el detalle del cronograma de compromisos del empresario. La reunión se da luego de la resolución del Poder Ejecutivo de prohibirle “temporalmente” el ingreso a los periodistas acreditados en Casa Rosada.

En mayo de 2024, Thiel participó también de un encuentro que se celebró en Balcarce 50 al que dio asistencia el embajador de la Argentina en Estados Unidos, Alejandro Oxenford. Tras la reunión, en aquel entonces reveló a través de sus redes sociales que Thiel estaba “impresionado” por las ideas libertarias. ”Visité a Javier Milei en la Casa Rosada con Peter Thiel, quien me dijo que cree que las ideas de Javier Milei son tan relevantes a nivel global como lo son para Argentina”, resumió.

El primer intercambio data de febrero del 2024, cuando ambos se cruzaron en un evento celebrado por el think thank Milken Institute en la ciudad de Los Ángeles.

Peter Thiel en Casa Rosada
El canciller Pablo Quirno llega a Casa Rosada (RSFotos)

Lo cierto es que Thiel llegó al país acompañado por su familia, su esposo y sus hijos. El cofundador de PayPale es reconocido internacionalmente como uno de los principales inversores externos de Facebook y referente del capital de riesgo. Su trayectoria se vincula con la llamada “Paypal mafia”, agrupación informal de emprendedores que surgieron de la plataforma de pagos para fundar compañía como SpaceX, Tesla, LinkedIn y YouTube.

Por su parte, cofundó la empresa Palantir Technologies que es considerada un actor clave en el análisis de grandes volúmenes de datos, con aplicaciones tanto en el sector privado como en organismos estatales.

El empresario con fluidos vínculos con el republicano Donald Trump y, en particular, con su vice, JD Vance, visita la Argentina en el marco de un itinerario por el sur del continente para descansar con su familia. Además, se muestra abierto a analizar inversiones. Como contó este medio, se alojaría en una casa en Barrio Parque y evalúa comprar propiedades en el barrio mencionado y en la Patagonia.

De perfil reservado, se declara libertario y ha cuestionado tanto el sistema político estadounidense como las formas de gestión propias de Silicon Valley, al plantear que “la tecnología debe superar a la política”.

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