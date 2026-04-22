Pantallas vs. libros: cómo motivar la lectura en niños y adolescentes

Especialistas destacan el papel esencial de la familia y la escuela para fomentar la lectura en la infancia y la adolescencia

El desafío de motivar la lectura en niños y adolescentes se vuelve cada vez más relevante ante el avance de las pantallas en la vida cotidiana. Familias y escuelas buscan estrategias para incentivar el interés por los libros, la narrativa y el desarrollo del pensamiento crítico. Qué herramientas proponen los especialistas, cuáles son las dificultades actuales y cómo la lectura sigue siendo una vía esencial para la creatividad y la expresión infantil.

En diálogo con Infobae en Vivo A las Nueve, María Alfieri, licenciada en Ciencia de la Educación explicó que la lectura permite a los adultos instalar preguntas y abrir conversaciones que desarrollan “un pensamiento crítico, un pensamiento acerca de la justicia, un pensamiento acerca de la diversidad”. Según la especialista, la literatura infantil ofrece un formato diferente al de los adultos, con una sensibilidad y un cuidado particular.

Alfieri sostuvo que “lo que genera fundamentalmente es el imaginario, porque no vas a saber con qué te vas a encontrar”. Explicó que esa incertidumbre impulsa la repetición: “Quiero leerlo de vuelta”, “contámelo de vuelta”. En esa reiteración, el niño construye y resignifica su propio relato.

El avance de la tecnología y las pantallas representa un desafío creciente para motivar el hábito de lectura en niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, la licenciada en Educación indicó que se puede trabajar la lectura en niños a través de actividades simples y convirtiéndo ello en una práctica habitual. “Eso tiene que de alguna manera volverse sistemático, tanto dentro de la escuela como dentro de la casa”.

Creatividad, vocación y el rol de la escuela

En esta misma línea, la traductora y docente Flavia Pittella abordó el descubrimiento de la vocación en la infancia y la responsabilidad de la escuela. “Es el lugar donde los chicos tienen que descubrir su vocación”, indicó la profesional.

Al mismo tiempo señaló la importancia de exponer a los niños a distintas experiencias para que puedan encontrar su interés: “Lo tenés que llevar a una fábrica para que vea cómo se hace queso, lo tenés que llevar a un concierto, le tenés que hacer tocar un instrumento”.

Alfieri resaltó que en los primeros años, los niños no narran sólo con palabras, sino también a través de múltiples lenguajes: “La posibilidad de diseñar, de jugar, de titular sus propias obras de arte. Les permite narrar, expresarse”. Propuso que padres y docentes estén atentos a esos momentos para permitir que los niños expresen sus ideas y emociones.

Influencia de las pantallas, influencers y la comunidad lectora

Cabe destacar que, en los últimos años, las pantallas forjaron una buena forma de interacción con los libros. “Los booktubers llenan estadios en la feria del libro. Los chicos hacen cola durante diez horas para que les firmen un libro”, señaló Alfieri.

La literatura infantil estimula el pensamiento crítico, la creatividad y la diversidad, según expertos en educación y pedagogía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pittella planteó que no es simple contraponer pantallas y libros: En este aspecto Alfieri sugirió proponer alternativas y orientar el consumo de contenidos. “Lo que podés hacer es redireccionarlo, trabajar la cantidad de horas, trabajar el contenido que se ve y dar otras propuestas”, detalló.

Asimismo, señalaron la importancia de que los adultos dediquen tiempo de calidad a la lectura y actividades conjuntas. Alfieri destacó: “No es la cantidad, es la calidad. Si vos le dedicás una hora por semana a leer Hamlet con tus hijos, ya es un montón”.

Entre otras cosas, Pitella y Alfiere destacaron el valor de la oralidad y la transmisión de relatos fuera del texto escrito. “La oralidad es importante. Hay países y ciudades específicamente que se han dedicado a trabajar la oralidad y armaron proyectos muy interesantes para la comunidad y que hoy son muy reconocidos en el mundo”, indicó Alfieri.

El deseo de saber y el acompañamiento familiar

“El deseo de saber, el deseo de conocer, el deseo de hacer. Muchas veces lo vas a poner en la narrativa, pero muchas veces lo vas a poner en las manos o con los afectos”, precisó la licenciada. Y remarcó que compartir cuentos en familia o rescatar relatos orales en encuentros con los abuelos fortalece los lazos y expande el universo simbólico del niño.

Para cerrar, la especialista sostuvo: “Si vos podés narrar, contar lo que te pasa, necesitás alguien que te escuche atentamente y que te abra la puerta para tramitarlo de la manera más feliz posible”.

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