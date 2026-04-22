Los barrios de Retiro y La Boca abren sus espacios de arte con una agenda especial

Los barrios de Retiro y La Boca abren sus espacios de arte

El viernes 24 y el sábado 25 de abril, Retiro y La Boca, respectivamente, serán epicentro de dos jornadas que activarán sus circuitos culturales y gastronómicos a través de eventos gratuitos que buscan consolidar ambos barrios como polos creativos y productivos.

Por un lado, el Ministerio de Desarrollo Económico porteño organiza “Retiro Abierto – Edición Galerías”, una propuesta que transforma galerías y talleres de artistas en zonas de encuentro, mientras que por otro, en el sur de la ciudad, se desarrollará la tercera edición de “Abre La Boca”, que ofrece recorridos en combi por museos y fundaciones.

Entre los elementos distintivos de la agenda, la edición de Retiro Abierto, viernes 24 de abril de 18 a 22 horas, inaugurará la temporada creativa anual con la participación de más de 50 espacios culturales y propuestas gastronómicas que, por primera vez, intervendrán trastiendas y fachadas con shows acústicos y circuitos temáticos con una acción que apunta a dinamizar el entramado productivo de Retiro, además de incrementar la circulación de público por galerías y comercios del área.

Retiro Abierto se desarrollará el viernes 24 de abril de 18 a 22 horas

Durante la jornada de Retiro Abierto – Edición Galerías, el eje central “La posta del arte” se desarrollará en cuatro circuitos geográficos: Arroyo, Florida, Suipacha y Reconquista. Los visitantes podrán recorrer cada uno en un horario extendido, de 18 a 22 horas, experimentando intervenciones musicales y propuestas gastronómicas en simultáneo. El objetivo de la iniciativa, explicaron desde el Ministerio de Desarrollo Económico de Buenos Aires, es “reafirmar el posicionamiento de Retiro como polo creativo” y atraer tanto al público tradicional del arte como a nuevos visitantes interesados en la oferta cultural local.

Entre las actividades destacadas figuran presentaciones de DJ Nico Varchausky y BALACIANO, conciertos de Rosario Ortega y Isla de Caras, así como propuestas especiales en galerías y pasajes gastronómicos. Según la agenda oficial divulgada, Central Affair, Barrakesh Espacio Cultural, De Sousa Galería y Fundación OSDE serán algunos de los puntos intervenidos, junto a la participación de locales gastronómicos como Dos Escudos y Cora en articulación con espacios de arte. La programación contempla, además, cruces entre establecimientos como Galería Grasa y Trufa, Selvanegra y Seis W, o Comité 357 y Acuario, poniendo en valor la cadena de oferta creativa del barrio.

Abre La Boca: paseo en combi por el circuito artístico del sur

“Prenumbra. Dia Art Foundation” en Fundación Proa (Patricio Pidal - Gentileza Fundación Proa)

Por otro lado, el sábado 25 de abril, de 12 a 18 horas, Abre La Boca retoma su formato de paseo artístico en combi, permitiendo a vecinos y turistas acceder sin costo a una red de instituciones, museos, fundaciones y residencias de artistas en el corazón de uno de los barrios más emblemáticos del sur de Buenos Aires.

Esta tercera edición ofrece traslados gratuitos entre los puntos del circuito, con la posibilidad de subir y bajar tranquilamente para conocer exposiciones, actividades y muestras de la escena contemporánea local, según informó el Ministerio de Desarrollo Económico.

Mapa de "Abre La Boca"

El recorrido contempla la participación de referentes del sector como Fundación Santander, Fundación Larivière, Barro, Museo MARCO, Ungallery, Constitución, Museo Benito Quinquela Martín, Fundación Proa, Fundación Andreani, PROA21, Museo Histórico de La Boca y Colón Fábrica. Todas abrirán sus puertas al público, consolidando así una red colaborativa que, como destacó la organización, “refleja la potencia cultural del sur de Buenos Aires”.

Ambas iniciativas suman más de cincuenta espacios y actividades integradas, posicionando a Retiro y La Boca como dos polos en pleno fortalecimiento cultural y productivo dentro de Buenos Aires, con énfasis en la articulación público-privada para ampliar el acceso, la circulación de visitantes y la integración de los sectores artístico, creativo y gastronómico.