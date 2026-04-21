El Senado dictaminó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur

El libertario y titular de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, Francisco Paoltroni; junto al secretario de relaciones económicas internacionales de Cancillería, Fernando Brun, durante una reunión en febrero pasado (Prensa Senado)

La comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que comanda el legislador libertario Francisco Paoltroni (Formosa), avanzó esta tarde con el dictamen que aprueba un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la República de Singapur, rubricado por el país el 7 de diciembre de 2023, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.

Por la Cancillería expuso el secretario de relaciones económicas internacionales, Fernando Brun. “Es el primero que la Argentina y el Mercosur firman con el sudeste asiático”, aseguró. Luego, destacó el “alto nivel institucional” de este tipo de convenios y que, sobre todo, servirá “para poder negociar con japón, Corea y Vietnam, Indonesia, quienes vuelven a mirar el acceso a la energía”.

Seguido a ello, Brun resaltó la “plataforma de inversiones” que implica la iniciativa en cuestión, ya que “Singapur tiene el PBI más alto del mundo” y “una corporación de fondo de inversiones de u$s 100.000 millones”, aunque hoy sólo el cuatro por ciento se destina hacia América Latina. También se mencionó el interés por minerales.

“No es un hecho más, estamos llegando a enorme velocidad, pero no estamos dejando de llegar tarde a estos esquemas. Tenemos que hacerlo con enorme dinamismo para preservar la producción y colocar productos en mercados internacionales”, expresó el funcionario de Cancillería.

Por otra parte, Brun remarcó que “este acuerdo tiene un capítulo de inversiones que no tiene el de la Unión Europea”. Lo resumió con las siguientes palabras: “Moderno, integral, equilibrado, potencia nuestras exportaciones en sectores menos convencionales, pero ya conocidos; mejora las condiciones de acceso a los mercados externos y atrae inversiones para consolidar la inserción argentina”.

Desde el kirchnerismo, Jorge Capitanich (Chaco) reclamó que este tipo de mecanismos implica que “funcionen” organismos como “el INTA y el INTI, con buena calidad de supervisión e ingreso de productos aduaneros”.

El senador kirchnerista y exgobernador chaqueño, Jorge Capitanich (Infobae en Vivo)

En tanto, el hasta hace pocas semanas K y ahora free lance justicialista Guillermo Andrada (Catamarca) se mostró preocupado por el tipo de cambio. “Vamos a ser rehenes. Sólo vamos a ser competitivos en materias primas y no vamos a poder darle valor agregado”, dijo el legislador, que representa a una provincia minera y que avaló la ley de glaciares.

La respuesta de Brun fue contundente. “Singapur es uno de los principales países de servicios basados en el conocimiento. Estamos hablando de puro valor agregado. No me voy a meter -con el tipo de cambio-, no soy funcionario de Economía. La competitividad la ve en las cifras de comercio exterior y está mostrando un superávit que no se registraba”, manifestó.

Quien coincidió con el cristinista Capitanich fue la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital Federal): habló de la “idea de poder tener tableros de control, seguimiento e información”. Pidió que “todos puedan conocer” el régimen para “que no quede para cinco o seis empresas”.

Otros dos convenios que también se despacharon este martes están relacionados con la seguridad social. El primero es con la Confederación Suiza, del 27 de mayo de 2024; y con la República de San Marino, el 25 de agosto de 2023.

Armas

Las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico; y de Justicia y Asuntos Penales del Senado analizarán, desde las 14 de mañana, una iniciativa que introduce cambios a la regularización de armas de fuego -agilizar procedimiento-, por un lado, y que prorroga el sistema de entrega voluntaria administraciones de distinto color político lo han hecho hasta el 31 de diciembre de 2027.

El proyecto ya fue aprobado por Diputados en 2024 y sólo resta que lo sancione la Cámara alta. De no hacerlo -hay tiempo hasta finales de febrero próximo-, el texto perderá estado parlamentario y tendrá que comenzarse un nuevo trámite desde cero.