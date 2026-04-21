Fue campeón de la Premier League hace 10 años y descendió a Tercera: la acusación contra un rival directo que podría salvarlo

“El 2 de mayo de 2016 será recordado como el día más importante en la extensa historia del Leicester City”. Así arrancó la nota de Infobae el día que los Foxes se quedaron con la Premier League por primera vez en 132 años desde su fundación. En contraposición, el 21 de abril de 2026 será una de las jornadas más tristes en 142 años de un club que supo reunir el aliento del futbolero promedio en torno a un plantel que desafió a los poderosos y se proclamó campeón de la Primera División, pero la próxima temporada lo encontrará en la League One, la tercera categoría del fútbol inglés.

El empate 2-2 ante Hull City por la fecha 44 (son 46 jornadas) del Championship, en un King Power Stadium con muchos espacios vacíos en las tribunas, terminó de condenar su segundo descenso consecutivo. Así lo comunicó la institución en sus redes sociales: “El resultado de esta noche confirma nuestro descenso a la Sky Bet League One”.

Todo esto se produce a falta de pocos días para cumplirse una década de aquella gesta del plantel liderado por Claudio Ranieri y que tuvo al argentino Leonardo Ulloa entre sus filas. Lo acompañará Sheffield Wednesday (último, -3) y falta definir el tercer y último boleto.

Cabe remarcar que Leicester descendió al Championship en 2023, pero regresó a la élite en 2024 con Enzo Maresca como DT. Con la salida de Maresca al Chelsea (ganó el Mundial de Clubes 2025), no se pudo sostener en la Premier League y volvió a bajar a la Segunda División en 2025. Su emblema, Jamie Vardy, dejó la entidad para seguir su carrera en la Cremonese de Italia, y el último ciclo fue turbulento: inició la temporada con el español Martí Cifuentes, fue despedido con el club en la 14° colocación sobre 24 equipos y lo reemplazó el inglés Gary Rowett, quien ganó solo 1 de 12 partidos. Ocupa el anteúltimo lugar con 42 puntos, a 7 del Blackburn Rovers (49), que está 21° y sería el primero que se salve, con solo seis puntos en juego. Sin embargo, una cuestión legal podría dejarle una mínima ilusión al Leicester de seguir luchando por la permanencia.

*El resumen del partido

West Bromwich Albion ya estaría salvado del descenso, pero enfrenta una acusación por una supuesta infracción a las normas de Beneficio y Sostenibilidad (PSR) de la EFL (English Football League), según precisó Sky Sports, y se analiza una posible deducción de puntos. No hay precisiones sobre cuándo se reunirá la Comisión Independiente para tomar una decisión, pero la fuente citada afirmó que se tomaría una resolución que aplicaría para este curso. El antecedente más reciente sucedió con la quita efectiva de seis puntos al Leicester este mes por incumplir las normas financieras, repasó la BBC.

Actualmente, West Brom tiene 52 puntos y una deducción de esa índole lo metería de lleno en la pelea por el descenso a dos fechas del final. En la tabla está por encima de los siguientes conjuntos: Portsmouth (51), Charlton (50), Blackburn Rovers (49), Oxford United (44), Leicester City (42) y Sheffield Wednesday (-3). El colista del torneo entró en concurso de acreedores, le aplicaron una quita de 18 unidades por infracciones financieras y comenzará la Tercera División con una sanción de 15 puntos a cuestas.

A la espera de lo que suceda con ese expediente, Leicester está descendido por el momento y la escena del final del encuentro disputado en su estadio dejó a las claras lo que significa esta situación en sus hinchas.

Jannik Vestergaard es una de las principales figuras del equipo, junto a Patson Daka y Bobby De Cordova-Reid (Crédito: Jacob King/PA via AP)

Luego del pitazo final, se escucharon abucheos y le siguió un silencio atronador interrumpido por la voz del relator del encuentro: “Y para el Leicester City, eso es todo. Hace una década, fueron campeones de Inglaterra. Levantaron el trofeo de la Premier League aquí. Pero esta noche, descienden a la League One, el quinto club en la era de la Premier League que sufre dos descensos consecutivos. Y un equipo que solía competir al más alto nivel ahora debe pensar en la vida en la League One. También es una mala noche para el Hull, que queda fuera de los playoffs. Pero el fracaso del Leicester City se agrava esta noche. Final del partido: Leicester City 2, Hull City 2. Los Foxes descienden”.

Desde su coronación en la Premier League 2015/16, la entidad europea le ha ganado la FA Cup al Chelsea en 2021, la Community Shield de ese año al Manchester City, llegó a cuartos de final de la UEFA Champions League, jugó la Europa League y su mejor participación continental sucedió en 2022, cuando llegó a las semifinales de la Conference League (fue eliminado por la Roma de José Mourinho).

En la parte alta de la tabla, el Coventry City de Frank Lampard se aseguró uno de los dos ascensos en disputa y acaba de quedarse con el título de la Segunda División gracias a sus 89 puntos en 44 presentaciones. El Millwall se quedaría con el segundo lugar (79), mientras que Ipswich Town (76, dos partidos menos), Southampton (76), Middlesbrough (73, un partido menos) y Wrexham accederían al playoff por el tercer ascenso.