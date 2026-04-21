La espectacular apilada del Diablito Echeverri que le permitió al Girona abrir el marcador frente al Betis

Claudio Echeverri continúa haciendo diabluras. El juvenil argentino de 20 años se destacó con una jugada a pura gamebeta que le permitió al Girona marcar el primer tanto del partido frente al Betis, por la fecha 32 de La Liga de España.

El futbolista surgido de las Inferiores de River Plate recibió la pelota en tres cuartos de cancha para comenzar una apilada propia de su característica habilidad. Primero, cambió de velocidad y le dio ritmo a una jugada de ataque del Girona.

Luego, amagó un remate para meterse adentro del área rival. Tras eso, hizo uso de una de las máximas que rigen al fútbol: una vez que se logra entrar a esa zona, siempre hay tiempo. Y volvió a gambetear a los defensores en dos oportunidades para dejarlos desparramados.

El Diablito Echeverri fue clave para el primer tanto del Girona ante el Betis (EFE/ David Borrat)

Como consecuencia, Echeverri quedó perfilado para rematar y buscó un disparo rasante. Sin embargo, un cruce salvador de un jugador del Betis, que apareció a último momento desde la derecha, le impidió al chaqueño conseguir un nuevo grito.

De todos modos, su jugada no resultó infructuosa. Gracias a que logró arrinconar a los defensores rivales, su compañero ucraniano Viktor Tsygankov pudo quedarse con el rebote en una posición inmejorable para anotar. El delantero controló y remató para poner el 1-0 transitorio a los siete minutos de juego. Tras el tanto, varios futbolistas del Girona felicitaron y reconocieron a Echeverri por su apilada.

Pese a empezar ganando, el Girona no pudo mantener la ventaja. Marc Roca igualó para el Betis, cuando controló con el pecho y definió luego de recoger un despeje dentro del área. Luego, Abde Ezzalzouli fue el responsable directo del desequilibrio ofensivo en la segunda parte para dar vuelta el trámite.

Aún así, los catalanes respondieron casi de inmediato. Azzedine Ounahi convirtió un penal forzado por Joel Roca y restableció la igualdad con su lanzamiento desde los once metros. El tanto definitivo fue obra de Rodrigo Riquelme, quien cumplió la llamada “ley del ex” tras su paso en préstamo por el propio Girona y estableció el 3-2 final favorable al Betis. Echeverri, por su parte, salió reemplazado a los 74 minutos por Christian Stuani.

Después de una primera mitad de temporada sin continuidad, producto de una cesión al Leverkusen, Echeverri llegó en invierno al Girona y busca consolidarse antes de regresar al Manchester City, club que posee sus derechos hasta 2028. Hasta la fecha, ha disputado más de 350 minutos distribuidos en 11 partidos, con un gol y una asistencia como balance individual.

Según informó el Diario AS, Echeverri asumirá el rol de principal referente ofensivo en el Girona durante las últimas siete de La Liga, tras las lesiones de Vladyslav Vanat y Abel Ruiz.

Su rendimiento será determinante para el club catalán, en un contexto donde Míchel Sánchez, técnico del equipo, ha decidido confiar en el joven a causa del estado físico de Cristhian Stuani, que no está al cien por ciento, y situarlo como falso 9.

El jugador declaró a L’Esportiu: “Me gusta porque no se trata de ser un delantero centro de referencia que vive solo dentro del área, sino que puedo bajar a recibir y buscar la pelota... Me puedo mover por todas las zonas del ataque y esto está muy bien. Me gusta”.

Por lo pronto, su próximo compromiso con el Girona será el sábado 25 de abril cuando visite al Valencia. El elenco catalán se encuentra 11° con 38 puntos en el certamen español y pretende meterse dentro de los puestos de clasificación a las competiciones europeas. De momento, está a cuatro unidades de la Real Sociedad (7° con 42 puntos), que se estaría metiendo en la Conference League de la siguiente temporada.

*El resumen del partido