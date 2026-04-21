“Buen viaje, Luis querido“: su hija Lucía, Leonardo Sbaraglia y Abuelas de Plaza de Mayo despiden a Luis Puenzo en las redes sociales

"Te amamos Luigi", escribió Lucía Puenzo, la hija de Luis y compartió varias imágenes. La más conmovedora, un regalo que le hicieron los nietos

Como la estela de un cometa, tras la muerte de Luis Puenzo, guionista y director argentino, este martes en Buenos Aires a los 80 años, aparecieron las sentidas despedidas del mundo de la cultura. El fallecimiento del director de grandes filmes como La historia oficial, aquella emblemática película que le valió el primer Oscar para el cine argentino y transformó la memoria cinematográfica y colectiva lo confirmó Argentores.

También dirigió Gringo viejo, basada en una novela del mexicano Carlos Fuentes, y La peste, adaptación de la novela de Albert Camus. Fue uno de los fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, participó de la redacción de la actual Ley de cine que establece la autarquía del Incaa, organismo que presidió desde entre el 2020 y el 2022.

Su hija, Lucía Puenzo, que también es cineasta, y también de renombre —dirigió XXY, Wakolda, EL niño pez y Los impactados, entre otras películas—, compartió varias fotos en Instagram. El epígrafe para todas fue “Te amamos, Luigi”. La más conmovedora es un collage que le hicieron los nietos. Dice: “Te amamos abuelito. Nino, Luli y Sergio”. Luego se dedicó a repostear historias de amigos que recordaban a su padre.

“Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad”, comunicó Argentores, la asociación de autores cinematográficos, y envió sus condolencias a familiares y colegas. La noticia convocó despedidas y pésames en las redes sociales a un hombre que vivió décadas de creatividad y defensa del cine nacional.

El Oscar a "La Historia Oficial", de Luis Puenzo

Leonardo Sbaraglia compartió una historia en Instagram donde se los ve jóvenes: “En Bolivia cuando encontraron los restos de Ernesto Guevara. Cuando casi hacemos Mambo Tango, que luego fue Diarios de Motocicleta. Te vamos a extrañar Luis querido”. También en Instagram, Felipe Pigna compartió el video de una escena de La historia oficial y escribió como epígrafe: “Hasta siempre Luis Puenzo, gracias por tanto”.

El escritor Marcelo Figueras escribió en X: “Una pena enorme, la muerte de Puenzo. Puso allá arriba al cine argentino durante la post-dictadura, y se jugó hasta lo que no tenía para hacer las películas que soñaba —y entendía que debía— hacer. En este páramo actual, su desaparición duele más que nunca". Y le pidió a sus seguidores que vuelvan a ver La historia oficial porque “no ha envejecido ni un día”.

Hugo Paredero, periodista, escritor y guionista, hizo un sentido posteo en Instagram: “Mi tristeza es tan grande que no sé cómo despedirte, gran director y querido amigo. Con el recuerdo honroso de haber compartido la delegación que acompañó a La historia oficial al Festival de Cannes en mayo de 1985, sus dos premios, el largo aplauso emocionado de cineastas y público de todos los países la noche de su estreno”.

“Por tantos cafés conversados en torno a la vida, al cine. No voy a pedir perdón por la autorreferencialidad porque se murió un amigo de hace 40 años que dirigía películas escribo lo que me viene. Mis condolencias a sus hijos. Ojalá concreten ellos el sueño del padre: filmar un documental sobre el bombardeo a Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. Otra historia oficial. QEPD querido Luis”, agregó en la red social.

Luis Puenzo participó de la redacción de la actual Ley de cine que establece la autarquía del Incaa, organismo que presidió desde entre el 2020 y el 2022

El actor Gastón Pauls compartió una foto donde se lo ve junto a Puenzo, León Gieco y Tristán Bauer: “Buen viaje, Luis querido. Gracias por tanto”. Daniel Filmus también se sumó al largo adiós: “Con profundo dolor despedimos a Luis Puenzo. Gran cineasta y excelente persona, La historia oficial fue un espejo necesario de nuestra memoria. Lo vamos a extrañar. Por suerte nos queda su obra. Hasta siempre, Luis!"

Leonardo Cifelli, el secretario de Cultura de la Nación, también usó X para despedir a Puenzo: “Desde la Secretaría de Cultura de la Nación lamentamos el fallecimiento de Luis Puenzo, director y guionista clave del cine argentino, cuya obra tuvo un impacto en la proyección internacional de nuestra cinematografía, y quien fuera reconocido por su trayectoria en el último Festival Internacional de Cine de Mar del Plata”.

Víctor Hugo Morales publicó un video donde él anuncia la muerte de Puenzo en la radio. “Este es un dolor que dura...”, comienza diciendo. Se lee: “El reconocido director y guionista argentino Luis Puenzo falleció esta mañana a los 80 años. Fue el responsable de darle a la Argentina su primer Oscar con La historia oficial, una obra fundamental del cine nacional. Un abrazo enorme para su familia y toda la comunidad cinematográfica”.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Luis Puenzo, director y guionista del cine argentino. Su obra dejó una marca imborrable en nuestra cultura”. Ese fue el mensaje de SAGAI, la ONG que gestiona los derechos de propiedad intelectual de actores, intérpretes de voz y bailarines. Por su parte, Abuelas de Plaza de Mayo: “Despedimos con profundo pesar al querido Luis Puenzo, un amigo de Abuelas”.