Cultura

“Cien años de soledad es un libro muy político”: Flavia Pittella desentrañó la trama oculta detrás del clásico de García Márquez

La crítica literaria Flavia Pittella repasó en su columna de Infobae al Mediodía el proceso creativo, las influencias y el trasfondo histórico de “Cien años de soledad”, revelando cómo la novela de Gabriel García Márquez transformó la narrativa latinoamericana y el realismo mágico

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En su columna para Infobae al Mediodía, la crítica literaria Flavia Pittella expuso cómo la novela Cien años de soledad marcó un antes y un después en la literatura hispanoamericana y explicó el proceso creativo de Gabriel García Márquez, desde su experiencia personal hasta el fenómeno editorial en Buenos Aires.

Durante su participación en Infobae al Mediodía, junto a Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Pittella reconstruyó el itinerario vital y literario de García Márquez, desde su infancia en Aracataca, Colombia, hasta la publicación de la novela en 1967. “La historia de Cien años de soledad es bellísima, de toda belleza”, resumió, aludiendo tanto al contenido de la obra como al modo en que fue concebida.

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El origen de “Cien años de soledad” y el realismo mágico

Pittella subrayó la influencia de la vida familiar y los relatos orales en la infancia de García Márquez: “En la casa de sus abuelos vivían tres tías solteras. Una tejía su propia mortaja, otra hablaba con los muertos, otra comía tierra. Los fantasmas no eran extraños en esa casa, sino parte de la cotidianeidad”. La crítica afirmó que “el realismo mágico en la obra de García Márquez era realismo en su propia vida”.

(Infobae en Vivo)
Flavia Pittella analizó el trasfondo político y el realismo mágico en 'Cien años de soledad', la obra maestra de Gabriel García Márquez (Infobae en Vivo)

La especialista detalló que el escritor colombiano “se formó como periodista luego de abandonar abogacía por la revolución y la guerra civil en Colombia. Pasó por París, donde debió sobrevivir vendiendo latas y botellas tras el cierre del diario para el que trabajaba. Finalmente, recaló en México, donde escribió la novela”.

Pittella hizo especial hincapié en el momento en que García Márquez halló el tono para su obra: “Iba en auto con su esposa Mercedes y sus hijos, rumbo a la costa, y de golpe dijo: ‘Encontré el tono de lo que quiero escribir’”. Según relató, el autor regresó a Ciudad de México y se encerró a escribir durante un año y medio, sostenido por la solidaridad de sus amigos y vecinos, y por la paciencia de Mercedes. “Vivieron de la paciencia de los demás. Empeñaron todo lo que tenían”, describió.

El rechazo editorial y el fenómeno argentino

La columna reveló que “Cien años de soledad” fue rechazada inicialmente en España por la editorial Seix Barral, que consideró que “no valía la pena”. Pittella señaló que “la novela llegó a Buenos Aires porque en esa época la Argentina era uno de los mayores centros editoriales del mundo hispano. Todo se publicaba y se traducía acá”.

El libro fue editado por Sudamericana en 1967, luego de que la familia reuniera el dinero necesario para enviar el manuscrito a Buenos Aires, incluso empeñando un secador de pelo y un calentador para costear el envío. “La primera edición de ocho mil ejemplares se agotó en 15 días”, apuntó Pittella, y agregó que en seis meses se vendieron más de cien mil copias. “En América Latina entera el libro pasaba de mano en mano como un secreto”, relató.

(Infobae en Vivo)
La infancia de García Márquez en Aracataca y sus vivencias familiares influyeron decisivamente en el universo de 'Cien años de soledad' (Infobae en Vivo)

Tomás Eloy Martínez, entonces director de la revista Primera Plana, fue testigo del momento en que la fama cayó sobre García Márquez en el Instituto Di Tella de la capital argentina, donde el público aplaudió de pie al novelista.

El legado: realismo mágico y cultura latinoamericana

Pittella abordó la impronta cultural de la novela: “Después de ‘Cien años de soledad’, muchos entendieron que allí había un género maravilloso para explotar. Obras como ’La casa de los espíritus’ y ’Como agua para chocolate’ le deben mucho a García Márquez”. Al analizar la dificultad de adaptar la novela a la televisión, sostuvo: “La estructura de ’Cien años de soledad’ y la locura de su manejo del tiempo se pierde completamente en la pantalla. Pierde la ruptura de la linealidad, que es fundamental en la novela”.

Sobre la dimensión política de la obra, Pittella afirmó: “Es un libro muy político”. Y cerró: “’Cien años de soledad’ es esa belleza donde pueden llover flores amarillas cuando muere alguien. Entrás en ese mundo y querés vivir en un pueblo así”.

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