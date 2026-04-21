Marta Fort eligió diseñadora y prepara el look que lucirá en los premios Martín Fierro de la Moda: “Para deslumbrar”

Marta Fort visitó el atelier de Claudia Arce para la creación de un vestido para los Premios Martín Fierro de la Moda.

A menos de una semana de la gala, Marta Fort se prepara para su aparición en los Martín Fierro de la Moda 2026. Nominada en la categoría “Mejor estilo en redes”, la influencer trabaja junto a la diseñadora Claudia Arce en el atelier porteño, definiendo los últimos detalles del vestido que lucirá en una de las citas más destacadas del calendario argentino.

En los días previos al evento, Marta Fort ha concentrado su atención en la colaboración con Claudia Arce, enfocados en crear un look exclusivo para la gala. Su nominación la posiciona entre referentes como Carolina “Pampita” Ardohain, Valentina Zenere y Tefi Russo, mientras que su audacia en redes sociales y su elección estilística reciente en Miami consolidan su presencia como figura atractiva para el público joven y el sector de la moda.

Marta Fort posó en Miami con un look jugado: cadenas y un corset negro con transparencias

El audaz look de Marta Fort en Miami

Semanas atrás, Marta Fort captó la atención desde Miami con un conjunto que reflejaba tendencias internacionales y un marcado carácter personal. Apostó por un corset negro con transparencias, realzado por un arnés de cadenas doradas, maquillaje intenso de labios rojos y melena suelta con ondas.

Las imágenes, tomadas en un ambiente con espejos y luces cálidas, reforzaron el impacto visual y generaron elogios inmediatos. En Instagram, la influencer acompañó la publicación con el mensaje “Una vuelita por Maiamee” y recibió comentarios destacados de seguidores y de su hermano Felipe Fort, quien celebró con complicidad la elección.

La repercusión de esta publicación evidenció la capacidad de Marta Fort para conectar con su audiencia y establecer conversaciones en torno al estilo y la exposición pública. En el mismo contexto digital, la joven respondió de manera directa a críticas sobre su decisión de no cursar una carrera universitaria, defendiendo su autonomía y generando debate en redes sobre las expectativas hacia figuras públicas.

La gala Martín Fierro de la Moda 2026 se celebrará el 26 de abril en Telefe, premiando 19 categorías del diseño argentino con homenajes y la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo serán los Martín Fierro de la Moda 2026

Los Premios Martín Fierro de la Moda celebrarán su edición 2026 el domingo 26 de abril en los estudios de Telefé, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA). La conducción estará a cargo de Iván de Pineda y Valeria Mazza, reconocidos no solo por su trayectoria en la industria, sino también por la experiencia internacional que aportan al evento, destacó Flavia Fernández, organizadora.

La gala incluirá homenajes, sorpresas y tributos para destacar a figuras consagradas y talentos emergentes dentro de los diecinueve apartados que componen la premiación. Entre los momentos esperados se confirma la presencia de Adrián Appiolaza, director creativo de Moschino, cuya obra reciente rinde homenaje a la cultura argentina, según la organización.

El jurado está integrado por editores de moda, periodistas y profesionales ligados al arte y la cultura. Según Infobae Tendencias, la pasada edición alcanzó 12 puntos de rating, y la organización aspira a igualar o superar ese registro.

El evento buscará distinguir en el escenario tanto a diseñadores y estilistas experimentados como a nuevos valores del sector textil, con la entrega de distinciones y la inclusión de tres homenajes. La intención principal es fortalecer la visibilidad del talento local en un contexto desafiante para la industria de la moda argentina.

Para Marta Fort, la gala representa la oportunidad de afirmar su propio estilo digital y protagonismo en la alfombra roja, consolidando así su posición como referente entre los nominados a uno de los premios más prestigiosos del país.

La organización de los Martín Fierro de la Moda apunta a elevar los estándares y lograr que la edición 2026 marque un nuevo nivel de excelencia para la moda nacional televisada.