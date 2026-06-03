‘Belén’ y ‘Gatillero’ fueron las grandes ganadoras de los Premios Sur del cine argentino

'Belén' y 'Gatillero', las dos películas que mayor cantidad de premios Sur obtuvieron en la ceremonia de entrega de los galardones del cine argentino

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina celebró este martes por la noche la vigésima edición de los Premios Sur en el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires, en una ceremonia donde la película de acción filmada en un plano secuencia Gatillero y Belén -la elegida para representar a Argentina en la preselección para los Oscar de este año- se llevaron cinco premios y 27 Noches -dirigida por Daniel Hendler- obtuvo tres. Belén, escrita por Laura Paredes y Dolores Fonzi, dirigida por Fonzi, fue elegida “mejor película”.

Además, durante la ceremonia, Lucrecia Martel, Cecilia Roth y el productor Luis Alberto Scalella -responsable del histórico estudio Argentina Sono Film- fueron distinguidos por premios honoríficos en reconocimiento a sus trayectorias en la cinematografía nacional.

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Al momento de recibir su reconocimiento y luego de una larga ovación, Lucrecia Martel dijo tener una lista de agradecimientos porque “le debo a cada santo una vela” y dijo que en el cine se consideraba parte de “los afortunados, que tenemos el mejor trabajo del mundo”. En el tramo más sustancioso de la noche, dedicó una reflexión acorde al sentimiento generalizado de la comunidad del cine. “Nuestro trabajo es inventar cosas, discutir sobre cosas que nunca existieron como si fueran ciertas... Nosotros estamos acostumbrados a ver gente que caer muerta en el set y después están pidiéndose un cortado en la mesa de catering, y eso en la medicina es un milagro. Somos afortunados, somos el pueblo del cine... Es tan hermoso nuestro trabajo y estoy tan agradecida, que a veces uno se pregunta ¿para qué hacíamos cine? Porque la situación general es adversa. Inventar mundos también es de alguna manera, es señalar rumbos a nuestro coterráneos, a nuestros vecinos. Generar posibilidades, otras visiones del mundo. Y yo me pregunto si estaremos haciendo eso ¿Estaremos haciendo eso? Porque, esto es lo que más miedo me da y se los comparto... Me daría mucho miedo que en las memoria de las máquinas quedemos como la generación que no supo qué hacer con el mejor trabajo del mundo en el momento en el país lo necesitaba y la época lo pide a gritos“.

La directora salteña Lucrecia Martel brindó un fuerte discurso al agradecer el premio de honor a su trayectoria

Un rato después, le tocó el turno a Cecilia Roth, quien al momento de recibir su premio a la trayectoria -coronado también por una larga ovación- y visiblemente emocionada, dijo “lo primero que me viene a la memoria es Adolfo Aristarain, que fue mi primer maestro" y recordó su primer trabajo a los 16 años. “Nuestro cine argentino es de los mejores que se hacen en habla hispana, no se merece lo que está pasando”. Entre lágrimas, dejó una frase esperanzadora “Esto va a pasar...”

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Andrea Frigerio y Juan Minujín, figuras que integran la Comisión Directiva de la Academia, condujeron la gala, que se transmitió en vivo por la señal de cable TNT y la plataforma de streaming HBO Max. En uno de los momentos más emotivos de la noche, al momento de anunciar el premio a Mejor Actriz Revelación para Camila Plaate por su interpretación en Belén, la directora Dolores Fonzi que recibió la estatuilla pidió un minuto de silencio por Agostina Vega. Y realmente sucedió.

Otro de los momentos emotivos de la noche llegó en el momento In Memorian, cuando se recordó a todos los hombres y mujeres del cine argentino muertos en este año. Junto a las imágenes en pantalla de Adolfo Aristarain, Luis Puenzo, Héctor Alterio y Luis Brandoni entre otros, la actriz y cantante Elena Roger interpretó una delicada versión de “Ojos de videotape” de Charly García.

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Para Luis Brandoni, hubo un segmento especial de homenaje anunciado por la secretaria de Cultura de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, no exento de cierta tensión y del que seguramente se hablará durante toda la semana. Los realizadores Mariano Cohn y Gastón Duprat, -que dirigieron a Brandoni en la película Mi obra maestra y la serie Nada- subieron al escenario para hablar del actor muerto en abril de este año. “Desde hace varios años pensamos que la representatividad de la Academia no contempla a todo el cine nacional. Se lo hemos mencionado varias veces personalmente a varias de las autoridades aquí presentes”, arrancó Cohn. “Pero estamos aquí por una iniciativa de la ciudad que quiere homenajear a este actorazo que era Beto (...) Beto era un porteño de ley. Era, ¿Cómo explicarlo? Para un director era como el tango, era como escuchar un tango. Él amaba esta ciudad, amaba Buenos Aires. Y siempre nos insistía y nos decía que teníamos que pensar algún proyecto donde mostremos el pulso de la ciudad. Y ahí planeamos Nada, donde vino nada más y nada menos que Robert De Niro a hacer un papel secundario para actuar con su amigo. Ya estamos extrañando mucho a Beto, por muchos motivos. Pero quizá el más simple, el más austero de todos, y lo que más valoramos, es él decía siempre coincidía con lo que hacía. Así que aprendimos mucho de él. Era una persona con, con muchos valores, muy valiente y era un tipazo. Pero lo más importante es que era un gran amigo, mi gran amigo".

Dolores Fonzi, Laura Paredes, ganadoras al mejor guion por "Belén".

“En los setenta, Beto Brandoni fue, muchos de ustedes lo saben, perseguido y amenazado de muerte por el gobierno peronista previo a la dictadura militar. Luego tuvo que exiliarse”, arrancó Duprat. “Volvió en plena dictadura, a pesar de estar prohibido y amenazado de muerte, a ayudar a Alfonsín en la gesta del regreso de la democracia. Luego, muchos años después, no hace tantos, vivió otro período difícil... Él nos lo comentaba. Está también en su libro, que es buenísimo, se llama Antes de que me olvide, sus memorias, donde cuenta que entre el 2003 y el 2015 prácticamente no tuvo roles relevantes en el cine. Él me decíaa: “Se ve que no doy el physique du rol para ningún personaje de ninguna de las dos mil quinientas películas que se hicieron en ese lapso”. Irónico. El tema es que incomodaba al poder de turno, ¿no?“. Ahí se produjeron algunos silbidos y gritos de parte de quienes, es de suponer, no estaban de acuerdo con estas palabras.

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Uno de los directores de Homo Argentum -que obtuvo apenas una nominación en todas las categorías- cerró su discurso recordando que “después tuvimos la suerte y el orgullo de haber roto esa inercia cuando junto con Mariano y Andrés Duprat lo convocamos para protagonizar Mi obra maestra. Y de ahí Beto no paró. Hizo un sprint final: los últimos diez, quince años fueron increíbles. Hizo las mejores películas, obras de teatro y series de tele con los mejores. Y él nos decía: ‘Me parece increíble que a mi edad esté viviendo el momento artístico más importante de mi carrera’. Así que él haya sentido eso, a nosotros nos quita apenitas un poco la tristeza de haber perdido a un actor extraordinario, pero sobre todo a un hombre con valores, valiente y honesto".

Gatillero, un thriller ambientado en el conurbano bonaerense, con dirección de Cris Tapia Marchiori, se impuso en las categorías de Mejor Dirección, Mejor Fotografía, Mejor Guión Original, Mejor Maquillaje y Caracterización, y Mejor Sonido. La película de Dolores Fonzi, un alegato por la lucha de las mujeres por la interrupción voluntaria del embarazo y basado en el libro Somos Belén de Ana Correa, se llevó los premios a Mejor Guión Adaptado, Mejor Montaje, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz Revelación —ambos para Camila Pláate—, y Mejor Película de Ficción. 27 Noches, basada en el libro homónimo de Natalia Zito, se llevó las estatuillas de Mejor Dirección Artística, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Actriz Protagonista, premio que recayó en la legendaria Marilú Marini.

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Cris Tapia Marchiori, director de 'Gatillero', la película más ganadora de los Premios Sur

El resto de los galardones se distribuyó entre otras producciones. Marcelo Subiotto ganó el premio a Mejor Actor Protagonista por El Mensaje, mientras que Fernán Mirás se impuso en la categoría de Mejor Actor de Reparto por Mazel Tov. Angelo Mutti Spinetta obtuvo el premio a Mejor Actor Revelación por La Llegada del Hijo. La estatuilla a Mejor Música Original fue para La Mujer de la Fila, y el reconocimiento a Mejor Ópera Prima recayó en La Noche sin Mí, de las directoras María Laura Berch y Laura Chiabrando.

En las categorías no ficcionales y de televisión, Fernando Spiner recibió el premio a Mejor Película Documental por Weser, en tanto que El Eternauta se alzó con el galardón a Mejor Serie de Ficción.

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A lo largo de sus veinte ediciones, los Premios Sur se consolidaron como el principal reconocimiento de la industria cinematográfica argentina y como un espacio de encuentro para la comunidad audiovisual del país. La ceremonia reunió a representantes de una industria que el certamen define como profundamente federal, con diversidad de miradas, oficios y trayectorias.

Ganadores de los Premios Sur

Mejor película de ficción

Belén (Dolores Fonzi).

Mejor película documental

Weser (Fernando Spiner).

Mejor serie de ficción

El Eternauta.

Mejor ópera prima

La Noche sin mí (María Laura Berch y Laura Chiabrando).

Mejor cortometraje

Tu cuerpo en mi habitación (Axel Cheb Terrab).

Ricardo Darín, protagonista de 'El eternauta' (Foto: Netflix)

Mejor película iberoamericana

El Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil).

Mejor dirección

Cris Tapia Marchiori (Gatillero).

Mejor actriz protagonista

Marilú Marini (27 Noches).

Mejor actor protagonista

Marcelo Subiotto (El Mensaje).

Mejor actriz de reparto

Camila Pláate (Belén).

Mejor actor de reparto

Fernán Mirás (Mazel Tov).

Mejor actriz revelación

Camila Pláate (Belén).

Mejor actor revelación

Angelo Mutti Spinetta (La Llegada del Hijo).

Mejor guion original

Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni (Gatillero).

Mejor guion adaptado

Dolores Fonzi y Laura Paredes (Belén).

Daniel Hendler y Marilú Marini en '27 noches' (Foto: Netflix)

Mejor fotografía

Martín Sapia (Gatillero).

Mejor montaje

Andrés Pepe Estrada (Belén).

Mejor sonido

Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi (Gatillero).

Mejor música original

Sebastián Espósito y Daniel Godfrid (La Mujer de la Fila).

Mejor dirección artística

Sebastián Orgambide (27 Noches).

Mejor diseño de vestuario

Roberta Pesci (27 Noches).

Mejor maquillaje y caracterización

Mariángeles Capparelli (Gatillero).