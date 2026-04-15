Cultura

Un museo de Ámsterdam exhibe fósiles transformados en esculturas del período barroco

La nueva muestra del Art Zoo Museum combina piezas paleontológicas con materiales contemporáneos, en una fusión de ciencia y creatividad dentro de una mansión histórica del siglo XVII

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Un museo de Ámsterdam transforma restos prehistóricos en piezas artísticas

Un cráneo de triceratops de hace 67 millones de años, suspendido con una fina correa metálica, es la pieza central de una nueva exposición que busca convertir fósiles prehistóricos en arte. La muestra Relics, en el Art Zoo de Ámsterdam, exhibirá nueve obras del dúo creativo Jaap Sinke y Ferry van Tongeren que combinan ciencia y arte.

El objetivo es resaltar el lado estético de los fósiles, que normalmente se presentan con un enfoque educativo en los museos de historia natural, explicó Van Tongeren a la esta agencia. Los artistas intentaron darles “una forma más monumental y mayor presencia”, precisó el artista de 59 años en una entrevista.

El público que recorre la monumental casa señorial del siglo XVII en Ámsterdam se encuentra rodeado por esculturas que desafían los límites entre arte y ciencia. Bajo la mirada del techo pintado por Jacob de Wit, la exposición RELICS transforma la sede del Art Zoo Museum en un espacio donde el pasado remoto cobra vida a través de materiales insólitos.

Desde huesos fosilizados hasta coral de acero y terciopelo, la colección explora los contrastes táctiles y visuales. La propuesta de Darwin, Sinke & van Tongeren fusiona elementos de la prehistoria con la opulencia del arte barroco, invitando al espectador a meditar sobre la belleza y la fragilidad del mundo natural, un motivo recurrente en su obra. La muestra destaca por presentar restos de dinosaurios reales, entre ellos un Basilosaurus de quince metros de longitud y cuarenta y cinco millones de años de antigüedad. También se exhiben piezas que incluyen un Mosasaurus y un cráneo de Triceratops, cuyos orígenes se remontan a setenta y sesenta y siete millones de años, respectivamente.

Vista de una escultura de huesos prehistóricos color crema y blanco, interconectados por estructuras metálicas verdes, exhibida en un museo
El museo Art Zoo de Ámsterdam presenta una exposición que transforma restos prehistóricos en piezas artísticas únicas para el público

La exposición también incluye los huesos de un basilosaurio, que habitó los mares hace hasta 40 millones de años, pero presentados como una escultura en lugar de una reconstrucción esquelética tradicional.

Los museos de historia natural tienen un gran valor científico y educativo, “pero carecen de un elemento cautivador”, afirmó Van Tongeren. “Ese es el punto de partida de todo lo que hicimos”, enfatizó.

Los artistas trabajaron con Zoic, una empresa italiana de paleontología que procesa fósiles y reconstruye esqueletos de dinosaurios. Crear las piezas requirió “una combinación extraordinaria de conocimientos y diferentes procesos”, señaló Iacopo Briano, de 42 años, comisario de la exposición y experto en paleontología en Zoic.

Sala de museo con esqueleto de ave prehistórica, cráneo de triceratops colgado y colmillo curvo. Decoraciones de coral, espejo, paredes estampadas y piso de madera
La exposición 'Relics' reúne nueve obras creativas de los artistas Jaap Sinke y Ferry van Tongeren, fusionando arte y ciencia

Primero viene el “rompecabezas” de desenterrar y reconstruir los huesos a partir de un hallazgo fósil. Luego los frágiles huesos deben ser transportados para que los artistas puedan comenzar su propio trabajo, proceso que en este caso duró diez años. Esta exposición prehistórica, cuya pieza más antigua es una vértebra de dinosaurio de unos 150 millones de años, se abre al público el viernes y se prolongará hasta noviembre de 2026.

La colección RELICS fue posible gracias a la colaboración con el instituto de paleontología ZOIC, responsable del hallazgo y preparación de los fósiles. El proceso contó con la supervisión de Iacopo Briano, curador del museo y especialista en dinosaurios, quien aseguró que los artistas tuvieran libertad plena para reinterpretar estos vestigios milenarios.

La propuesta se anticipa como pionera en la convergencia de disciplinas, presentando esculturas que vinculan con coherencia materiales tan dispares como el acero, el terciopelo y los huesos de criaturas extintas. Este enfoque permite que cada pieza dialogue con el entorno barroco, resaltando tanto la majestuosidad de la arquitectura como el asombro ante las huellas de la prehistoria.

Fuente: AFP

[Video y fotos: Julie Ezvan/ AFPTV / Artzoomuseum / instagram / @artzoomuseum / AFP]

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