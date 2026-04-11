Homelander y compañía dicen adiós: la temporada final de ‘The Boys’ promete sátira política al máximo nivel

Tráiler de la temporada final de "The Boys"

Con su enfoque distintivo del género de superhéroes — para empezar, la mayoría de los personajes con superpoderes no son héroes — la serie satírica The Boys, que regresó a Prime Video esta semana para su quinta y última temporada, ofrece una visión fantástica de temas y eventos que muchas veces se sienten inquietantemente reales.

Su principal antagonista, Homelander (interpretado por Antony Starr), que lleva una capa de estrellas y rayas, es todopoderoso pero ansía la adoración, convirtiéndose en un líder autoritario que se rodea de aduladores. Un héroe con temática policial, Blue Hawk, mata a un hombre negro desarmado. Una villana llamada Stormfront es una nazi que hace crecer su base apelando a extremistas en línea.

Adaptada por Eric Kripke de la serie de cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, The Boys ganó rápidamente seguidores de todo el espectro con su enfoque sin disculpas, empapado de blasfemias, sexo y sangre. También fue oportuna. La serie se estrenó en 2019, justo cuando la cultura empezaba a mostrar señales de “fatiga de superhéroes”. Y abordó temas candentes de su época, como el movimiento #MeToo —y poco después, los eventos divisivos de 2020, incluyendo el asesinato de George Floyd a manos de un policía, la pandemia de Covid-19 y una elección presidencial.

The Boys utilizó todo eso como material. Además, pareció beneficiarse de una percepción inicial entre algunos fans de que los guionistas estaban abrazando, en lugar de criticar, algunos de los peores comportamientos de sus personajes. Sobre este punto, Kripke ha sido directo: Homelander “siempre ha sido un análogo de Donald Trump para mí”, dijo a Rolling Stone en 2022, en el marco del estreno de la tercera temporada. “Admito que esta vez he sido un poco más directo que en años anteriores”.

Eric Kripke, showrunner de 'The Boys', defiende el derecho de la serie a satirizar figuras públicas apoyándose en la libertad de expresión

A medida que la sátira hacia el presidente Trump se volvió más evidente, algunos fans se desilusionaron y saturaron sitios como Rotten Tomatoes con malas reseñas. Aun así, la popularidad de la serie creció en la cuarta temporada, de acuerdo con Amazon, llegando a cerca de 55 millones de espectadores al final de la temporada. Ya ha generado una serie derivada, Gen V. Otra, la precuela Vought Rising, está en camino.

Parecía un gran momento para terminar The Boys, dijo Kripke en una videollamada reciente — mejor que esperar hasta que la serie estuviera “con soporte vital”. Además, en una extensa conversación, el creador de la serie habló sobre la decisión de terminar la serie, la expansión de su universo y la relevancia política de la temporada final.

—¿Por qué terminar The Boys ahora?

—Realmente solo quería irme estando en la cima. Creo que cinco temporadas es el tiempo que podemos aguantar sin mostrar su batalla final antes de que la audiencia empiece a sentir que, sabes, esto está siendo un poco manipulado artificialmente. Así que también creo que es el momento adecuado creativamente. No estoy seguro de que la serie resistiría mucho más tiempo.

—¿Cree que alguien se arrepentirá?

—Amazon sí. No estoy seguro de que realmente me creyeran cuando dije que solo quería hacer cinco temporadas, hasta que llegamos a la quinta y dijeron: “¿Es en serio?” Hay muchas cosas que extrañaré. Realmente echaré de menos cómo, cuando leía alguna locura en las noticias, tenía un lugar donde ponerlo y procesarlo. Ahora, cuando lea titulares horribles, solo tendré que interiorizarlos como todos los demás. Y era mucho más saludable cuando tenía un lugar donde ponerlo.

—¿Cree que terminar The Boys afectará cómo reaccionen los espectadores a los derivados?

—Nuestra sensación es que es un universo realmente grande y creo que lo que realmente lo hace especial es su tono. Esta especie de mezcla irreverente, impactante, satírica, política y emocional que tenemos es algo que los espectadores realmente no pueden encontrar en ningún otro lugar en este momento. Hay otros rincones de este universo que vale la pena explorar y que creemos pueden funcionar por sí solos como programas de televisión independientes. Si podemos mantener la calidad, creo que eso es lo mejor que podemos hacer.

La serie satírica ofrece una mirada sin concesiones a los peores comportamientos de sus personajes con una mezcla de humor negro y crítica social

—¿Teme una sobresaturación, como con Marvel?

—Nunca tendremos ese nivel de volumen. Creo que lo más que habrá es un programa por año. Mi mayor preocupación es que nuestro tono es muy anticorporativo, anti-Marvel, anti-derivados, y aquí estamos haciendo derivados. Para mí, el mayor desafío es superar eso y hacerle saber a la audiencia que también podemos burlarnos de nosotros mismos. Somos conscientes de lo absurdo que es.

—¿Cómo comenzaron siquiera a satirizar la avalancha de acontecimientos actuales con la serie?

—La gran preocupación de hoy son cosas como la intersección entre la celebridad y el autoritarismo, donde se puede tener una apariencia deslumbrante por fuera pero un dictador por dentro, y lo que se supone que debe creer la audiencia. Estas cosas están en el ADN [del programa]. De alguna manera, por accidente, dimos con la metáfora perfecta para hoy y el momento que hemos estado viviendo en los últimos seis o siete años. Una vez que nos dimos cuenta, pensamos: Vaya, de una manera extraña, vamos a poder hacer uno de los programas más actuales de la televisión, así que tratamos de ir en esa dirección tanto y tan rápido como fuera posible.

—Casi parecían capaces de anticiparse a los acontecimientos antes de que ocurrieran.

—La memoria de la gente es corta, pero los problemas que teníamos hace dos años, cinco años, diez años, veinte años son muchos de los mismos problemas que tenemos hoy. Así que tendemos simplemente a escribir lo que nos frustra o nos asusta de los titulares. Todos éramos adictos a las noticias en la sala de guionistas. Entrábamos muy exaltados por algo que ocurría en las noticias y luego buscábamos la manera de procesarlo, como: “Bueno, ¿y si los superhéroes estuvieran involucrados?”

La temporada final de 'The Boys' cierra una era de sátira política sobre superhéroes que ocupó un lugar destacado en la cultura pop

—¿Le preocupaba la interferencia de la administración Trump, considerando lo que pasó con Jimmy Kimmel?

—No puedo imaginarme que alguien en una posición real de poder esté siquiera vagamente al tanto de nuestra serie. Si acaso, eso me dan más ganas de ir aún más en esa dirección. Vivimos en Estados Unidos; estamos protegidos por la Primera Enmienda. Tenemos el derecho y la capacidad de satirizar a figuras públicas, especialmente a las poderosas. El humor es una excelente manera de lidiar con problemas que parecen insuperables.

—Una batalla tras otra y algunos otros ganadores del Oscar este año realmente enfrentaron la situación actual. ¿Cree que la industria apostará aún más por trabajos que reflejen la política?

—Eso espero. Mi rincón del mundo es satírico, cómico y extremo, así que conozco ese mundo mejor y puedo hablar de ello. Me gustaría que hubiera más personas burlándose de los poderes establecidos y lanzando “bolas de papel” desde el fondo de la clase.

—¿Qué espera que la gente saque de la serie y por qué la recuerde?

—Mi verdadera esperanza es que, dentro de 10 años, alguien vea The Boys y diga: “No me identifico para nada con esto. El mundo funciona perfectamente. Esto parece un planeta alienígena.” Tengo la sospecha de que la serie resonará dentro de 10 años igual que hoy.

Espero que algunas personas se hayan sentido un poco menos locas. Hay mucho valor en ver algo que te dice: “No, no, te entiendo. El mundo está loco. No eres tú.” Creo que eso ayuda a la gente a sentirse un poco menos sola. Y si la serie consiguió hacer eso por unas pocas personas, considérame feliz.

Fuente: The New York Times

[Foto: Prime Video]