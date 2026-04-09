Cultura

Dan Brown regresa a la literatura con “El último secreto” y explicó cómo la pérdida de su madre modificó el rumbo de la obra

El autor bestseller detalló en una entrevista con Esquire de qué manera el duelo, el amor y una etapa de introspección influyeron en su proceso creativo tras ocho años sin publicar, mientras incorpora nuevas preguntas sobre la consciencia y la muerte en la saga de Robert Langdon

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Primer plano en blanco y negro de Dan Brown cubriéndose la boca con una tela oscura, solo sus ojos y frente son visibles, con el título 'Esquire' en amarillo arriba
La nueva novela de Dan Brown, El último secreto, surge del duelo por la muerte de su madre y aborda el amor y la consciencia (Portada Esquire)

En su regreso a la literatura con El último secreto, Dan Brown, reconocido mundialmente por sus thrillers que combinan historia, arte, códigos secretos y sociedades ocultas, inicia una nueva etapa junto a su emblemático personaje, el profesor de simbología Robert Langdon, protagonista también de su obra más célebre, El código Da Vinci.

En una entrevista exclusiva con la revista Esquire, el autor estadounidense compartió de qué modo sus recientes vivencias modificaron su enfoque narrativo y el rumbo de la saga.

Luego de 8 años sin publicar, Brown abordó este reencuentro con la escritura describiendo un proceso donde el duelo por la muerte de su madre, el renovado amor en su vida y una introspección creativa guiaron la gestación de su última obra literaria.

En ese contexto, el autor vinculó el origen del libro con su interés por la consciencia y la muerte, incorporando además una dimensión emocional centrada en el amor, elementos que redefinen el universo del personaje de Robert Langdon.

El personaje Robert Langdon regresa en El último secreto, reflejando el giro emocional y vital del propio Dan Brown (REUTERS)
El personaje Robert Langdon regresa en El último secreto, reflejando el giro emocional y vital del propio Dan Brown (REUTERS)

En relación con la literatura española, afirmó que escribió un ensayo universitario sobre Cervantes, el escritor español, y García Lorca, el poeta español. No obstante, matizó: “No leo ficción. Puede parecer paradójico porque yo escribo ficción, pero todo lo que leo son libros de no ficción para aprender sobre ello”.

Amor, pérdida y consciencia en El último secreto

El último secreto introduce una perspectiva emocional inédita en la obra de Brown: el amor emerge como eje temático y vital. “Una de las razones por las que Robert Langdon está enamorado es que el arte imita la vida. He conocido a alguien, estoy comprometido con una mujer maravillosa”, confesó, aludiendo a Judith Pietersen.

“Para un novelista existen muchos motores: miedo, dinero, orgullo, pero cuando te mueve el amor, es el mayor motor de la vida, tienes muchísimo por lo que vivir y muchísimo que perder”, reflexionó el autor de 61 años.

La pérdida de su madre, ocurrida poco después de iniciar la novela, produjo un impacto profundo en la reflexión del autor en torno a la vida y la muerte. “Cuando pierdes a un ser tan querido, se acentúa la necesidad o se expande la intuición de que somos algo más que un revoltijo de conexiones cerebrales encerradas en un cuerpo efímero”, expresó Brown.

Dan Brown presenta 'El último secreto' (EFE/ Zipi)
Dan Brown relata que sus primeros fracasos como músico y escritor fueron decisivos para ampliar su zona de confort y creatividad (EFE)

Considera que la consciencia podría existir más allá del cuerpo físico: “La consciencia no es como la imaginamos. No es local, nuestro cerebro no crea la consciencia, sino que la recibe. Si la consciencia de tu madre es como una señal de radio… puede ser que la radio haya desaparecido, pero la señal sigue llegando”.

De acuerdo con sus investigaciones para la novela, señaló avances científicos que exploran la supervivencia de la consciencia tras la muerte corporal. “La ciencia apunta hacia una consciencia no local y hacia el hecho de que, de alguna manera, nuestra consciencia sobrevive a la muerte del cuerpo”, explicó.

El novelista observó que el temor a la muerte impulsa conductas negativas, y destacó que quienes vivieron experiencias cercanas a la muerte suelen transformarse: “Estas personas cambian sus vidas. Se vuelven menos materialistas, más espirituales y amables”.

Tecnología y búsqueda de sentido en la sociedad actual

Brown advirtió sobre la aceleración tecnológica y la brecha respecto a la madurez y filosofía humanas. “Todo tiene que ver con la tecnología, que cada vez es más poderosa. Ese crecimiento es exponencial, mucho más rápido que el de nuestra filosofía o madurez”, reflexionó.

Dan Brown reflexiona sobre la aceleración tecnológica, la búsqueda de sentido y la necesidad de conexión humana y espiritual en la sociedad actual (REUTERS)
Dan Brown reflexiona sobre la aceleración tecnológica, la búsqueda de sentido y la necesidad de conexión humana y espiritual en la sociedad actual (REUTERS)

Aunque reconoció los riesgos, ve en la innovación el potencial para resolver los mayores desafíos globales: “La tecnología es también lo que nos salvará como especie, lo que resolverá los grandes problemas de superpoblación, contaminación o cambio climático. Lo resolveremos porque tenemos que hacerlo”, señaló en diálogo con Esquire.

Al concluir la reflexión sobre su novela, describió una etapa de calma creativa en la que, según compartió en la entrevista, surgen nuevas ideas para sus futuras historias y regresa el impulso por abordar los grandes interrogantes de la existencia humana.

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