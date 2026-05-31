Cultura

Desde Mendoza hasta Madrid: la huella de Julio Le Parc es celebrada en redes sociales

La noticia de la muerte del artista provocó emotivas reacciones en todo el mundo, desde homenajes oficiales en España hasta palabras de admiración de colegas y figuras públicas de la cultura argentina

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Julio Le Parc, inolvidable. (Thomas Khazki)
Julio Le Parc, inolvidable. (Thomas Khazki)

La muerte de Julio Le Parc, ocurrida este sábado, desencadenó una ola de homenajes en las redes sociales. Artistas, funcionarios de cultura w instituciones museísticas despidieron al creador mendocino con mensajes que subrayaron tanto su dimensión artística como su vínculo con la cultura popular y sus orígenes.

Leonardo Cifelli, el secretario de Cultura argentino, encabezó la respuesta oficial del Estado con un extenso mensaje en el que recordó el vínculo institucional con el artista: “Con profundo pesar despedimos a Julio Le Parc, uno de los artistas argentinos más trascendentes de nuestra historia y un símbolo de la creatividad argentina proyectada al mundo. Con su sensibilidad, su espíritu innovador y una obra que desafió los límites de la percepción, dejó una huella imborrable en la cultura universal. Haber podido reconocerlo en vida con el Gran Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes fue un honor y una alegría. A través de esa distinción, el Estado nacional rindió homenaje a una figura excepcional cuya obra transformó el arte contemporáneo y llevó el nombre de la Argentina a los principales escenarios culturales del mundo. Fue también una oportunidad para agradecerle, en vida, su aporte extraordinario a nuestra cultura. Hoy despedimos a un maestro cuya luz seguirá encendida en cada una de sus obras, en los museos que las resguardan, en quienes las contemplan y en el camino que abrió para tantas generaciones de artistas. Mis condolencias a sus seres queridos y a toda la comunidad artística. Su legado permanecerá para siempre. QEPD.”

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Leonardo Cifelli
Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación. (Maximiliano Luna)

Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, destacó el vínculo del artista con su tierra natal: “Se fue Julio Le Parc, un mendocino que trascendió fronteras y llevó su arte a los principales escenarios del mundo sin perder nunca el vínculo con su tierra. Su mirada innovadora, su capacidad para desafiar lo establecido y una obra que marcó a generaciones lo convirtieron en una referencia indiscutida del arte contemporáneo. Hoy lo despedimos con tristeza, pero también con el orgullo de saber que Mendoza fue la cuna de un artista extraordinario cuyo legado seguirá iluminando el camino de muchos. Mis condolencias a su familia y seres queridos.”

Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, sumó su voz al homenaje: “La cultura argentina no sería lo que es sin el aporte luminoso y siempre innovador que nos dejó Julio Le Parc, uno de los artistas visuales más importantes del país y del mundo de los últimos 50 años. Honremos su vida con un gran ‘Optimismo siempre’. Buen viaje amigo querido.”

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Gabriela Ricardes Directora del Complejo Teatral de Buenos Aires
Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña.

Desde Europa, Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, anunció un homenaje institucional: “El arte mundial está de luto: nos ha dejado el gran Julio Le Parc. Un pionero que rompió los moldes y transformó al espectador en protagonista con luz, color y movimiento. La @ComunidadMadrid le rendirá homenaje con una exposición en la Sala Alcalá 31. Mi sentido pésame. #DEP.”

El escritor, periodista y abogado Marcelo Gioffré resumió en una sola frase la trascendencia histórica del artista: “Le Parc hizo lo que debe hacer cualquier artista: representar su época.”

Hernán Lombardi, que se desempeñó como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante las dos gestiones de Mauricio Macri y luego como titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, recurrió a lo personal: “Despedimos a Julio Le Parc. Artista único que nos deleitó a todos los argentinos y a todo el mundo. Fue un honor y un orgullo haberte conocido y compartido bellas aventuras juntos. Hasta siempre querido maestro.”

Nora Vicario, exministra de Cultura y Turismo de Mendoza, expresó su dolor desde la provincia natal del artista: “Hasta siempre querido Le Parc! Mendoza y Argentina te despide con amor y muchísimo orgullo. Artista extraordinario y ser humano inmenso que nos deja un legado que seguirá iluminando generaciones.”

Julio Le Parc, respetado y admirado en el mundo. (Franco Fafasuli)
Julio Le Parc, respetado y admirado en el mundo. (Franco Fafasuli)

Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y referente del peronismo bonaerense, hizo hincapié en el arraigo popular de Le Parc: “Despedimos a Julio Le Parc, uno de los artistas argentinos más reconocidos a nivel mundial, que siempre mantuvo un profundo vínculo con sus orígenes y con la cultura popular.”

Desde la institución que más obras del artista atesora en el país, el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) publicó: “Con inmenso pesar, el Museo Nacional de Bellas Artes despide a Julio Le Parc, referente indiscutido del arte argentino en el mundo y maestro del arte óptico cinético, y saluda a sus familiares, amigos y colegas en este momento tan triste.”

Fernando García, periodista y crítico especializado en artes visuales, trazó una comparación con otro grande de la pintura argentina: “Julio Le Parc (1928-2026). Uno de los más geniales y adorables artistas argentinos. Un vanguardista popular. Igual que Berni. Por eso compartían taller en París.”

Luz, color, juego, en la obra de Julio Le Parc
Luz, color, juego, en la obra de Julio Le Parc

El Museo Evita Palacio Ferreyra de Córdoba recordó que Le Parc forma parte de su colección permanente: “Hoy despedimos a Julio Le Parc, una figura clave del arte contemporáneo argentino. En el Museo tenemos el honor de exhibir obras de su autoría en el segundo nivel, donde su legado sigue inspirando a visitantes de Córdoba y del mundo.”

El MALBAMuseo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires— eligió un tono afectuoso para su despedida: “¡Hasta siempre querido Le Parc! Desde Malba despedimos con amor y enorme admiración a Julio Le Parc (Mendoza, 1928-2026), maestro indiscutido del arte argentino y uno de los artistas más influyentes e innovadores de nuestro tiempo.”

La ilustradora y artista visual María Alcobre —nacida en Santiago del Estero y radicada entre Barcelona y Buenos Aires, con una extensa trayectoria en muestras colectivas en Argentina, Portugal y España— optó por la brevedad: “Inmenso Julio Le Parc 🖤 Gracias!”

Un joven Julio Le Parc recorre sus laberintos.
Un joven Julio Le Parc recorre sus laberintos.

Uno de los mensajes más personales llegó de Maximiliano Uceda, director de Industrias Culturales de la Provincia de Buenos Aires: “Tuve el inmenso orgullo de proponer su nombre para bautizar el espacio cultural Julio Le Parc y mayor orgullo aún haber sido su primer Director. Gracias amado Julio, nunca habrá oscuridad después de tu obra!” El Espacio Cultural Julio Le Parc, inaugurado en octubre de 2012 en Guaymallén, Mendoza, fue concebido por el gobernador Francisco Pérez como homenaje al artista y alberga uno de los móviles que Le Parc creó especialmente para el lugar.

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