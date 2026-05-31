Un ataque armado en ruta al Atlántico deja dos muertos en Ciudad de Guatemala

El ataque armado en la ruta al Atlántico, zona 18 de Ciudad de Guatemala, dejó dos muertos dentro de un vehículo. /(Bomberos Voluntarios)

Un ataque armado registrado durante la madrugada de este domingo 31 de mayo, en el kilómetro 14 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), de la zona 18 en la Ciudad de Guatemala, dejó un saldo de dos personas fallecidas. Las víctimas se encontraban dentro de un vehículo tipo pick up cuando fueron atacadas a balazos, según informó Bomberos Voluntarios en sus redes oficiales.

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que ambas personas ya no presentaban signos vitales en el interior del automotor. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni las circunstancias precisas que rodearon el hecho. El ataque mantiene obstruido el carril derecho de la carretera en dirección al norte, mientras agentes de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público procesan la escena como parte de la investigación preliminar.

Imágenes compartidas por las autoridades muestran que el vehículo resultó con múltiples impactos de bala, especialmente en las ventanillas y varias zonas de la carrocería. Este hecho agravó la congestión vehicular en la ruta al Atlántico debido al cierre parcial implementado para preservar la escena y facilitar el trabajo de las autoridades.

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Las autoridades procesan la escena y eso ha generado congestión vehicular en la zona./(Bomberos Voluntarios)

De acuerdo con la información oficial difundida por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL), el ataque armado obligó a la implementación de un operativo de seguridad vial y al desvío de vehículos en el área, mientras se brindaba atención al incidente y se resguardaba el lugar para la recolección de evidencias.

Otros ataques armados registrados en Guatemala en las últimas horas

En los últimos días de mayo, Guatemala ha registrado una serie de hechos violentos en distintos puntos del país, en los que varias personas han resultado con heridas o han fallecido.

En Boca del Monte, Villa Canales, un hombre fue atacado con arma de fuego y resultó herido. Técnicos en Urgencias Médicas de los Bomberos Voluntarios brindaron atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron al paciente al Hospital Roosevelt para atención médica especializada.

En la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, específicamente en la 2.ª avenida y 2.ª calle de la colonia San Rafael III, se reportó otro ataque armado. Al llegar al lugar, los socorristas localizaron a dos personas heridas por proyectil de arma de fuego, quienes fueron estabilizadas y llevadas de emergencia al Hospital General San Juan de Dios. Además, dentro de un automóvil se hallaron dos personas fallecidas a consecuencia de múltiples heridas de bala. Las autoridades se hicieron cargo de la escena para la realización de los procedimientos legales correspondientes.

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En la colonia San Rafael III de zona 18, socorristas localizaron a dos heridos y a otras dos personas fallecidas dentro de un automóvil por impacto de bala./ (Bomberos Voluntarios)

En el municipio de Villa Nueva, en la 10.ª calle B y 17 avenida de la zona 4, Bomberos Voluntarios atendieron una alerta por un incidente armado. En el sitio localizaron a una mujer de 23 años con heridas de arma de fuego. Tras la evaluación, se determinó que ya no contaba con signos vitales. Las autoridades quedaron a cargo de la escena.

Otro caso se registró en la colonia El Tesoro, zona 2 de Mixco, donde Bomberos Voluntarios localizaron a un hombre de aproximadamente 30 años con heridas de bala en la 7.ª avenida entre 3.ª y 4.ª calle. Tras la atención inicial, se notificó a las autoridades competentes para que realizaran los procedimientos correspondientes.

Estos hechos violentos evidencian el incremento de ataques armados en distintas zonas del país, lo que ha generado preocupación entre la población y mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad y entidades de socorro.

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