Guatemala

Un ataque armado en ruta al Atlántico deja dos muertos en Ciudad de Guatemala

Los servicios de socorro confirmaron los decesos de las personas atacadas durante la madrugada, mientras la circulación en la carretera fue restringida para permitir el desarrollo de las diligencias judiciales y la recolección de pruebas.

Guardar
Google icon
El ataque armado en la ruta al Atlántico, zona 18 de Ciudad de Guatemala, dejó dos muertos dentro de un vehículo. /(Bomberos Voluntarios)
El ataque armado en la ruta al Atlántico, zona 18 de Ciudad de Guatemala, dejó dos muertos dentro de un vehículo. /(Bomberos Voluntarios)

Un ataque armado registrado durante la madrugada de este domingo 31 de mayo, en el kilómetro 14 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), de la zona 18 en la Ciudad de Guatemala, dejó un saldo de dos personas fallecidas. Las víctimas se encontraban dentro de un vehículo tipo pick up cuando fueron atacadas a balazos, según informó Bomberos Voluntarios en sus redes oficiales.

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que ambas personas ya no presentaban signos vitales en el interior del automotor. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni las circunstancias precisas que rodearon el hecho. El ataque mantiene obstruido el carril derecho de la carretera en dirección al norte, mientras agentes de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público procesan la escena como parte de la investigación preliminar.

Imágenes compartidas por las autoridades muestran que el vehículo resultó con múltiples impactos de bala, especialmente en las ventanillas y varias zonas de la carrocería. Este hecho agravó la congestión vehicular en la ruta al Atlántico debido al cierre parcial implementado para preservar la escena y facilitar el trabajo de las autoridades.

PUBLICIDAD

Las autoridades procesan la escena y eso ha generado congestión vehicular en la zona./(Bomberos Voluntarios)
Las autoridades procesan la escena y eso ha generado congestión vehicular en la zona./(Bomberos Voluntarios)

De acuerdo con la información oficial difundida por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL), el ataque armado obligó a la implementación de un operativo de seguridad vial y al desvío de vehículos en el área, mientras se brindaba atención al incidente y se resguardaba el lugar para la recolección de evidencias.

Otros ataques armados registrados en Guatemala en las últimas horas

En los últimos días de mayo, Guatemala ha registrado una serie de hechos violentos en distintos puntos del país, en los que varias personas han resultado con heridas o han fallecido.

En Boca del Monte, Villa Canales, un hombre fue atacado con arma de fuego y resultó herido. Técnicos en Urgencias Médicas de los Bomberos Voluntarios brindaron atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron al paciente al Hospital Roosevelt para atención médica especializada.

En la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, específicamente en la 2.ª avenida y 2.ª calle de la colonia San Rafael III, se reportó otro ataque armado. Al llegar al lugar, los socorristas localizaron a dos personas heridas por proyectil de arma de fuego, quienes fueron estabilizadas y llevadas de emergencia al Hospital General San Juan de Dios. Además, dentro de un automóvil se hallaron dos personas fallecidas a consecuencia de múltiples heridas de bala. Las autoridades se hicieron cargo de la escena para la realización de los procedimientos legales correspondientes.

PUBLICIDAD

En la colonia San Rafael III de zona 18, socorristas localizaron a dos heridos y a otras dos personas fallecidas dentro de un automóvil por impacto de bala./ (Bomberos Voluntarios)
En la colonia San Rafael III de zona 18, socorristas localizaron a dos heridos y a otras dos personas fallecidas dentro de un automóvil por impacto de bala./ (Bomberos Voluntarios)

En el municipio de Villa Nueva, en la 10.ª calle B y 17 avenida de la zona 4, Bomberos Voluntarios atendieron una alerta por un incidente armado. En el sitio localizaron a una mujer de 23 años con heridas de arma de fuego. Tras la evaluación, se determinó que ya no contaba con signos vitales. Las autoridades quedaron a cargo de la escena.

Otro caso se registró en la colonia El Tesoro, zona 2 de Mixco, donde Bomberos Voluntarios localizaron a un hombre de aproximadamente 30 años con heridas de bala en la 7.ª avenida entre 3.ª y 4.ª calle. Tras la atención inicial, se notificó a las autoridades competentes para que realizaran los procedimientos correspondientes.

Estos hechos violentos evidencian el incremento de ataques armados en distintas zonas del país, lo que ha generado preocupación entre la población y mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad y entidades de socorro.

Temas Relacionados

Ataque armadoCiudad de GuatemalaViolenciaRuta al AtlánticoMuertosGuatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las diferencias clínicas entre sarampión y varicela exigen atención ante brotes recientes en Centroamérica

Las cifras recientes muestran un repunte sin precedentes de una infección viral, según reportes internacionales, mientras continúa la vigilancia estrecha sobre otras enfermedades con síntomas similares entre la población infantil y adultos sin inmunización previa

Las diferencias clínicas entre sarampión y varicela exigen atención ante brotes recientes en Centroamérica

Miedo al golpe, sindicatos en contra y una bandera en el Teatro Nacional, así vivió por dentro la Constituyente guatemalteca su única diputada sobreviviente

La licenciada Catalina Soberanis, una de las tres mujeres entre los 88 constituyentes de 1985, revela los debates que marcaron cada artículo de la ley suprema que rige Guatemala desde hace cuatro décadas

Miedo al golpe, sindicatos en contra y una bandera en el Teatro Nacional, así vivió por dentro la Constituyente guatemalteca su única diputada sobreviviente

La conmemoración de la Constitución recuerda 41 años de vigencia democrática en Guatemala

El aniversario destaca la entrada en vigor de la norma máxima que reorganizó los poderes públicos y estableció nuevas garantías ciudadanas tras la crisis institucional iniciada en 1982

La conmemoración de la Constitución recuerda 41 años de vigencia democrática en Guatemala

Gracias a dos mujeres sin hijos se creó el Día de las Madres en Dominicana, conoce la historia de esta fecha especial

Cada año, familias dominicanas se reúnen para celebrar el Día de las Madres, una tradición instaurada por dos mujeres en 1926

Gracias a dos mujeres sin hijos se creó el Día de las Madres en Dominicana, conoce la historia de esta fecha especial

¿A qué edad se casan por primera vez los centroamericanos?, según el ranking mundial

El listado revela que cinco países del istmo registran promedios de matrimonio por debajo de los 25 años, con las mujeres como las que se unen en pareja a menor edad

¿A qué edad se casan por primera vez los centroamericanos?, según el ranking mundial

TECNO

Qué debes conectar primero, el celular o el cargador: así se evitan daños

Qué debes conectar primero, el celular o el cargador: así se evitan daños

La regla de los 30 segundos: el hábito que solucionará problemas en tu módem WiFi

Elecciones presidenciales Colombia 2026: horarios para votar, candidatos y más tendencias en Google

Este es el juego de aventuras inspirado en Zelda que puedes descargar gratis en Steam por tiempo limitado

Por qué soñar con ratones puede tener distintos significados según la IA

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Londres en una ceremonia íntima

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Londres en una ceremonia íntima

Halle Berry, a sus casi 60 años: “Me siento más fuerte, más inteligente, más sabia, más yo misma, más en control”

La emotiva relación de Pedro Pascal con la música y sus camisetas favoritas de bandas

La historia detrás de la joya que Paul McCartney le regaló a su esposa Linda: Jackie Kennedy fue la inspiración

Eve Plumb aseguró que ‘La tribu Brady’ era mirada con desdén: “Nunca nos sentimos como grandes estrellas”

MUNDO

Ucrania atacó con drones la refinería de Saratov en uno de los golpes más profundos contra la industria petrolera rusa

Ucrania atacó con drones la refinería de Saratov en uno de los golpes más profundos contra la industria petrolera rusa

El papa León XIV pidió que “la Sabiduría divina ilumine” a los líderes internacionales para alcanzar la paz mundial

Al menos ocho muertos, entre ellos un bebé de nueve meses, y 33 heridos tras el choque e incendio de un autobús en Turquía

Irán endureció su postura negociadora y dijo haber derribado un dron estadounidense en medio de las conversaciones de paz

París amaneció con graves destrozos, un fallecido y más de 700 detenidos por los disturbios durante los festejos del PSG