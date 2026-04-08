Cultura

Veinticinco años de “La sombra del viento”, la novela de Carlos Ruiz Zafón que jamás ‘escribiría una IA’

La complejidad narrativa y las sensibilidades del autor barcelonés distinguen la obra, que según Emili Rosales, su editor, no podría ser reproducida por tecnologías automatizadas

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La sombra del viento Carlos Ruiz Zafón
‘La sombra del viento’ cumple 25 años reafirmándose como el clásico contemporáneo más leído en español tras el ‘Quijote’ y ‘Cien años de soledad’.

Emili Rosales, el editor del clásico contemporáneo La sombra del viento, del desaparecido Carlos Ruiz Zafón, que esta primavera cumple 25 años desde su publicación, ha recordado el amor del autor barcelonés por el libro físico y la literatura, y ha reivindicado que “una novela así nunca la escribiría una inteligencia artificial”.

En conversación con esta agencia, el editor de Planeta ha recordado las sensaciones al leer por primera vez el manuscrito de la que sería la primera parte de la tetralogía de El cementerio de libros olvidados, el libro en español más leído de la historia solo por detrás del Quijote y de Cien años de soledad.

Tras La sombra del viento, Ruiz Zafón siguió cosechando éxitos con las continuaciones de la historia: El juego del ángel, El prisionero del cielo y El laberinto de los espíritus.

“La novela ya era deslumbrante desde la primera lectura, era algo distinto de todo lo que se podía encontrar en ese momento. Me di cuenta en seguida de que Carlos tenía muy claro lo que escribía y que ya tenía en la cabeza el conjunto de historias que formarían parte del cuarteto” de libros, ha recordado.

Portada del libro La Sombra del Viento. Un farol antiguo en primer plano, con un hombre y un niño caminando en la niebla al fondo. Título y autor visibles
Planeta anuncia el lanzamiento de una edición conmemorativa de ‘La sombra del viento’ orientada a jóvenes lectores y la reedición de la guía de Barcelona de Ruiz Zafón

Rosales ha destacado igualmente su estilo “personalísimo”, en el que convivían géneros distintos, del thriller a la novela romántica o la histórica. Un nuevo estilo que provocó que otros autores que le habían leído se vieran influenciados por él. “Desde entonces, hay libros que zafonean. Y también existe el adjetivo zafoniano, como existe el calificativo kafkiano o borgiano”, apunta.

“Desde luego que no lo podría haber escrito una inteligencia artificial”, deja claro Rosales, quien destaca un estilo lleno de “sensibilidades” e “insustituible por laboratorios de cruces de datos”.

El editor de Ruiz Zafón destaca, entre otros muchos elementos -como una “estructura narrativa muy potente”-, la imborrable “imagen inicial del libro que no te puedes quitar de la cabeza: un niño que se ha olvidado del rostro de su madre muerta al que para darle consuelo llevan a conocer el cementerio de los libros olvidados”.

Al mismo tiempo, ha confesado el editor de Planeta, “nadie podía llegar a imaginar que el libro tuviera la dimensión que llegó a conseguir, que es deslumbrante”.

Un hombre caucásico de mediana edad, con cabello corto, barba y gafas marrones, sonríe a la cámara mientras lleva una camisa estampada, con una ventana de oficina al fondo
Emili Rosales resalta la influencia del ‘estilo zafoniano’ en nuevos autores y el surgimiento de términos como ‘zafonear’ para definir su impacto

Gran defensor del libro físico

Recuerda Rosales que Ruiz Zafón era un gran defensor de la pervivencia del libro físico en un momento en el que había quien parecía predecir que el libro electrónico desbancaría al soporte clásico en papel, el que permite acariciar y oler las páginas.

“Ahora estamos en 2026 y resulta que la lectura vive un apogeo en España y la franja de lectores que más crece es precisamente la de los jóvenes”, subraya Emili Rosales.

El libro fue desde el principio un fenómeno boca oreja que no tardó en ser reconocido por publicaciones internacionales como “un clásico contemporáneo clave de la historia de la literatura”.

Nueva edición conmemorativa

Esta primavera, Planeta lanzará una nueva edición conmemorativa “muy orientada a jóvenes lectores” y también se reeditará la guía de La Barcelona de Carlos Ruiz Zafón.

Carlos Ruiz Zafón
Carlos Ruiz Zafón defendió apasionadamente el libro físico frente al avance del libro electrónico en el mundo editorial actual

Rosales ha recordado que ya en diciembre de 2025, en la feria del libro de Guadalajara (México), miles de personas pasaron diariamente por un espacio de evocación del cementerio de los libros olvidados y pudo ver “cómo brillaban los ojos de los lectores”.

“Es la prueba del poder de la literatura y de la sensibilidad y la pervivencia”, ha constatado el editor.

Las obras de Carlos Ruiz Zafón (Barcelona, 1964 - Los Ángeles, 2020) han sido traducidas a más de cincuenta idiomas.

En 1993 se dio a conocer con la novela juvenil El príncipe de la niebla, que forma, con El palacio de la medianoche y Las luces de septiembre, la Trilogía de la niebla.

En 1999 llegó Marina y un año después arrancó la leyenda con La sombra del viento. En 2020 se publicó La ciudad de vapor, que reúne todos sus cuentos en un recopilatorio.

Fuente: EFE.

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