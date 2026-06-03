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El festival Bleak Week convierte la desesperanza en fenómeno global

La cita internacional transforma la adversidad humana en una experiencia artística única, expandiéndose a nuevas ciudades con propuestas audaces y cierres inesperados

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La tumba de las luciérnagas (Studio Ghibli)
La tumba de las luciérnagas (Studio Ghibli)

Hay un rincón para quienes buscan el lado más sombrío del séptimo arte: Bleak Week, el festival internacional nacido en Los Ángeles hace cinco años, desafía las expectativas sobre lo que el público busca tras la pandemia. Aquella cita experimental dedicada al “cine de la desesperanza” pasó de una rareza local a expandirse a 100 cines en 73 ciudades y ocho países en la edición de 2026.

Bleak Week es un festival de cine creado por American Cinematheque que, en solo cinco años, evolucionó desde Los Ángeles hasta convertirse en un evento global. Su propuesta consiste en programar películas de autor que exploran las experiencias humanas más difíciles y desoladoras, al contrario de la tendencia que favoreció comedias y relatos alentadores después de la pandemia.

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La idea nació como reacción a la preferencia por historias optimistas. Los programadores de American Cinematheque aprovecharon la típica neblina de junio en Los Ángeles, conocida como “June Gloom”, para ofrecer algo distinto. Grant Moninger, director artístico del festival, recordó que al principio existían dudas sobre cómo respondería el público, ya que las temáticas pueden resultar incómodas para algunos. “Aunque Bleak Week suene deprimente, en realidad es una celebración de la experiencia humana. Es de lo que se trata el cine: empatía y comprensión del mundo”, declaró Moninger según AP News.

La tumba de las luciérnagas (Studio Ghibli)
El festival de cine Bleak Week expande su programación global a 100 cines en 73 ciudades y ocho países en 2026 - (Studio Ghibli)

Expansión internacional de Bleak Week

En 2026, Bleak Week alcanza una expansión sin precedentes. Ahora se celebra en salas como The Paris Theatre en Nueva York, The Prince Charles Cinema en Londres y Park Theatre en Vancouver, además de numerosas ciudades en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Puerto Rico y varios países de Latinoamérica.

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El evento no se limita a las grandes urbes. Espacios emblemáticos como Ragtag Cinema (Columbia, Missouri), Row House Cinema (Pittsburgh) y Coolidge Corner Theatre (Brookline, Massachusetts) también forman parte del circuito internacional, que mantiene su epicentro en sedes icónicas de Los Ángeles: Egyptian Theatre, Aero Theatre y Los Feliz 3.

La programación se construye con la colaboración de curadores locales, quienes ajustan la selección de películas en función del público de cada ciudad. Chris LeMaire, programador de Bleak Week, señaló a AP News que resulta atractivo ver los distintos enfoques y la diversidad que esto aporta al festival.

La tumba de las luciérnagas (Studio Ghibli)
La edición de 2026 reúne más de 300 películas seleccionadas por curadores locales, reflejando la diversidad cultural de cada ciudad participante - (Studio Ghibli)

El enfoque y la selección de películas en el festival de cine

El concepto de Bleak Week no impone restricciones de género cinematográfico. Puede abarcar relatos bélicos, dramas personales, fantasía oscura o películas familiares, siempre que se trate de producciones narrativas y no documentales. “Nuestra única regla es que no hacemos documentales”, puntualizó Moninger.

En 2026, la programación global incluye más de 300 títulos, permitiendo que cada sede configure su selección de obras sombrías favoritas. La película más proyectada este año es “La tumba de las luciérnagas”, de Isao Takahata, que narra la supervivencia en el Japón de posguerra. Títulos como “Ven y mira” figuran entre los más celebrados y, según Moninger, representan el ejemplo más extremo del “cine de la desesperanza”.

La crítica Katie Walsh, presente desde la primera edición y habitual moderadora de debates, destaca el valor de experimentar en sala las emociones que despiertan estas películas. “Bleak Week ofrece la posibilidad de deleitarse en este sentimiento específico de muchas maneras. Me encanta, veo cosas que nunca vería en otro sitio”, comentó a AP News. Según ella, la experiencia es tan intensa que, tras algunas funciones, necesita un momento de silencio para asimilar lo visto.

La tumba de las luciérnagas (Studio Ghibli)
La película animada 'La tumba de las luciérnagas', de Isao Takahata, destaca como la obra más proyectada durante el festival Bleak Week 2026 - (Studio Ghibli)

Invitados y películas emblemáticas en Bleak Week

En cada edición participan tanto figuras consagradas como talentos emergentes. En 2026, Bleak Week cuenta con la presencia de Isabelle Huppert, quien lidera sesiones de preguntas y respuestas sobre títulos como “La pianista” y “Heaven’s Gate”; Ari Aster, que presenta la versión de director de “Midsommar”; y Denis Villeneuve, quien acompaña proyecciones de “Incendies”.

Las funciones más demandadas se centran en títulos como el maratón de “Sátántangó”, con una duración de 439 minutos, que suele agotarse rápidamente, según AP News.

Programadores locales adaptan su selección en cada país. Por ejemplo, el Gene Siskel Film Center de Chicago prioriza la animación, con películas como “La princesa Mononoke”, “Watership Down” y “Felidae”. En Argentina, el segmento nacional comparte espacio con un homenaje a la obra de Aster. En Vancouver, la programación es elegida por cineastas locales y colaboradores habituales del Park Theatre, incluyendo selecciones de figuras como Finn Wolfhard y Autumn Durald Arkapaw.

Un final inesperado para el festival

Aunque el foco del festival es el cine sombrío, cada edición en Los Ángeles finaliza con una nota de dulzura: la proyección de la trilogía de Paddington. Los organizadores llaman a este cierre “marmalade chaser”, tradición que busca restablecer el ánimo del público antes de volver a la rutina diaria.

Al transformar las adversidades y tragedias personales en relatos conmovedores, Bleak Week muestra el potencial del arte para generar empatía colectiva y consuelo compartido desde la sala de cine.

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