Cultura

El lado desconocido de Erling Haaland, el goleador noruego del Manchester City: “Los libros permiten soñar en grande”

La estrella del fútbol mundial, que sorprendió con la compra de un libro de historia de su país del siglo XVI, muestra también su amor por el ajedrez, “un juego que agudiza la mente”, definió

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Composición fotográfica de Erling Haaland sonriendo y saludando en un partido, junto a un antiguo libro abierto de crónicas reales noruegas
Erling Haaland adquirió y donó a la biblioteca de su ciudad, Bryne, el único ejemplar noruego de un libro impreso en 1594

El delantero noruego del Manchester Citu Erling Haaland y su padre protagonizaron en diciembre pasado la mayor transacción editorial de la historia reciente de Noruega al adquirir, por 1,3 millones de coronas (£100.000), el único ejemplar conservado de la edición impresa de 1594 de la obra del historiador Snorri Sturluson. El ejemplar, considerado un hito bibliográfico nacional, ha sido cedido por Haaland a la biblioteca de su ciudad natal, Bryne, para exposición pública.

El acuerdo no solo ha marcado una cifra récord para el mercado de libros antiguos en el país nórdico; también ha permitido que este volumen —cuya impresión data de veinte años posteriores al fallecimiento del traductor Mattis Størssøn— pase de propiedad privada a dominio público, al quedar desde ahora disponible para consulta de cualquier visitante de la biblioteca local de Bryne, municipio ubicado a más de 400 kilómetros de la capital, Oslo. Bryne, localidad del distrito de Jæren y lugar de origen de Haaland, recibe así un bien cultural cuyo valor trasciende el coleccionismo privado y se inscribe en la promoción del legado histórico noruego.

La relevancia de esta edición radica en que Størssøn, funcionario de leyes del siglo XVI, fue pionero en trasladar los textos en nórdico antiguo de Snorri Sturluson —narrador de las sagas fundacionales sobre los reyes, soldados y figuras clave del Medioevo escandinavo— al noruego vernáculo. Además de las sagas, el volumen incluye la traducción de las crónicas dedicadas a Sverri y Hákon Hákonarson, impresas originalmente en Dinamarca a finales del siglo XVI.

Primera página de la versión de Mattis Størssøn de las sagas de Snorri. cortesía del municipio de Time.
El ejemplar de 1594 pasa de propiedad privada a dominio público, quedando disponible para consulta en Bryne, Noruega

Haaland, los libros y el ajedrez

La decisión de donar el libro a la biblioteca de Bryne ha sido motivada, en palabras de Erling Haaland, por el deseo de que los habitantes de su región tengan acceso directo a las “historias de quienes vinieron de donde yo vengo”. Haaland afirmó que su objetivo es que el ejemplar permanezca siempre abierto, “para que la gente pueda leer sobre aquellos que vinieron de donde yo provengo”.

El delantero, máximo goleador de la temporada 25-26 de la Premier League inglesa y de la selección nacional de su país, ha manifestado además su interés por que los libros permitan a más personas “soñar en grande, ver nuevas posibilidades y encontrar su propio camino”. “He tenido la suerte de vivir mi sueño a través del fútbol, y sé que no todo el mundo tiene esa oportunidad”, agregó al aconsejar encontrar un camino de vida a través de la lectura.

El delantero noruego destaca el impacto de los libros en inspirar a nuevas generaciones a soñar y descubrir nuevas oportunidades (Foto: archivo REUTERS/Claudia Greco)
El delantero noruego destaca el impacto de los libros en inspirar a nuevas generaciones a soñar y descubrir nuevas oportunidades (Foto: archivo REUTERS/Claudia Greco)

El perfil público de Haaland se ha diversificado con su inversión en Norway Chess, la entidad responsable del próximo torneo Total Chess World Championship Tour, previsto para 2027. El futbolista ha enfatizado las conexiones entre el ajedrez y el fútbol profesional, señalando que ambos exigen pensamiento rápido, confianza en el instinto y capacidad para anticipar movimientos sucesivos. “El ajedrez es un juego increíble. Agudiza la mente y hay claras similitudes con el fútbol. Hay que pensar rápido, confiar en los instintos y anticipar varios movimientos. La estrategia y la planificación lo son todo.” Haaland ha anunciado su inversión en la organización noruega como un apoyo a la expansión global del ajedrez: “Creo que este torneo puede convertir al ajedrez en un deporte aún mayor para espectadores de todo el mundo”.

Con esta entrada en el sector, Haaland se suma a una reciente tendencia de futbolistas de élite —entre ellos Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold y Eberechi Eze— que han respaldado o mostrado afinidad por la práctica del ajedrez competitivo. La presencia de figuras internacionales como Magnus Carlsen, compatriota de Haaland y referencia central del ajedrez contemporáneo, refuerza la proyección de Noruega como eje de expansión de este deporte mental.

Con el doble movimiento de asegurar la preservación pública de una joya bibliográfica nacional y de apalancar la internacionalización del ajedrez, Haaland redefine el alcance y la influencia de los deportistas noruegos en la cultura y la industria del entretenimiento global.

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