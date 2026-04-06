La increíble donación de Erling Haaland: una joya literaria de hace más de 400 años llega a su pueblo natal (REUTERS/Phil Noble)

Erling Haaland, estrella noruega del fútbol y delantero del Manchester City, junto a su padre Alf-Inge Haaland, ha adquirido y donado un manuscrito extraordinariamente raro del siglo XVI —la primera edición impresa de las crónicas de Snorri Sturluson traducidas al noruego-danés— a su municipio natal de Time en el suroeste de Noruega.

La obra, valorada en 1,3 millones de coronas noruegas (USD 134.000), se ha convertido en la compra de libro más costosa de la historia del país y será exhibida permanentemente en la biblioteca de Bryne.

La singularidad de este manuscrito radica en que constituye el único ejemplar sobreviviente de la edición de dos volúmenes, publicada por primera vez en 1594 en Dinamarca dos décadas después de la muerte de su traductor, Mattis Størssøn, figura clave para llevar los relatos en nórdico antiguo al idioma moderno del suroeste noruego.

El ejemplar, comprado a Johan Fredrik Odfjell—empresario y bibliófilo noruego—a través de SD Auction a finales de 2025, permaneció en el anonimato hasta que la donación fue anunciada públicamente por el municipio de Time el 24 de marzo.

Primera página de la versión de Mattis Størssøn de las sagas de Snorri. cortesía del municipio de Time.

La donación incluye una cláusula que obliga a mantener el libro abierto y accesible al público en la biblioteca municipal, permitiendo que cualquier persona pueda leer sobre los antepasados y la geografía de la región, específicamente Bryne y el distrito de Jæren.

Haaland expresó en un comunicado recogido por Artnet News: “Quiero que el libro permanezca siempre abierto para que las personas puedan leer sobre quienes vinieron de donde yo vengo, Bryne y Jæren. Es más fácil sentirse atraído por la lectura cuando puedes reconocerte en la gente y los lugares de los que se habla”.

La obra cedida es la traducción realizada por Mattis Størssøn, funcionario judicial del siglo XVI, pionero en adaptar las antiguas sagas nórdicas al habla contemporánea. El volumen contiene traducciones no solo de las célebres sagas de Snorri Sturluson —poeta y político islandés del siglo XIII, cuyas crónicas trazan la historia noruega desde mitos de creación hasta las pugnas reales mediavales—, sino también de la saga de Sverri y la saga de Hákon Hákonarson.

Versión de Mattis Størssøn de las sagas de Snorri. cortesía del municipio de Time.

El alcalde de Time, Andreas Vollsund, enfatizó la trascendencia educativa del gesto y declaró: “Estamos sumamente agradecidos por este regalo increíblemente generoso. Erling y Alfie nos están dando la oportunidad de hacer una de las cosas más importantes para nuestros jóvenes: brindarles el placer de la lectura”. Como parte de la donación, el municipio ha organizado un concurso de lectura entre los alumnos de primaria y secundaria, cuyo ganador será invitado a presenciar un partido de la selección nacional noruega en el estadio Ullevaal de Oslo.

La acción de Haaland tiene también un componente aspiracional. El futbolista, que representará a Noruega en el próximo Mundial de 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, señaló en su mensaje: “He tenido la suerte de cumplir mi sueño a través del fútbol, y sé que no todos tienen esa oportunidad. Los libros ofrecen a muchos más la posibilidad de soñar en grande, ver nuevas posibilidades y encontrar su propio camino”.