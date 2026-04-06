Cultura

“Guernica”: se extiende la polémica por la préstamo de la gran obra de Picasso

La petición busca que la obra de Picasso sea exhibida en Bilbao durante el 90 aniversario del bombardeo de Gernika. La posición del Museo Reina Sofía, que cita riesgos para la pieza, complica la negociación

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El traslado del cuadro 'Guernica' al museo Guggenheim de Bilbao se propone como homenaje en el 90 aniversario del bombardeo de la villa vasca
El traslado del cuadro 'Guernica' al museo Guggenheim de Bilbao se propone como homenaje en el 90 aniversario del bombardeo de la villa vasca

El jefe del Gobierno regional vasco (lehendakari), Imanol Pradales, insistió este domingo en reclamar “valentía política” al Gobierno español para que el famoso Guernica de Picasso, que se ha convertido en un símbolo de la barbarie de la guerra, sea trasladado temporalmente para su exposición en el País Vasco.

“Sacaron a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos ¿y no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi? La pelota está en su tejado, que respondan”, exigió Pradales al Ejecutivo español, que preside Pedro Sánchez, este domingo durante un acto político.

La llegada al País Vasco del Guernica, el cuadro de Picasso que representa el bombardeo de esa población vasca durante la guerra civil española (1936-1939), se ha convertido en una reivindicación cada vez más frecuente, de cara al 90 aniversario de la tragedia, que se cumple en 2027.

El Ejecutivo vasco ha repetido en varias ocasiones durante las últimas semanas una petición que llevan “haciendo décadas”: que el célebre cuadro pueda exhibirse durante nueve meses en el museo Guggenheim de Bilbao, coincidiendo con el 90 aniversario del bombardeo de la villa y de la constitución del primer Gobierno vasco.

El Gobierno vasco, liderado por Imanol Pradales, exige al Ejecutivo español trasladar el 'Guernica' de Picasso al País Vasco para su exhibición temporal
El Gobierno vasco, liderado por Imanol Pradales, exige al Ejecutivo español trasladar el 'Guernica' de Picasso al País Vasco para su exhibición temporal

A juicio de Pradales, este gesto “sería una muy buena forma de avanzar en la reparación al pueblo vasco, a la memoria democrática”, así como “un alegato en favor de la paz en un momento histórico de guerras y tentaciones totalitarias”.

También el Ayuntamiento de GerniKa reclamó esta semana el traslado a la villa del cuadro de Picasso, con motivo del próximo aniversario del bombardeo, perpetrado el 26 de abril de 1937, y en homenaje a sus víctimas.

El Museo Reina Sofía de Madrid, donde está instalado, ha hecho público un informe de conservación de la obra en el que “desaconseja rotundamente” el traslado por considerar que las vibraciones del mismo podrían perjudicar su estado y aumentar su deterioro.

Pradales criticó que “le ha faltado tiempo a la ‘derechona’ española y a todos sus altavoces mediáticos” para “poner el grito en el cielo”, diciendo incluso que el traslado del Guernica es “cuestión de Estado”.

El Museo Reina Sofía desaconseja el traslado de 'Guernica' por riesgos de deterioro causados por vibraciones durante el transporte de la obra
El Museo Reina Sofía desaconseja el traslado de 'Guernica' por riesgos de deterioro causados por vibraciones durante el transporte de la obra

“Pero ¿qué concepto de Estado tienen estos? Que se dejen de excusas”, subrayó Pradales, para quien “solo hay una cuestión a responder: ¿va a tener el Gobierno español la valentía política de traer el Guernica a Euskadi? ¿Sí o no?”.

El lienzo fue inspirado en la noticia de los bombardeos efectuados sobre la villa por la aviación alemana, aliada de los sublevados contra la República, que fueron conocidos por Picasso a través de las dramáticas fotografías publicadas en los periódicos franceses.

La obra nació para formar parte del Pabellón Español en la Exposición Internacional de París, de 1937 y fue adquirido a Picasso por el Estado español en 1937, en plena guerra civil.

Debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, el artista decidió que la pintura quedara bajo la custodia del Museum of Modern Art de Nueva York hasta que finalizara el conflicto bélico y después Picasso renovó el préstamo del cuadro al MoMA por tiempo indefinido, hasta que se restablecieran las libertades democráticas en España.

La obra regresó finalmente a este país en el año 1981, y finalmente fue instalado en el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid, donde habilitaron una sala exclusivamente para él.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Chema Moya; Europa Press y Reuters/ Ana Beltran.

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'Guernica'Pablo PicassoPaís VascoMemoria HistóricaGuerra Civil Española

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