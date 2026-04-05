La última firma de Lennon, manuscritos inéditos de McCartney y objetos de Mercury: la subasta que revive su legado millonario

El cartel promocional de Double Fantasy firmado por John Lennon, considerado pieza principal, incluye los últimos registros del artista antes de su muerte (Foto: cortesía de Propstore)

Más de 400 artículos de memorabilia musical, incluido uno de los últimos autógrafos de John Lennon, serán subastados en Londres el 30 de abril. El evento, dirigido por la casa Propstore, destaca por ofrecer piezas con alto valor histórico y emocional asociadas a figuras como Queen, Guns N’ Roses y los Beatles.

La subasta reunirá objetos emblemáticos, como el cartel promocional de Double Fantasy firmado por John Lennon pocas horas antes de su muerte, la guitarra Gibson Les Paul empleada por Slash en la gira de regreso de Guns N’ Roses, un micrófono dorado de Freddie Mercury y manuscritos originales de Paul McCartney. Cada lote fue elegido por su relevancia, proporcionando a coleccionistas y aficionados la oportunidad de adquirir piezas que representan momentos clave de la historia de la música popular.

Entre los objetos más valiosos, según Artnet, destaca el cartel de gran formato firmado por Lennon el 8 de diciembre de 1980 para el presentador Ron Hummel, poco antes del asesinato del músico. Ese póster, ilustrado con una imagen de Kishin Shinoyama en Central Park junto a Lennon y Yoko Ono, se entrega junto con los archivos originales de aquella entrevista, incluidos los CD con la última grabación del artista.

La valoración de este autógrafo oscila entre 60.000 y 120.000 libras esterlinas (79.200 y 158.400 dólares), posicionándose como el principal atractivo de la venta. Este lote, acompañado de documentos históricos, suma interés por su relación directa con los acontecimientos del 8 de diciembre de 1980.

Queen estará presente con objetos personales de Freddie Mercury, como el micrófono dorado y piezas icónicas de la colección de Peter Hince (Foto: cortesía de Propstore)

Instrumentos y objetos destacados de Guns N’ Roses y Queen

Entre los principales atractivos para el público rockero está la guitarra Gibson Les Paul de Slash, utilizada durante la gira “Not In This Lifetime Tour” de Guns N’ Roses en 2016. Este reencuentro supuso la primera actuación conjunta de Axl Rose, Duff McKagan y el propio Slash desde principios de los años 90, y obtuvo ingresos de más de 500 millones de dólares a lo largo de 175 conciertos.

El instrumento, descrito por Slash como “la mejor guitarra en general para mí”, está tasado entre 150.000 y 300.000 libras esterlinas (198.000 y 396.000 dólares), situándose entre las piezas más valiosas de la jornada.

Por su parte, Queen estará representada por más de 60 objetos procedentes de la colección personal de Peter Hince, técnico de sonido principal de la banda durante 11 años. Destaca el micrófono dorado Shure 565 SD, regalo de la revista Circus a Mercury en 1980 y que luego él mismo regaló a Hince; su valor estimado se sitúa entre 30.000 y 60.000 libras esterlinas (39.000 y 79.000 dólares).

En el mismo lote figuran una bata de Freddie Mercury, una tarjeta navideña enviada por el cantante a Hince en 1987 y una selección de fotografías que dieron origen a la exposición “Queen Unseen”.

La guitarra Gibson Les Paul de Slash, empleada en la gira de reencuentro “Not In This Lifetime Tour” de 2016, se destaca entre los instrumentos más cotizados (Foto: cortesía de Propstore)

Artículos exclusivos de los Beatles y Paul McCartney

Además del autógrafo de Lennon, la venta incluye objetos singulares ligados a los Beatles. Sobresale el primer borrador manuscrito de la canción “Goodbye” de Paul McCartney, escrito sobre papel con membrete oficial de Apple Records en 1969, que más tarde fue interpretada por Mary Hopkin y alcanzó el número dos en las listas británicas. La estimación para este documento es de 55.000 a 110.000 libras esterlinas (73.100 a 146.000 dólares).

Asimismo, estará disponible la hoja original de orden de actuación, firmada por los cuatro integrantes, de la segunda participación de la banda en el famoso programa estadounidense Ed Sullivan en 1964. Este artículo histórico tiene un valor de entre 30.000 y 60.000 libras esterlinas (39.000 y 79.000 dólares), consolidándose como uno de los tesoros para admiradores del grupo de Liverpool y coleccionistas de música pop.

El primer borrador manuscrito de “Goodbye” de Paul McCartney, realizado en papel de Apple Records de 1969, resalta el valor histórico de la subasta (Foto: cortesía de Propstore)

Valor de colección y perspectiva del evento para fanáticos y coleccionistas

La variedad y la singularidad de los objetos convierten esta subasta en un evento relevante para el mercado internacional de coleccionismo musical. El especialista Mark Hochman subrayó que estos lotes representan diversos géneros, generaciones y momentos importantes de la cultura musical, y señaló la capacidad de estas piezas para conservar el legado artístico y emocional de sus protagonistas.

Para quienes aspiran a más que una simple adquisición, cada objeto a la venta permite revivir instantes históricos y experiencias que influyeron en la vida musical de varias generaciones.

Los interesados tendrán la ocasión de obtener recuerdos originales que superan el valor material y se transforman en fragmentos palpables de la historia, vinculados a las canciones y artistas que definieron una época.