El giro de Martin Scorsese hacia la inteligencia artificial empuja un nuevo consenso que asoma en Hollywood

Martin Scorsese se unió el año pasado como socio y asesor de Black Forest Labs, una empresa emergente de inteligencia artificial (Philip Montgomery para The New York Times)

Hollywood acaba de alcanzar un punto de inflexión en su aceptación de la inteligencia artificial. Martin Scorsese, considerado la encarnación viva del cine como arte elevado y referente moral de la meca del cine, manifestó su respaldo a una start-up de IA especializada en generación de imágenes. En un comunicado y un video grabado en su oficina de Nueva York, Scorsese explicó cómo utilizó la tecnología de Black Forest Labs, una empresa emergente de IA en rápido ascenso, durante la preproducción de una nueva película.

“Me interesa la intersección entre la tecnología y la narración, y cómo puede expandir los límites de la creatividad para ofrecer experiencias más profundas y enriquecedoras al público”, declaró Scorsese, de 83 años, en el comunicado compartido en exclusiva con The New York Times. “Recordemos, el cine es un medio joven, de solo unos 125 años, así que debemos estar abiertos a su evolución”.

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Black Forest Labs indicó que Martin Scorsese, nominado 16 veces al Oscar y ganador como mejor director por Los infiltrados en 2007, se sumó el año pasado como socio y asesor.

Captura de pantalla del video en el que Martin Scorsese explica cómo utilizó la tecnología de Black Forest Labs durante la preproducción de una nueva película (Sikelia Productions)

Cuando la IA generativa se popularizó en 2022, la comunidad creativa de Hollywood la percibió como una amenaza existencial. La tecnología permite crear textos, imágenes fotorrealistas y videos de forma instantánea, solo describiendo lo que se desea ver. ¿Qué impediría entonces que los estudios reemplazaran a guionistas, actores, artistas de efectos visuales, animadores y otros profesionales con software?

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La preocupación fue tan intensa que la protección frente a la IA generativa se convirtió en una demanda central durante las huelgas de 2023, que involucraron a más de 170.000 trabajadores de Hollywood. Los estudios comenzaron a tratar la IA como un tema tabú.

No obstante, la postura de la industria del entretenimiento se ha suavizado de forma notable.

Demi Moore, jurado en el reciente Festival de Cannes, dijo a la prensa que luchar contra la IA “es una batalla que perderemos, así que encontrar formas de trabajar con ella es un camino más valioso”. La semana pasada, el Festival de Cine de Tribeca, fundado por Robert De Niro, anunció que exhibirá una película creada íntegramente con IA: sin actores, sin sets, sin cámaras. Jane Rosenthal, productora y cofundadora de Tribeca, describió la obra como “un ejemplo poderoso de cómo tecnologías emergentes como la IA pueden usarse no solo como herramientas de innovación, sino como vehículos para relatos profundamente humanos”.

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El Festival de Cine de Tribeca, fundado por Robert De Niro, anunció que exhibirá una película creada íntegramente con IA (Foto: REUTERS/Caroline Brehman)

Ese mismo día, Amazon MGM Studios presentó una serie de programas generados con IA: tres series animadas para niños. Y ahora se suma Scorsese.

“Me entusiasma mucho que alguien como Martin Scorsese —uno de los cineastas más destacados que existen— use nuestra tecnología y tenga curiosidad por explorarla”, expresó Robin Rombach, director ejecutivo de Black Forest Labs, en una entrevista por Zoom. “Es una gran prueba de que esto funciona”. La IA generativa todavía enfrenta detractores en Hollywood. Seth Rogen y Guillermo del Toro se manifestaron abiertamente en contra de la tecnología en Cannes el mes pasado. El proyecto infantil de Amazon también generó críticas.

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“Durante 70 años, he creado mis propios storyboards”, afirmó Scorsese. “Siempre ha existido el problema de cómo comunicar lo que ves en tu cabeza al elenco y al equipo. Hay cosas que tienes que ver y sentir”. “Ahora, con esta herramienta”, agregó, “puedo compartir lo que visualizo de forma más clara y eficiente con mi equipo creativo: el diseñador de producción, el director de arte y el director de fotografía”.

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Añadió: “Recientemente probé esto en una escena y la posibilidad de visualizar y compartir de inmediato el storyboard resultó liberadora en lo creativo. Durante la preproducción, el tiempo es dinero, y esto nos permitió avanzar más rápido sin sacrificar calidad ni oficio”.

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Rombach, de 33 años, cofundó Black Forest Labs en 2024 en Friburgo, Alemania, tras trabajar en Stability AI, start-up que cuenta con el cineasta James Cameron en su consejo de administración. Rombach contribuyó al desarrollo del generador de imágenes Stable Diffusion. Black Forest Labs se enfoca en modelos de IA abiertos llamados FLUX, que generan imágenes a partir de textos y permiten edición avanzada de video.

Un portavoz de Scorsese indicó que la relación del director con Black Forest Labs surgió a través de BroadLight Capital, firma inversora en la start-up. BroadLight fue cofundada por Rick Yorn, representante de Scorsese. (La firma también participó en la asociación de Matthew McConaughey con ElevenLabs, empresa de audio con IA).

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Michael Ovitz, exdirector de Creative Artists Agency, también ayudó a que la start-up convenciera a Scorsese, según Rombach. Ovitz, inversor en Black Forest Labs, aparece en el video difundido por la empresa junto a Scorsese.

Fuente: The New York Times