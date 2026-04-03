Una nueva y reparadora aproximación al papel de las mujeres en la Roma imperial

La catedrática española de Historia antigua Cristina Rosillo López ha documentado, en Romanas. Voces rescatadas, un giro metodológico en la investigación sobre el imperio romano al concentrar el análisis en fuentes primarias femeninas —cartas, epitafios, grafitos y testimonios literarios—. El libro introduce la recuperación sistemática de la palabra de mujeres de todos los estratos sociales, desplazando el enfoque androcéntrico que ha dominado la producción historiográfica sobre Roma hasta la fecha. El proyecto redefine la aproximación a la historia antigua al reposicionar a las mujeres romanas como sujetos activos y no solo como figuras secundarias.

La autora ha compilado un corpus diverso que abarca desde la comunicación íntima, como la carta entre Claudia Severa y Sulpicia Lepidina, hasta inscripciones que evidencian la agencia política y comercial, como el grafito de Caprasia solicitando votos o la referencia a la madre de Celia Mascelina a cargo del comercio de aceite de la Bética. En el sector de los estudios clásicos, el valor diferencial del libro radica en la relectura de fuentes ya conocidas pero relegadas por prejuicio metodológico, una operación que obliga a reconsiderar los límites rutinarios de las narrativas históricas prescritas.

El volumen no solo incluye a figuras reconocidas y tradicionalmente explotadas en la literatura historiográfica —Lucrecia, Clodia, Livia, Mesalina—, sino que otorga espacio a mujeres anónimas o semianónimas, entre ellas comerciantes, artesanas, libertas y esclavas, cuyas voces persisten en registros epigráficos y artefactos menores. Esta amplitud de fuentes permite articular una imagen polifónica y compleja de la sociedad romana, desmontando la lectura moralizante heredada tanto de los autores antiguos como de las generaciones de investigadores modernos.

Las mujeres en la Roma imperial

El método adoptado por Rosillo López se extiende más allá de una perspectiva de género tradicional: propicia que las mujeres alcancen formalmente la condición de sujetos históricos al analizar sus emisoras con voz propia. Este enfoque afecta no solo la interpretación, sino los cimientos mismos de la documentación: muchas de las voces, aunque conocidas de forma marginal, solo han sido reconocidas como relevantes tras la aplicación de este modelo inclusivo que propone la autora. Las referencias a correspondencia personal, registros mercantiles y grafitos ordinarios redimensionan la escala habitualmente monumental de la historia imperial.

Romanas. Voces rescatadas introduce al circuito académico y divulgativo pruebas directas de la actividad de las mujeres en la política, la economía y la vida cotidiana del imperio romano. El análisis permite extraer patrones de agencia y presencia femenina previamente invisibilizados por la tradición interpretativa centrada en los varones.

El repertorio de casos, que va de la poesía amorosa firmada por Sulpicia al elogio filosófico de Pánfila bajo el gobierno de Nerón, muestra la participación extendida de las mujeres en todos los niveles de la vida romana. Epitafios, grafitos y objetos inscritos confirman la presencia de mujeres en sectores productivos, religiosos y comerciales, así como en los espacios familiares y afectivos que la historiografía previa relegó a la sombra de la autoridad masculina.

Frente al paradigma habitual, en el que las mujeres aparecen subordinadas al dictado de varones, el libro acredita el protagonismo de figuras como Cornelia, recordada en una estatua por su peso histórico, pero también de individuos menos célebres, como Sentia Amarantis, identificada como tabernera en la colonia de Mérida o Felicia, autora de un grafito sexualmente explícito en Pompeya. El registro comprende desde las vírgenes Vestales hasta esclavas y libertas, conformando un mosaico que permite la investigación de género entre clases sociales y espacios urbanos.

La operación documental y exegética de Cristina Rosillo López ofrece una revisión estructural de la historia romana que, según la autora, sigue incompleta si excluye la palabra de las mujeres. Con su aporte, invita a redefinir el modelo empleado por la historiografía tradicional y contribuye a la apertura de nuevas líneas de análisis en el mercado de libros de no ficción sobre la antigüedad.