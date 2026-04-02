¿El milagro del capitalismo nos destruirá a todos?

El libro del día

En 2003, el teórico literario Fredric Jameson escribió que era “más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo”. Trevor Jackson parece estar de acuerdo, aunque solo hasta cierto punto. En La máquina insaciable: cómo el capitalismo conquistó el mundo, Jackson afirma que el sistema económico predominante ya ha avanzado bastante en destruir nuestro “planeta finito”. Sostiene que, si no encontramos una manera de cambiar de rumbo, el fin del mundo no será algo que debamos imaginar; en realidad, llegará.

Esa es la sombría base del libro de Jackson, que ofrece un relato compacto y vívido de varios siglos de expansión capitalista. Jackson, historiador económico en Berkeley, es un crítico del capitalismo, al que define como un sistema que convierte elementos como el trabajo y la tierra en activos para el intercambio en el mercado. Añade que las razones del dominio capitalista distan de ser simples y no son del todo condenables. El colonialismo y la violencia forman parte de la historia, sí, pero también un aumento de dieciséis veces en los estándares promedio de vida.

Capitalismo rehízo el mundo, transformó la Tierra y reconfiguró las relaciones sociales. La Revolución Industrial derribó la antigua suposición de que el crecimiento poblacional necesariamente anularía cualquier crecimiento económico. Que los ocho mil millones de personas que viven hoy sean, en promedio, más ricas y saludables que sus antepasados tres siglos atrás es, reconoce, “un resultado milagroso”.

Lo que no fue es inevitable. A diferencia de quienes insisten en que el capitalismo es natural —el resultado ineludible de una propensión a la competencia y el comercio—, Jackson quiere llamar la atención sobre lo extraña que es su historia. “En vez de, por ejemplo, observar que Gran Bretaña tuvo la Revolución Industrial y preguntarse por qué otros lugares no la tuvieron”, escribe, “tiene más sentido reconocer que la Revolución Industrial fue algo raro”.

Esta icónica ilustración 'La Pirámide del Sistema Capitalista' muestra una jerarquía social donde los trabajadores sostienen a las élites, simbolizando la distribución desigual del poder y la riqueza en la sociedad

Muchos elementos debieron coincidir, y algunos fueron accidentales. Los actores individuales tomaron todo tipo de decisiones sin intención alguna de cambiar el mundo. No solo los impulsaba la codicia, afirma; también los motivaba la supervivencia. Con la llegada del capitalismo, los modos tradicionales de afrontar la escasez, como la costumbre y el parentesco, fueron reemplazados por la acumulación. La consecuencia ha sido lo que él llama “una forma nueva y específica de guerra social”. Basta ver la clase de multimillonarios, cuyos miembros parecen volverse cada vez más defensivos y despiadados: “Incluso los capitalistas más ricos y poderosos están sujetos a la misma lucha por la supervivencia en los mercados que todos los demás”.

“La máquina insaciable” comienza con los exploradores portugueses y españoles de los siglos XV y XVI y finaliza en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando el capitalismo parecía estar al borde del colapso. Jackson enlaza ágilmente la creación de un sistema monetario global y el desarrollo de instrumentos e instituciones financieras con el crecimiento de la esclavitud, la industrialización y la expansión imperialista. En el camino, se detiene en tres individuos que vivieron momentos clave de esta historia turbulenta: Martín Lutero en 1517, Isaac Newton en 1717 y Vladímir Lenin en 1917.

Comparar el entorno de Newton con el de Lutero muestra cuán transformador resultó el capitalismo. En la economía de subsistencia preindustrial de Lutero, la mayoría de las personas comía una dieta monótona y tenía solo dos mudas de ropa. Esto contrasta con los trabajadores del Londres de Newton, quienes —aunque no eran ricos— podían consumir habitualmente pan de trigo blanco y cerveza. El nexo entre imperialismo y capitalismo también les ofrecía productos tropicales como tabaco, té y azúcar. Nuevos hábitos de consumo en aumento vincularon el régimen laboral asalariado europeo con la esclavitud en el Nuevo Mundo. Los europeos trabajaban más horas, ganaban más dinero y compraban más importaciones de las plantaciones en América. Esta “revolución industriosa” generó una cultura de consumo novedosa.

Retratos de Martín Lutero, Isaac Newton y Vladímir Lenin

Estos nuevos asalariados no respondían solo a la oferta de bienes. Jackson muestra que en Inglaterra muchos fueron obligados a trabajar por salario tras el proceso conocido como cercamiento, mediante el cual las tierras comunales —antes medio de subsistencia— se privatizaron. Nuevas leyes criminalizaban la vagancia y castigaban a los empleados por abandonar sus trabajos. La historia completa de los vínculos entre capitalismo y esclavitud es necesariamente compleja; Jackson ha escrito un relato fluido y accesible sin sacrificar ninguno de sus matices.

La portada de “La máquina insaciable” presenta una caricatura de Art Young de 1911: una figura corpulenta sentada ante una mesa abarrotada, bebiendo de una enorme jarra. Está tan absorta en lo que bebe que no advierte el abismo detrás de sí mientras inclina su silla hacia el vacío. Jackson describe el capitalismo de manera similar. El capitalismo, según él, es voraz por reflejo: “Obedece la lógica torpe e inhumana de su propia operación inconsciente. No puede dejar de crecer ni expandirse”.

Aun así, la máquina capitalista fue “hecha por personas”, dice Jackson, “lo que significa que puede ser deshecha por ellas”. Es una afirmación marcadamente humanista, aunque por momentos Jackson parece tener dificultades para creerlo. Compara a los dueños del capital con “la flora intestinal”: “necesaria para el metabolismo de todo el organismo”, pero “individualmente insignificante”. Afirma que la quema de combustibles fósiles ya ha empujado el clima más allá del punto de no retorno. “Podemos enfocarnos en la supervivencia”, escribe Jackson. “Pero ya es demasiado tarde para detener la catástrofe”.

Sea intencional o no, el mensaje general de Jackson es que el sistema se vuelve tan autorreforzante que reduce a los seres humanos individuales a la insignificancia. Lutero, Newton y Lenin aparecen en este libro solo porque ofrecen “instantáneas” de sus mundos económicos: “Las personas mismas no son importantes, y ese es exactamente el punto”.