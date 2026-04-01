Semana Santa musical en Buenos Aires: conciertos gratuitos en el Palacio Libertad, el Centro Cultural Borges y museos nacionales

La programación de Semana Santa en Buenos Aires incluye conciertos gratuitos en salas emblemáticas y museos nacionales

Este fin de semana largo de Semana Santa en Buenos Aires presenta una extensa programación de conciertos gratuitos en diversos espacios y museos nacionales de la capital argentina, con presentaciones previstas en el Palacio Libertad, el Centro Cultural Borges y museos patrimoniales. La agenda incluye ciclos dedicados tanto a la música de cámara como al jazz, homenajes a repertorios académicos y cruces con tradiciones populares, así como la visibilidad de jóvenes talentos y estrenos.

Música en el Palacio Libertad

La programación musical gratuita en Buenos Aires comienza en el Palacio Libertad (Sarmiento 151, Buenos Aires). El ciclo Clásica y cercana dará inicio el sábado 4 de abril a las 18, con el programa “Argentina en dúo. Paisajes sonoros para clarinete y piano” a cargo del Laurino-Vieri Dúo (clarinete y piano), quienes interpretarán repertorio argentino del siglo XX.

El sábado 4 de abril a las 19 en la Plaza Seca se presentará el Manu Estrada Trío. El grupo compuesto por el cantautor Manu Estrada, Matías Donetto en guitarra y Luciano De la Rosa en piano, interpretarán un repertorio inédito de raíz folclórica, con ritmos del norte argentino.

A continuación, el domingo 5 de abril a las 16, el ciclo Clásica Generación Z presenta las actuaciones de Juan Francisco Duarte López (guitarra), Elías García Madariaga (flauta) y Josué Silva Castro (piano), abordando obras de autores desde Astor Piazzolla hasta César Franck.

El Centro Cultural Borges acoge el ciclo Antídoto, reuniendo bandas y solistas modernos en formatos eléctrico y acústico

Cruce de géneros y estrenos en el Borges

El Centro Cultural Borges (Viamonte 525) ha trazado una agenda que apuesta por la convivencia de géneros. El ciclo Antídoto, con curaduría de Matías Messoulam, ofrecerá conciertos de formatos eléctrico y acústico con bandas y solistas de la escena contemporánea, como Mora y Los Metegoles, que el jueves 2 de abril a las 20 repasarán su álbum Mundo Moderno y presentarán material inédito. El viernes 3, el Cité Tango Trío homenajeará la obra de Astor Piazzolla incluyendo improvisación al estilo del jazz, mientras el domingo 5 está programado el concierto Argentina desde el piano bajo la dirección de Hilda Herrera, con estrenos y repertorio de grandes referentes como Atahualpa Yupanqui y Omar Moreno Palacios.

Recitales en museos nacionales

La agenda musical se expande a museos y espacios patrimoniales como el Museo Roca - Instituto de Investigaciones Históricas (Vicente López 2220), donde el sábado 4 de abril actuarán el Trío Leuvucó con piezas de Fernando Mattos, Walter Heinze y autores brasileños del siglo XXI, integrando programación latinoamericana y académica. La inclusión de repertorio camarístico y coral refuerza el carácter federal y transversal de la propuesta.

En siguientes fines de semana, habrá otros recitales en otros espacios. La Manzana de las Luces (Perú 272) recibirá el sábado 11 de abril a las 19 al grupo Tangorra, que presentará En trance, su quinto álbum de estudio, en la Sala Representantes de este histórico espacio cultural.

La Manzana de las Luces extienden su oferta cultural con presentaciones de música académica

La programación continuará en el Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079) con el Ciclo de conciertos 2026. El sábado 18 de abril a las 17.30 se presentará el ensamble vocal ResMiranda con el espectáculo ResMiranda de tradición. Se trata de un grupo vocal femenino independiente integrado por cantantes profesionales de la escena musical porteña y dirigido por Natalia Vartanian. Su propuesta se centra en interpretar y difundir obras escritas o especialmente arregladas para este tipo de formación, con un repertorio que recorre distintas estéticas de la música argentina en versiones corales.

Finalmente, el domingo 26 de abril a las 17 la Estancia de Jesús María - Museo Jesuítico Nacional será escenario de un recital del Ensamble Aires de Santa Rosa. La agrupación de cámara, dirigida por Juan José Castellani, está conformada por instrumentos de viento —madera y metal— y percusión. El concierto tendrá lugar en el Patio de los Naranjos y ofrecerá un repertorio que combina música clásica y popular.