Cultura

Semana Santa musical en Buenos Aires: conciertos gratuitos en el Palacio Libertad, el Centro Cultural Borges y museos nacionales

Este fin de semana XL contiene una programación con ciclos de recitales que vinculan música clásica, folclore, tango y pop en emblemáticos espacios culturales de la capital argentina

Guardar
Palacio Libertad - Centro Cultural Borges portada
La programación de Semana Santa en Buenos Aires incluye conciertos gratuitos en salas emblemáticas y museos nacionales

Este fin de semana largo de Semana Santa en Buenos Aires presenta una extensa programación de conciertos gratuitos en diversos espacios y museos nacionales de la capital argentina, con presentaciones previstas en el Palacio Libertad, el Centro Cultural Borges y museos patrimoniales. La agenda incluye ciclos dedicados tanto a la música de cámara como al jazz, homenajes a repertorios académicos y cruces con tradiciones populares, así como la visibilidad de jóvenes talentos y estrenos.

Música en el Palacio Libertad

La programación musical gratuita en Buenos Aires comienza en el Palacio Libertad (Sarmiento 151, Buenos Aires). El ciclo Clásica y cercana dará inicio el sábado 4 de abril a las 18, con el programa “Argentina en dúo. Paisajes sonoros para clarinete y piano” a cargo del Laurino-Vieri Dúo (clarinete y piano), quienes interpretarán repertorio argentino del siglo XX.

El sábado 4 de abril a las 19 en la Plaza Seca se presentará el Manu Estrada Trío. El grupo compuesto por el cantautor Manu Estrada, Matías Donetto en guitarra y Luciano De la Rosa en piano, interpretarán un repertorio inédito de raíz folclórica, con ritmos del norte argentino.

A continuación, el domingo 5 de abril a las 16, el ciclo Clásica Generación Z presenta las actuaciones de Juan Francisco Duarte López (guitarra), Elías García Madariaga (flauta) y Josué Silva Castro (piano), abordando obras de autores desde Astor Piazzolla hasta César Franck.

La Noche de los Museos 2024
El Centro Cultural Borges acoge el ciclo Antídoto, reuniendo bandas y solistas modernos en formatos eléctrico y acústico

Cruce de géneros y estrenos en el Borges

El Centro Cultural Borges (Viamonte 525) ha trazado una agenda que apuesta por la convivencia de géneros. El ciclo Antídoto, con curaduría de Matías Messoulam, ofrecerá conciertos de formatos eléctrico y acústico con bandas y solistas de la escena contemporánea, como Mora y Los Metegoles, que el jueves 2 de abril a las 20 repasarán su álbum Mundo Moderno y presentarán material inédito. El viernes 3, el Cité Tango Trío homenajeará la obra de Astor Piazzolla incluyendo improvisación al estilo del jazz, mientras el domingo 5 está programado el concierto Argentina desde el piano bajo la dirección de Hilda Herrera, con estrenos y repertorio de grandes referentes como Atahualpa Yupanqui y Omar Moreno Palacios.

Recitales en museos nacionales

La agenda musical se expande a museos y espacios patrimoniales como el Museo Roca - Instituto de Investigaciones Históricas (Vicente López 2220), donde el sábado 4 de abril actuarán el Trío Leuvucó con piezas de Fernando Mattos, Walter Heinze y autores brasileños del siglo XXI, integrando programación latinoamericana y académica. La inclusión de repertorio camarístico y coral refuerza el carácter federal y transversal de la propuesta.

En siguientes fines de semana, habrá otros recitales en otros espacios. La Manzana de las Luces (Perú 272) recibirá el sábado 11 de abril a las 19 al grupo Tangorra, que presentará En trance, su quinto álbum de estudio, en la Sala Representantes de este histórico espacio cultural.

Manzana de las Luces renovada
La Manzana de las Luces extienden su oferta cultural con presentaciones de música académica

La programación continuará en el Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079) con el Ciclo de conciertos 2026. El sábado 18 de abril a las 17.30 se presentará el ensamble vocal ResMiranda con el espectáculo ResMiranda de tradición. Se trata de un grupo vocal femenino independiente integrado por cantantes profesionales de la escena musical porteña y dirigido por Natalia Vartanian. Su propuesta se centra en interpretar y difundir obras escritas o especialmente arregladas para este tipo de formación, con un repertorio que recorre distintas estéticas de la música argentina en versiones corales.

Finalmente, el domingo 26 de abril a las 17 la Estancia de Jesús María - Museo Jesuítico Nacional será escenario de un recital del Ensamble Aires de Santa Rosa. La agrupación de cámara, dirigida por Juan José Castellani, está conformada por instrumentos de viento —madera y metal— y percusión. El concierto tendrá lugar en el Patio de los Naranjos y ofrecerá un repertorio que combina música clásica y popular.

Temas Relacionados

Secretaría de Cultura de la NaciónBuenos AiresMúsica AcadémicaJóvenes IntérpretesUltimas noticias

Últimas Noticias

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

De un departamento en Manhattan y las viñetas dibujadas en servilletas a un homenaje póstumo y 200 millones de ejemplares vendidos. Un libro forjado hace 83 años entre presiones políticas, un amor distante y sugerencias inesperadas que conquistó el mundo

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

A través de capítulos breves y situaciones reales,Verónica Buchanan y Luciano Lutereau cuestionan la ansiedad contemporánea por soluciones rápidas, mostrando otra cara del psicoanálisis contemporáneo

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

En su nuevo libro, Andrew McCarthy narra un emotivo recorrido por veintidós estados, buscando respuestas sobre la amistad masculina y el impacto de la soledad en la vida adulta

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna

Antes del simbolismo, el pintor francés produjo una ruptura de los estilos de finales del siglo XIX, abriendo paso a nuevas corrientes que se extienden hasta el arte contemporáneo

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna

Exponen los cuadernos inéditos de la internación “por una crisis mental” de Leonora Carrington

La muestra londinense presenta cartas y bocetos de una joven Leonora Carrington, fusionando su travesía personal con figuras icónicas y recuerdos de Sigmund Freud en un diálogo tan inesperado como fascinante

Exponen los cuadernos inéditos de la internación “por una crisis mental” de Leonora Carrington
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní