América Latina

Autoridades alertan por saturación de suelos y riesgo de derrumbes mientras continúan las lluvias en Honduras

Las constantes lluvias mantienen bajo vigilancia a zonas vulnerables del país mientras autoridades reportan deslizamientos, caída de árboles e inundaciones

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Copeco mantiene vigilancia permanente en zonas vulnerables ante el riesgo de deslizamientos y derrumbes. Las lluvias han provocado saturación de suelos en varias regiones del país. (Foto: Cortesía)
Copeco mantiene vigilancia permanente en zonas vulnerables ante el riesgo de deslizamientos y derrumbes. Las lluvias han provocado saturación de suelos en varias regiones del país. (Foto: Cortesía)

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) advirtió este jueves sobre el elevado nivel de saturación de los suelos en distintas regiones del país, especialmente en la zona central y occidental de Honduras, situación que incrementa considerablemente el riesgo de deslizamientos, derrumbes e inundaciones debido a las persistentes lluvias que continúan afectando el territorio nacional.

Las autoridades de gestión de riesgos mantienen vigilancia permanente en sectores vulnerables ante el temor de que las precipitaciones provoquen nuevas emergencias durante las próximas horas, principalmente en comunidades ubicadas cerca de laderas, quebradas y zonas propensas a deslizamientos de tierra.

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El jefe de Alerta Temprana de Copeco, Pedro Barahona, explicó que actualmente existe preocupación por el comportamiento de los suelos, ya que la acumulación de agua registrada en los últimos días ha debilitado varias áreas consideradas de alto riesgo.

“Hay saturación de suelos en la zona central y occidental, por lo que debemos monitorear los lugares donde existen problemas por deslizamientos y derrumbes, no solamente por inundaciones”, manifestó el funcionario.

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Barahona señaló que los equipos de emergencia realizan monitoreos constantes para identificar posibles amenazas y actuar de forma preventiva en caso de que las lluvias continúen intensificándose.

Autoridades monitorean sectores de la zona central y occidental considerados de alto riesgo. En Tegucigalpa, un árbol cayó sobre una vivienda y causó daños materiales. (Foto: Bomberos)
Autoridades monitorean sectores de la zona central y occidental considerados de alto riesgo. En Tegucigalpa, un árbol cayó sobre una vivienda y causó daños materiales. (Foto: Bomberos)

Asimismo, hizo un llamado a la población hondureña a mantenerse atenta a los informes oficiales emitidos por los organismos de socorro y evitar exponerse innecesariamente en sectores considerados vulnerables.

“La población hondureña debe mantenerse vigilante para evitar accidentes, protegerse y mantenerse correctamente informada. Cualquier situación de emergencia debe reportarse a través de las líneas oficiales como el 911”, recomendó.

Las condiciones climáticas también han comenzado a generar afectaciones en la zona sur del país, donde las marejadas asociadas a la depresión tropical Cristina continúan provocando alteraciones en el comportamiento del mar y complicaciones para comunidades costeras.

De igual forma, en distintos sectores de la zona central se han registrado incidentes relacionados con la caída de árboles, pequeños derrumbes y deslizamientos de tierra ocasionados por la humedad acumulada en los terrenos.

Uno de los casos reportados ocurrió en la colonia San Miguel de Tegucigalpa, donde un árbol cayó sobre una vivienda y provocó daños materiales en al menos dos muros y parte del techo de la estructura.

Las marejadas asociadas a Cristina continúan afectando la zona sur de Honduras. Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron labores de remoción de escombros en la colonia San Miguel. (FOTO: FF.AA Honduras)
Las marejadas asociadas a Cristina continúan afectando la zona sur de Honduras. Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron labores de remoción de escombros en la colonia San Miguel. (FOTO: FF.AA Honduras)

Tras la emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron rápidamente al lugar para auxiliar a las familias afectadas, remover los escombros y evitar que los restos bloquearan el paso del agua, situación que podría haber generado inundaciones en la zona.

Vecinos del sector manifestaron preocupación ante la continuidad de las lluvias, ya que aseguran que varias áreas de la colonia presentan riesgo debido a la acumulación de agua y el debilitamiento del terreno.

Copeco informó que las precipitaciones continuarán durante las próximas horas debido a la abundante nubosidad que permanece sobre el territorio nacional, generando condiciones inestables en gran parte del país.

Las autoridades mantienen activos los procesos de evaluación y levantamiento de daños con el objetivo de identificar a las familias afectadas y coordinar la asistencia humanitaria necesaria en las zonas impactadas por las lluvias.

Además, se exhortó a los Comités de Emergencia Municipal (Codem) y Comités de Emergencia Local (Codeles) a continuar vigilantes y reportar cualquier incidente que represente peligro para la población.

Copeco pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales. Las constantes lluvias mantienen en alerta a comunidades cercanas a ríos y quebradas. (FOTO: Choluteca.net)
Copeco pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales. Las constantes lluvias mantienen en alerta a comunidades cercanas a ríos y quebradas. (FOTO: Choluteca.net)

Ante este panorama, Copeco reiteró el llamado a las familias que habitan cerca de ríos, quebradas o zonas propensas a derrumbes para que estén preparadas ante cualquier evacuación preventiva que pudiera ser necesaria.

Mientras tanto, organismos de socorro continúan desplegados en diferentes puntos del país realizando labores de monitoreo y atención a emergencias, debido a que las condiciones meteorológicas podrían seguir provocando incidencias durante el resto de la semana.

Copeco aseguró que continuará brindando información actualizada sobre el comportamiento de las lluvias y las zonas en riesgo, al tiempo que pidió a la ciudadanía no difundir rumores y seguir únicamente la información emitida por canales oficiales.

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