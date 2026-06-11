Cultura

Natural Bio Art Gallery lleva a Turín y Milán su muestra itinerante de nuevo arte argentino

La galería y plataforma que vincula arte y naturaleza con sede en la región del Piamonte, presenta sus exposiciones de primavera en espacios de gran valor histórico y paisajístico de Italia

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Natural Bio Art Gallery portada
Natural Bio Art Gallery confirma su expansión internacional con un desembarco en Turín durante la Semana del Arte 2026

Natural Bio Art Gallery desembarcó en Turín durante la Semana del Arte 2026, presentando a cerca de treinta artistas argentinos en un espacio del barrio San Salvario, a pocos metros del famoso parque público Parco del Valentino. Esta programación marca el salto de la institución, con sede europea establecida en La Morra (región del Piamonte), al principal ecosistema cultural italiano que gira alrededor de Artissima, la feria de arte contemporáneo más importante de Italia. La estrategia de itinerancia contempla, además, una presentación del proyecto en Milán y el cierre de temporada de regreso en La Morra, donde la Edizione Autunno aprovechará la cromaticidad de los viñedos como telón de fondo.

Hasta el 28 de junio, la muestra ocupa la Torre Medieval en La Morra, última estructura en pie del castillo abatido por tropas francesas, ubicada en Piazza Castello 2. Se trata de uno de los miradores más reconocidos de Las Langhe, con vistas sobre un paisaje de alto impacto visual y comercial. En la segunda quincena de julio, la programación se trasladará a la Chiesa di San Sebastiano, iglesia barroca reconstruida en el siglo XVIII, considerada un referente de la arquitectura sacra local y actualmente desafectada al culto.

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Patricia González - Natural Bio Art Gallery
Patricia González, directora de Natural Bio Art Gallery, la galería y plataforma de difusión para el arte argentina en Italia

Natural Bio Art Gallery desarrolla desde hace cuatro años un modelo de gestión artística transnacional, operando cada primavera y verano en Las Langhe, región reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO y por su alta relevancia económica y cultural, para después retornar con artistas y programación renovada. Así, se posiciona como una plataforma de intercambio cultural que proyecta la creatividad argentina hacia escenarios internacionales. La galería trabaja con artistas de distintos puntos del país para construir un espacio de diálogo entre el Arte Contemporáneo y la Naturaleza. Patricia González, directora de Natural Bio Art Gallery, divide su residencia entre Argentina e Italia, con base en Alba, ciudad del norte italiano que fue elegida Capital Italiana del Arte Contemporáneo 2027.

La Edición Primavera 2026, actualmente en marcha tras haber sido presentada en el Fondo Nacional de las Artes, articula un entramado de creadores provenientes de distintas provincias que viajan semanalmente a Italia. En cada edición, la galería logra atraer un flujo de visitantes internacionales —de Alemania, Suiza, Países Bajos y países nórdicos— interesados en el cruce entre arte contemporáneo, territorio y paisajismo.

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La galería presenta en Turín a cerca de treinta artistas argentinos en el ecosistema cultural italiano vinculado con Artissima.
La galería presenta en Turín a cerca de treinta artistas argentinos en el ecosistema cultural italiano vinculado con Artissima.

Natural Bio Art Gallery en Piamonte

La decisión de anclar su plataforma internacional en el Piamonte responde a una visión estratégica: posicionar el vínculo entre arte y naturaleza en uno de los escenarios económicos y culturales más activos de Europa occidental. En ese marco, la galería despliega sus exhibiciones en espacios de alto valor patrimonial.

El modelo de funcionamiento incluye la rotación constante de artistas, la apertura a públicos especializados y turistas de alto poder adquisitivo y la articulación con referentes del mercado local para asegurar visibilidad tanto institucional como comercial. Natural Bio Art Gallery es pionera en canalizar la producción argentina hacia escenarios europeos, consolidando una presencia activa en los circuitos donde se define la agenda internacional del arte contemporáneo.

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