Deportes

Falcao habló sobre cómo la Selección Colombia ha evitado conflictos internos: “Una manzana podrida contamina al resto”

El delantero explicó la clave para que el combinado nacional siga unido de cara al Mundial 2026, en especial por lo ocurrido tras la final de la Copa América 2024

Guardar
Google icon
Radamel Falcao es el máximo anotador en la historia de la selección Colombia de mayores - crédito FCF
Radamel Falcao García ahora acompaña a la selección Colombia como un aficionado más en el Mundial 2026 - crédito FCF

La selección Colombia comenzó trabajos en Guadalajara, donde se encuentra su sede de concentración para el Mundial 2026 y cuyo partido de debut será el miércoles 17 de junio, a las 9:00 p. m., contra Uzbekistán por el grupo K y en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Falcao García destacó la unidad del combinado nacional, pues superó muchos problemas en los últimos compromisos de las eliminatorias y cumplió con las expectativas de los aficionados, que querían volver a ver a los cafeteros en una Copa del Mundo tras la ausencia en Qatar 2022.

PUBLICIDAD

Por lo pronto, el equipo de Néstor Lorenzo seguirá con las prácticas de cara al primer juego en el torneo, el objetivo es ganarle a Uzbekistán y la República Democrática del Congo para llegar con tranquilidad al último compromiso de la fase de grupos contra nada menos que Portugal.

“Eso no se lo pueden permitir”

El delantero, que se encuentra cerca del retiro como futbolista profesional, ahora acompañará al equipo nacional como aficionado y comentarista en uno de los canales de deportes que cubrirá el certamen en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos que Falcao explicó sobre la selección Colombia es la manera como ha evitado problemas en el camerino, pues se conocieron versiones sobre discusiones y peleas entre los jugadores, algo que, al parecer, provocó la salida del técnico Carlos Queiroz en noviembre de 2020.

Radamel Falcao estuvo acompañado por su familia en la visita al hotel de concentración de la selección Colombia - crédito FCF
Radamel Falcao García visitó el hotel de concentración de la selección Colombia - crédito FCF

“Un jugador que se convierte en una ‘manzana podrida’ termina contaminando al resto. Eso no se lo pueden permitir ni el entrenador ni los jugadores. Los técnicos analizan no solo el nivel futbolístico, sino también la calidad humana de cada integrante del grupo”, dijo el “Tigre”, en charla con ESPN.

Ese tema de Falcao recordó lo que pasó con Jhon Jáder Durán, delantero que no volvió a la selección Colombia por un supuesto conflicto con Néstor Lorenzo, durante el partido de eliminatorias frente a Perú en junio de 2025, en Barranquilla, aunque la Federación Colombiana de Fútbol, el técnico y jugadores negaron que haya pasado algo.

Jhon Jáder Durán
Desde junio de 2025 que Jhon Jáder Durán quedó apartado de la selección Colombia - crédito FCF

Desde ese entonces, el jugador de 23 años no volvió a ser convocado por el combinado nacional, aunque apareció en la prelista para el Mundial 2026, y también se debe a su poca continuidad a nivel de clubes, pues en año y medio pasó por el Aston Villa, Al Nassr, Fenerbahçe y Zenit de Rusia.

“Colombia no tuvo la regularidad que todos esperábamos”

Falcao también recordó el bajón de rendimiento en el combinado nacional entre 2024 y 2025, justo después de que perdiera la final de la Copa América ante Argentina en Miami por 1-0, pues ese golpe provocó que, durante seis partidos de las eliminatorias, no sumara triunfos.

“Después de la Copa América, Colombia no tuvo la regularidad que todos esperábamos. Hay muchos que no están satisfechos con el rendimiento de la selección, pero eso es entendible. Lo importante empieza en el primer partido. Los jugadores tienen que estar bien mental y físicamente. Lo que pasó atrás, se queda atrás”, dijo.

Selección Colombia
Colombia logró su clasificación al Mundial 2026 en las últimas dos jornadas de las eliminatorias y cortó una mala racha de seis partidos sin ganar - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El “Tigre” añadió que “aún si se hubiera llegado de la mejor manera, eso no tendría influencia en la Copa del Mundo. Hay equipo, tenemos muy buenos jugadores y necesitamos que el grupo se encuentre nuevamente como en la Copa América 2024”.

El samario finalizó al explicar la labor de los delanteros en el campo de juego: “Los ‘9’ dependemos mucho del juego del equipo. Si el equipo juega muy atrás o no genera oportunidades, el arco rival queda muy lejos y es mucho más difícil para un delantero marcar diferencia”.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Colombia Mundial 2026FalcaoFalcao selección ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

San Antonio Spurs vs. New York Knicks: hora y dónde ver en Colombia el juego 5 de las finales de la NBA

El quinteto de la Gran Manzana completó la mayor remontada en la historia de las finales de la NBA, y puede romper su sequía sin anillos en el Frost Bank Center de San Antonio

San Antonio Spurs vs. New York Knicks: hora y dónde ver en Colombia el juego 5 de las finales de la NBA

Un jugador nacido en Colombia marcó el primer gol del Mundial 2026: esta es la historia de Julián Quiñones

El delantero, que tiene nacionalidad mexicana, abrió el marcador para los locales contra Sudáfrica en Ciudad de México y en los minutos iniciales del encuentro

Un jugador nacido en Colombia marcó el primer gol del Mundial 2026: esta es la historia de Julián Quiñones

Reinaldo Rueda estaría en carpeta en Atlético Nacional tras perder la final de la Liga BetPlay ante Junior: cuál es su situación

El excampeón de América con el cuadro “Verdolaga” en 2016 aparece como una de las opciones para reforzar el banquillo técnico para el segundo semestre de 2026

Reinaldo Rueda estaría en carpeta en Atlético Nacional tras perder la final de la Liga BetPlay ante Junior: cuál es su situación

La selección Colombia denunció presunto acto de racismo contra Linda Caicedo ante Paraguay por Liga de Naciones: qué pasó

Algunos hinchas guaraníes que asistieron al encuentro en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, habrían sido los responsables de lanzar comentarios desagradables hacia la estrella del equipo Tricolor femenino

La selección Colombia denunció presunto acto de racismo contra Linda Caicedo ante Paraguay por Liga de Naciones: qué pasó

Richard Ríos o Gustavo Puerta para la selección Colombia en el Mundial 2026: Carlos Antonio Vélez eligió

El analista sostiene que el entrenador de la selección Colombia se inclinaría por un volante con experiencia en el proceso, pese a que el juvenil dejó una grata imagen en el amistoso frente a Jordania

Richard Ríos o Gustavo Puerta para la selección Colombia en el Mundial 2026: Carlos Antonio Vélez eligió
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

ENTRETENIMIENTO

Shakira envió un emotivo mensaje tras la inauguración del Mundial 2026

Shakira envió un emotivo mensaje tras la inauguración del Mundial 2026

Jhonny Rivera recordó el éxito detrás del tema musical que grabó con Yeison Jiménez: “Se lo debo a él”

Nació Caleb, el hijo de Blessd y Manuela QM, en Medellín: “Nunca lo voy a soltar”

La historia de Shakira en los eventos deportivos: la colombiana suma otra gran cita deportiva con la inauguración del Mundial 2026

Joaquín Guiller confirmó el fin de su matrimonio de 25 años y dijo cómo vive ahora tras la separación

Deportes

San Antonio Spurs vs. New York Knicks: hora y dónde ver en Colombia el juego 5 de las finales de la NBA

San Antonio Spurs vs. New York Knicks: hora y dónde ver en Colombia el juego 5 de las finales de la NBA

Reinaldo Rueda estaría en carpeta en Atlético Nacional tras perder la final de la Liga BetPlay ante Junior: cuál es su situación

La selección Colombia denunció presunto acto de racismo contra Linda Caicedo ante Paraguay por Liga de Naciones: qué pasó

Richard Ríos o Gustavo Puerta para la selección Colombia en el Mundial 2026: Carlos Antonio Vélez eligió

Luis Díaz habló sobre cómo reaccionaría si llega a cumplir el sueño de ganar el Mundial 2026 con Colombia: “Me vuelvo loco”