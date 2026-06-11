Falcao habló sobre cómo la Selección Colombia ha evitado conflictos internos: “Una manzana podrida contamina al resto”

Radamel Falcao García ahora acompaña a la selección Colombia como un aficionado más en el Mundial 2026 - crédito FCF

La selección Colombia comenzó trabajos en Guadalajara, donde se encuentra su sede de concentración para el Mundial 2026 y cuyo partido de debut será el miércoles 17 de junio, a las 9:00 p. m., contra Uzbekistán por el grupo K y en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Falcao García destacó la unidad del combinado nacional, pues superó muchos problemas en los últimos compromisos de las eliminatorias y cumplió con las expectativas de los aficionados, que querían volver a ver a los cafeteros en una Copa del Mundo tras la ausencia en Qatar 2022.

PUBLICIDAD

Por lo pronto, el equipo de Néstor Lorenzo seguirá con las prácticas de cara al primer juego en el torneo, el objetivo es ganarle a Uzbekistán y la República Democrática del Congo para llegar con tranquilidad al último compromiso de la fase de grupos contra nada menos que Portugal.

“Eso no se lo pueden permitir”

El delantero, que se encuentra cerca del retiro como futbolista profesional, ahora acompañará al equipo nacional como aficionado y comentarista en uno de los canales de deportes que cubrirá el certamen en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos que Falcao explicó sobre la selección Colombia es la manera como ha evitado problemas en el camerino, pues se conocieron versiones sobre discusiones y peleas entre los jugadores, algo que, al parecer, provocó la salida del técnico Carlos Queiroz en noviembre de 2020.

Radamel Falcao García visitó el hotel de concentración de la selección Colombia - crédito FCF

“Un jugador que se convierte en una ‘manzana podrida’ termina contaminando al resto. Eso no se lo pueden permitir ni el entrenador ni los jugadores. Los técnicos analizan no solo el nivel futbolístico, sino también la calidad humana de cada integrante del grupo”, dijo el “Tigre”, en charla con ESPN.

PUBLICIDAD

Ese tema de Falcao recordó lo que pasó con Jhon Jáder Durán, delantero que no volvió a la selección Colombia por un supuesto conflicto con Néstor Lorenzo, durante el partido de eliminatorias frente a Perú en junio de 2025, en Barranquilla, aunque la Federación Colombiana de Fútbol, el técnico y jugadores negaron que haya pasado algo.

Desde junio de 2025 que Jhon Jáder Durán quedó apartado de la selección Colombia - crédito FCF

Desde ese entonces, el jugador de 23 años no volvió a ser convocado por el combinado nacional, aunque apareció en la prelista para el Mundial 2026, y también se debe a su poca continuidad a nivel de clubes, pues en año y medio pasó por el Aston Villa, Al Nassr, Fenerbahçe y Zenit de Rusia.

PUBLICIDAD

“Colombia no tuvo la regularidad que todos esperábamos”

Falcao también recordó el bajón de rendimiento en el combinado nacional entre 2024 y 2025, justo después de que perdiera la final de la Copa América ante Argentina en Miami por 1-0, pues ese golpe provocó que, durante seis partidos de las eliminatorias, no sumara triunfos.

“Después de la Copa América, Colombia no tuvo la regularidad que todos esperábamos. Hay muchos que no están satisfechos con el rendimiento de la selección, pero eso es entendible. Lo importante empieza en el primer partido. Los jugadores tienen que estar bien mental y físicamente. Lo que pasó atrás, se queda atrás”, dijo.

PUBLICIDAD

Colombia logró su clasificación al Mundial 2026 en las últimas dos jornadas de las eliminatorias y cortó una mala racha de seis partidos sin ganar - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El “Tigre” añadió que “aún si se hubiera llegado de la mejor manera, eso no tendría influencia en la Copa del Mundo. Hay equipo, tenemos muy buenos jugadores y necesitamos que el grupo se encuentre nuevamente como en la Copa América 2024”.

El samario finalizó al explicar la labor de los delanteros en el campo de juego: “Los ‘9’ dependemos mucho del juego del equipo. Si el equipo juega muy atrás o no genera oportunidades, el arco rival queda muy lejos y es mucho más difícil para un delantero marcar diferencia”.

PUBLICIDAD