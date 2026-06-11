Mundo

El jefe de policía de Ucrania afirma que Rusia recluta a mujeres jóvenes para asesinar a militares ucranianos

La fuerza de seguridad detuvo a una menor de 17 años tras la muerte de un integrante del Ejército, en un caso que, según los investigadores, se coordinó por Telegram con un presunto agente ruso

Guardar
Google icon
Una mujer con cabello castaño, vestida con chaqueta roja y envuelta en una bandera ucraniana, mira un muro lleno de fotografías laminadas de hombres
La policía de Ucrania sostuvo que los crímenes fueron planificados por los servicios especiales rusos y ejecutados por ciudadanos ucranianos. (EFE)

El jefe de policía de Ucrania acusó a Rusia de reclutar a adolescentes ucranianas para asesinar a personal militar ucraniano, tras la detención de una joven de 17 años sospechosa de asesinar a un militar siguiendo instrucciones de un agente ruso.

En una entrevista publicada el miércoles por el medio ucraniano Cenzor.NET, el jefe de la policía nacional, Ivan Vyhivskyi, declaró que este año se han registrado seis casos de asesinatos por encargo concertados a través de la aplicación de mensajería Telegram, uno de los cuales fue frustrado.

PUBLICIDAD

“Estamos hablando de asesinatos planificados organizados por los servicios especiales del Estado agresor y llevados a cabo por ciudadanos ucranianos”, afirmó.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Los servicios de seguridad rusos acusan a Kiev de reclutar a rusos para atentados con bomba en Rusia, y la inteligencia militar ucraniana se ha atribuido la responsabilidad del asesinato de varios altos oficiales rusos desde la invasión de Moscú en 2022.

PUBLICIDAD

Vyhivskyi afirmó que los reclutadores rusos contactaban a mujeres jóvenes a través de plataformas de mensajería, prometiéndoles dinero fácil y coordinando sus acciones a distancia.

La investigación indicó que los contactos rusos también señalaban dónde conseguir metadona para adulterar bebidas. (EP)
La investigación indicó que los contactos rusos también señalaban dónde conseguir metadona para adulterar bebidas. (EP)

Se les ordenaba a las jóvenes que buscaran personal militar ucraniano en sitios web de citas y recibían dinero de sus contactos para alquilar apartamentos donde reunirse con ellos, explicó Vyhivskyi.

También se les indicaban lugares donde podían conseguir metadona, un opioide sintético utilizado como analgésico que puede ser letal en dosis altas, para adulterar bebidas, añadió.

Más de 1100 ucranianos han sido acusados ​​de cometer incendios provocados, terrorismo o sabotaje en traición a su país durante la guerra, según informó el servicio de seguridad de Ucrania.

La policía detuvo la semana pasada a una joven de 17 años en la región occidental de Zhytomyr tras el envenenamiento de un militar y declaró que se había estado comunicando por Telegram con un hombre que probablemente era un agente de los servicios de seguridad rusos.

Según la policía, la mujer había recibido un paquete que contenía una sustancia cristalina que los investigadores supusieron que era metadona.

Reuters

Temas Relacionados

Guerra Rusia-UcraniaEspionajeUcrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Netanyahu respaldó el acuerdo que negocia Trump con el régimen iraní y pidió desmantelar su infraestructura nuclear

Aunque Jerusalén no forma parte del memorando de entendimiento, el gobierno de Israel aseguró que recibió garantías de Washington sobre las condiciones que debería incluir un eventual pacto definitivo

Netanyahu respaldó el acuerdo que negocia Trump con el régimen iraní y pidió desmantelar su infraestructura nuclear

150 mil prisioneros, una cocina saqueada y 80 años en silencio: qué encontraron escondido en las paredes del único campo nazi en suelo francés

La restauración de Natzweiler-Struthof avanza con metodología arqueológica milimétrica: el equipo numera, trata y devuelve cada tabla a su posición exacta en un trabajo que concluirá a finales de 2027

150 mil prisioneros, una cocina saqueada y 80 años en silencio: qué encontraron escondido en las paredes del único campo nazi en suelo francés

Dos Monet salen al mercado por primera vez en años y se esperan cifras récord

Sotheby’s Londres pondrá a subasta el 24 de junio Nymphéas y un retrato de Camille, dos piezas con procedencia Rockefeller y Bass que juntas podrían superar los 67 millones de dólares

Dos Monet salen al mercado por primera vez en años y se esperan cifras récord

La técnica que detecta un Van Gogh falso sin tocarlo: cómo funciona la herramienta más precisa contra las falsificaciones

Un equipo de la Université Polytechnique Hauts-de-France validó el sistema con nueve obras del pintor neerlandés y logró separar estadísticamente originales de copias sin extraer una sola muestra

La técnica que detecta un Van Gogh falso sin tocarlo: cómo funciona la herramienta más precisa contra las falsificaciones

Ultraortodoxos protestaron nuevamente contra el reclutamiento militar

La llamada extremista “Facción de Jerusalén” convocó las marchas en respuesta a la detención de jóvenes haredíes por evadir el servicio, en un ciclo de tensión que amenaza con desestabilizar la coalición de Netanyahu

Ultraortodoxos protestaron nuevamente contra el reclutamiento militar
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Debate por doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella: abogado radicado en Estados Unidos sostiene que la ley respalda su aspiración presidencial

Debate por doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella: abogado radicado en Estados Unidos sostiene que la ley respalda su aspiración presidencial

México vs Sudáfrica en VIVO: el mexicano César Montes se va expulsado

Resultados oficiales de la ONPE: LINK para conocer si ganó Keiko Fujimori o Roberto Sánchez

Shakira pide paz para el Mundial 2026 tras su actuación en la justa mundialista

Clima CDMX en el arranque del Mundial 2026 hoy jueves 11 de junio: comienza a llover durante el México vs Sudáfrica

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu respaldó el acuerdo que negocia Trump con el régimen iraní y pidió desmantelar su infraestructura nuclear

Netanyahu respaldó el acuerdo que negocia Trump con el régimen iraní y pidió desmantelar su infraestructura nuclear

150 mil prisioneros, una cocina saqueada y 80 años en silencio: qué encontraron escondido en las paredes del único campo nazi en suelo francés

Dos Monet salen al mercado por primera vez en años y se esperan cifras récord

Capturaron a un uruguayo buscado por Interpol por abusar de su hijastra: se refugió en lo de su madre

La técnica que detecta un Van Gogh falso sin tocarlo: cómo funciona la herramienta más precisa contra las falsificaciones

ENTRETENIMIENTO

Ariana Grande y Ethan Slater: los motivos detrás de su discreta ruptura

Ariana Grande y Ethan Slater: los motivos detrás de su discreta ruptura

Dwayne Johnson cuenta cómo un bulto doloroso lo hizo temer por un posible cáncer testicular: “Tuve que vivir con eso durante 24 horas”

La presencia de Taylor Swift en las Finales de la NBA desata debate tras comentario de una analista: “Largo de aquí”

Kaley Cuoco, la estrella de “The Big Bang Theory”, revela que está embarazada por segunda vez

Tony Hale respondió a Quentin Tarantino en el estreno de Toy Story 5: “Le aconsejaría que confiara en Pixar”