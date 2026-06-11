El jefe de policía de Ucrania afirma que Rusia recluta a mujeres jóvenes para asesinar a militares ucranianos

La policía de Ucrania sostuvo que los crímenes fueron planificados por los servicios especiales rusos y ejecutados por ciudadanos ucranianos. (EFE)

El jefe de policía de Ucrania acusó a Rusia de reclutar a adolescentes ucranianas para asesinar a personal militar ucraniano, tras la detención de una joven de 17 años sospechosa de asesinar a un militar siguiendo instrucciones de un agente ruso.

En una entrevista publicada el miércoles por el medio ucraniano Cenzor.NET, el jefe de la policía nacional, Ivan Vyhivskyi, declaró que este año se han registrado seis casos de asesinatos por encargo concertados a través de la aplicación de mensajería Telegram, uno de los cuales fue frustrado.

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“Estamos hablando de asesinatos planificados organizados por los servicios especiales del Estado agresor y llevados a cabo por ciudadanos ucranianos”, afirmó.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Los servicios de seguridad rusos acusan a Kiev de reclutar a rusos para atentados con bomba en Rusia, y la inteligencia militar ucraniana se ha atribuido la responsabilidad del asesinato de varios altos oficiales rusos desde la invasión de Moscú en 2022.

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Vyhivskyi afirmó que los reclutadores rusos contactaban a mujeres jóvenes a través de plataformas de mensajería, prometiéndoles dinero fácil y coordinando sus acciones a distancia.

La investigación indicó que los contactos rusos también señalaban dónde conseguir metadona para adulterar bebidas. (EP)

Se les ordenaba a las jóvenes que buscaran personal militar ucraniano en sitios web de citas y recibían dinero de sus contactos para alquilar apartamentos donde reunirse con ellos, explicó Vyhivskyi.

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También se les indicaban lugares donde podían conseguir metadona, un opioide sintético utilizado como analgésico que puede ser letal en dosis altas, para adulterar bebidas, añadió.

Más de 1100 ucranianos han sido acusados ​​de cometer incendios provocados, terrorismo o sabotaje en traición a su país durante la guerra, según informó el servicio de seguridad de Ucrania.

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La policía detuvo la semana pasada a una joven de 17 años en la región occidental de Zhytomyr tras el envenenamiento de un militar y declaró que se había estado comunicando por Telegram con un hombre que probablemente era un agente de los servicios de seguridad rusos.

Según la policía, la mujer había recibido un paquete que contenía una sustancia cristalina que los investigadores supusieron que era metadona.

Reuters