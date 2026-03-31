La prosa brutal de Ana Paula Maia va por el Booker Prize con su mirada sobre el lado oscuro de Brasil

Ana Paula Maia integra la shortlist del Premio Booker Internacional 2026 con una novela sobre la clase trabajadora y ética católica (Foto: prensa Filba)

La presencia de Ana Paula Maia en la shortlist del Premio Booker Internacional 2026 por On Earth As It Is Beneath (Assim na Terra como embaixo da Terra, título original en portugués) confirma la proyección internacional de su obra, distinguida por llevar la representación de la clase trabajadora y la ética católica.

La inclusión de la novela está en línea con la selección de títulos “que presentan historias de una bruja suburbana, un cineasta moralmente comprometido, un director de prisión sediento de sangre, una virgen jurada con nueva identidad, un joven novelista y un intérprete con pasión por la comida, y una familia multigeneracional de emigrantes iraníes”, según la web oficial del Booker Prize Internacional. Natasha Brown, al frente del jurado, remarcó la importancia de los textos seleccionados este año: “Con narrativas que capturan momentos de todo el siglo pasado, estos libros resuenan con la historia. Hay desamor, brutalidad y aislamiento, pero el efecto duradero es energizante”.

En septiembre de 2025, cuando llegó invitada al Festival Internacional de Literatura Buenos Aires (Filba), Ana Paula Maia dialogó con Infobae Cultura y abordó el origen de ese retrato crudo de los márgenes urbanos. Antecedentes personales —“me crié en ese mundo”— y observación directa de sicarios y trabajadores de oficios precarizados definen tanto la construcción temática de su narrativa como la adopción de un estilo despojado, sin ornamentos, en el que el lenguaje se pliega a la materialidad brutal de sus protagonistas.

La autora subrayó de manera explícita su interés por el sistema penitenciario más allá de toda condena moral o política: “Quise hablar del sistema carcelario. No para juzgarlo, sino para comprenderlo más a fondo. Tardé unos siete meses en escribir este libro. Investigué bastante leyendo artículos periodísticos y declaraciones oficiales, pero sobre todo reflexioné mucho al respecto”, dijo Maia. El panel de jurados, presidido por Natasha Brown, enfatizó ese rasgo de la novela al calificarla de “brutal, inquietante e hipnótica”, situada en una colonia penitenciaria de Brasil donde “las fronteras entre justicia y crueldad se desvanecen”.

Natasha Brown, presidenta del jurado, resaltó la relevancia histórica y emocional de los libros seleccionados para el Booker 2026 (Foto: India Hobson para Booker Prize Foundation)

Lo marginal en Ana Paula Maia

Ana Paula Maia trabaja sistemáticamente una estética en la que predominan personajes masculinos marcados por la violencia, la leyenda católica y la precariedad. “En toda América Latina tenemos ese pensamiento católico muy fuerte, que también está muy presente en mis libros”, indicó en su diálogo con Infobae Cultura. El trabajo con protagonistas inspirados en sicarios, carniceros o peones surgió de una observación cotidiana: “Desde chica observé a trabajadores de matadero y sicarios; yo conocí sicarios. Recuerdo que mi abuela siempre decía: ‘En una mano hay una pistola y en la otra una vela’”.

Ese enfoque se potencia en On Earth As It Is Beneath, donde la tensión entre lo humano y lo animal define la frontera ética de sus personajes. La propia autora explicó, en declaraciones recogidas por el Booker Internacional, que su reflexión la condujo a equiparar los límites visibles e invisibles de la reclusión: “Cuanto más reflexionaba sobre el sistema carcelario en Brasil y en otros lugares del mundo, más comprendía que, más allá del cumplimiento de la ley sobre los criminales, todos estamos presos en este mundo, con muros que pueden o no ser visibles”.

La traducción de Ana Paula Maia

La traducción al inglés, a cargo de la dramaturga canadiense Padma Viswanathan, buscó mantener esa rugosidad del original y trasladó también la capa espiritual que define la prosa de Maia. “Quise captar el lenguaje tosco y acotado del libro, su ternura hacia los prisioneros y los giros que rozan la lírica o el tono bíblico. La repetición es clave, con el pecado original de la esclavitud resonando como maldición a través de los tiempos”, señaló Viswanathan.

La candidatura de On Earth As It Is Beneath al Booker Internacional 2026 posiciona a Ana Paula Maia como referente de la literatura latinoamericana actual con proyección global. La estrategia editorial implicó, además de la traducción, la circulación en festivales y una narrativa que, en palabras del jurado, resulta “implacable y despojada”. Este reconocimiento da visibilidad a una operación literaria que explora los ciclos de violencia social y ética en los límites de la legalidad y lo sagrado.