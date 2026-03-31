La escritora brasileña Ana Paula Maia, entre los finalistas del Premio Internacional Booker

La escritora brasileña Ana Paula Maia, entre los finalistas del Premio Booker Internacional (Foto: prensa Filba)

La escritora brasileña Ana Paula Maia se encuentra entre los seis finalistas del Premio Internacional Booker. La autora fue seleccionada por En la Tierra como debajo, una novela que narra la vida en una colonia penitenciaria remota, marcada por la brutalidad y el aislamiento.

El galardón, considerado uno de los más prestigiosos de la literatura mundial traducida al inglés, será entregado el 19 de mayo en la galería Tate Modern de Londres.

El Premio Internacional Booker, dotado con 50.000 libras esterlinas (aproximadamente 62.000 dólares), reconoce la labor tanto del autor como del traductor, repartiendo el monto a partes iguales entre ambos. Esta edición marca el décimo año de la premiación en su formato actual.

Los cinco libros seleccionados en la "lista corta" del premio Booker Internacional (Foto: India Hobson para Booker Prize Foundation)

La novela de Ana Paula Maia se distingue por explorar la experiencia humana en entornos extremos, situando a sus personajes en un penal aislado, donde las condiciones imponen un rigor constante. Maia, autora de siete novelas y de trayectoria consolidada en la literatura brasileña contemporánea, comparte la selección con voces literarias de diversas regiones. Entre ellos figuran la francesa Marie NDiaye, la alemana Shida Bazyar, la búlgara Rene Karabash y el germano-austríaco Daniel Kehlmann, así como autores debutantes.

Los libros seleccionados este año destacan por la construcción de personajes complejos y tramas que reflejan historias marcadas por el exilio, las tradiciones singulares y los vínculos familiares. La presidenta del jurado, la novelista británica Natasha Brown, afirmó que las obras finalistas “resaltan por sus personajes inolvidables y el modo en que dialogan con la historia”.

En la edición anterior, el Premio Internacional Booker fue otorgado a la autora india Banu Mushtaq por la colección de relatos Lámpara del corazón, escrita en canarés. Desde su creación, cuatro ganadores de este premio han recibido posteriormente el Premio Nobel de Literatura.

Con información de AFP