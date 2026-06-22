Cultura

“¿Por qué existen las guerras?”: Hinde Pomeraniec presenta su nuevo libro en una charla abierta

La periodista estará mañana por la tarde en Céspedes Libros conversando con Juan Elman. El foco estará puesto en cómo explicarles a niños y niñas los conflictos armados de una manera clara y cercana

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Hinde Pomeraniec
Hinde Pomeraniec es periodista, escritora y editora, dedicada al periodismo cultural, con experiencia en diarios, televisión y radio

Ya entrando en el segundo cuarto del siglo podemos decir que el progreso trajo muchas cosas, pero hubo algo que no cambió: las guerras siguen sucediendo. Para los adultos puede ser más o menos fácil entenderlo, pero ¿para los niños? ¿Cómo responderle cuando preguntan, entre perplejos, inocentes y tristes, por qué existe las guerras?

Ese es el título del nuevo libro de la periodista y escritora Hinde Pomeraniec: ¿Por qué existen las guerras?, ilustrado por Penélope Chauvié. Mañana, martes 23 de junio, lo presenta en Céspedes Libros, en Álvarez Thomas 853 (Ciudad de Buenos Aires), a las 18 horas, en un diálogo con Juan Elman. La actividad tendrá entrada libre y gratuita.

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“¿Por qué existen las guerras?“, de Hinde Pomeraniec
“¿Por qué existen las guerras?“, de Hinde Pomeraniec

El encuentro abordará justamente esto: cómo hablar con los más chicos sobre conflictos armados. ¿Por qué existen las guerras? ¿En las guerras vale todo? ¿Por qué hay gente que mata a otra y no va presa? ¿Qué pasa con la gente que vive en el territorio donde ocurre el conflicto? ¿Qué pasa con sus casas, con sus vidas, con sus rutinas?

Pomeraniec escribió el título para la colección Entender y participar del sello Siglo Veintiuno, que pone el foco en inquietudes infantiles que los adultos no siempre logran responder. Elman, periodista especializado en política internacional, conversará con la autora sobre herramientas para explicar lo que ocurre en el mundo.

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Por qué existen las guerras, de Hinde Pomeraniec
Ilustración de Penélope Chauvié para el libro "¿Por qué existen las guerras?"

La propuesta está dirigida a madres, padres, docentes, pedagogos y adultos interesados en conversar con los más chicos sobre problemáticas actuales. Pomeraniec es periodista, escritora y editora, dedicada al periodismo cultural, con experiencia en diarios, televisión y radio. Escribe habitualmente en Infobae Cultura.

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