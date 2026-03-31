El Colón Fábrica extiende su apertura a toda la semana

A partir del 1 de abril, Colón Fábrica amplía su propuesta y pasará a recibir visitantes todos los días de la semana, con un nuevo horario extendido de 10 a 18. Esta actualización incluye la implementación de dos franjas de ingreso gratuito los martes, conforme a la Ley 6686/25 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

La medida busca facilitar el acceso al patrimonio artístico y escenográfico del Teatro Colón, permitiendo que vecinos y turistas exploren sus 7.500 metros cuadrados de escenografías, vestuarios y utilería originales. El objetivo es generar nuevos encuentros con la historia y los elementos que forman parte de las producciones del primer coliseo porteño.

Las entradas gratuitas para estos recorridos libres estarán disponibles únicamente en boletería, ubicada en Av. Don Pedro de Mendoza 2163, los martes de 10:00 a 11:30 y de 14:30 a 16:00. Esta modalidad permitirá recorrer la muestra sin costo en las franjas horarias mencionadas.

La medida busca facilitar el acceso al patrimonio artístico y escenográfico del Teatro Colón (Juanjo Bruzza)

Quienes opten por visitas guiadas deberán adquirir un ticket, ya que este servicio se mantiene arancelado, incluso dentro del horario de gratuidad para los recorridos libres.

El espacio no solo resuelve el almacenamiento y la preservación de piezas de gran escala, sino que permite el acceso al detrás de escena que fascina a miles de espectadores que han pasado por el Teatro Colón.