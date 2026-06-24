Nayib Bukele obtiene una calificación de 8.24 y alto respaldo ciudadano en su séptimo año de gestión, según el Iudop

La seguridad se consolidó como el principal logro del gobierno de Nayib Bukele en la encuesta del Iudop, con 47% de menciones. Foto Infobae Centroamérica/EFE

La seguridad se consolida como el principal logro atribuido al gobierno de Nayib Bukele en su séptimo año de gestión, según la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop).

El 47% de la población identifica el avance en seguridad como el mayor acierto del Ejecutivo, mientras que un 17.3% destaca el combate a las pandillas, sumando un 64.3% de respuestas relacionadas con la reducción del crimen. En este contexto, Bukele recibió una calificación de 8.24 por parte de la ciudadanía, posicionándose como uno de los mandatarios con mayor respaldo.

La evaluación ciudadana sobre el presidente revela que el 87.8% de las personas encuestadas considera que la labor de Bukele ha sido entre “muy buena” (29.0%) y “buena” (58.8%) durante el último año.

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Un 5.5% califica el desempeño presidencial como “regular” y un 6.7% expresa valoraciones diferentes. De acuerdo con la serie histórica presentada por el Iudop, la nota otorgada a Bukele se ha mantenido estable en valores altos desde 2021, con registros que fluctúan entre 8.15 y 8.7.

La gestión del gobierno salvadoreño recibió una calificación de 7.92 en su séptimo año. En años anteriores, la nota ha variado, pero siempre se ha mantenido por encima de 7.6, lo que muestra una evaluación mayormente positiva de la ciudadanía, según los datos obtenidos a través de la “Evaluación ciudadana del séptimo año de gobierno de Nayib Bukele y del segundo año legislativo y municipal en El Salvador”, realizada en el mes de mayo.

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Sobre la capacidad del gobierno para atender las demandas sociales, el Iudop informa que el 60.7% de la ciudadanía considera que el Ejecutivo ha escuchado “mucho” a la población durante este año, mientras que el 24.3% opina que lo ha hecho “algo”.

El combate a las pandillas sumó 17.3% de respuestas y elevó a 64.3% la valoración ciudadana vinculada a la reducción del crimen en El Salvador.REUTERS/Jose Cabezas

Evaluación de la Asamblea Legislativa: percepción dividida y nota intermedia

El análisis del Iudop también incluye la percepción sobre la Asamblea Legislativa de El Salvador en su segundo año de gestión. El órgano legislativo obtiene una calificación promedio de 6.34. El informe indica que el 50.4% de las personas encuestadas considera que los diputados trabajan para resolver los grandes problemas del país, mientras que el 45.6% opina lo contrario.

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La encuesta también explora la percepción sobre la representatividad de los legisladores. El 32% de la población piensa que los diputados responden principalmente al presidente Nayib Bukele al momento de votar, el 22.6% considera que representan a toda la ciudadanía, y el 20.5% cree que actúan en beneficio propio. Estos datos ponen de manifiesto una percepción fragmentada sobre el papel de los diputados y su vinculación con distintos actores sociales y políticos.

La Asamblea Legislativa de El Salvador obtuvo una nota de 6.34 y dividió opiniones sobre su capacidad para resolver los grandes problemas del país. (Cortesía: Asamblea Legislativa)

Opinión sobre instituciones públicas: Ministerio de Seguridad y Educación, las mejor valoradas

La consulta ciudadana realizada por el Iudop arroja diferencias notables en la percepción sobre el desempeño de las distintas instituciones públicas de El Salvador. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) encabeza las valoraciones, con una calificación de 8.60, seguido por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (8.16), el Ministerio de la Defensa Nacional (7.98) y el Ministerio de Turismo (7.96).

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Otros organismos estatales que reciben notas favorables entre ellos el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud con una nota superior a 7.45

El 60.7% de la población consideró que el Ejecutivo ha escuchado mucho las demandas sociales y otro 24.3% dijo que lo ha hecho algo. (Cortesía: Centro Histórico)

Evaluación de las alcaldías: satisfacción limitada y diferencias regionales

En cuanto a las alcaldías, el informe del Iudop muestra que la satisfacción ciudadana es limitada durante el segundo año de gestión municipal. Según los datos, el 43.1% de los encuestados afirma no estar nada satisfecho con el trabajo de la alcaldía de su localidad, mientras que el 25.5% se declara poco satisfecho. Solo el 19%expresa estar algo satisfecho y el 12.4% indica sentirse muy satisfecho con el trabajo que han realizado las administraciones municipales en este periodo.

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La calificación promedio asignada a las alcaldías es de 5.10, lo que refleja una percepción mayoritariamente crítica sobre su desempeño. El análisis regional identifica diferencias importantes: las alcaldías mejor evaluadas se localizan en los departamentos de Chalatenango (6.65), San Vicente (6.44) y Morazán (5.64). En contraste, las peor calificadas se encuentran en San Salvador (5.05), La Libertad (5.06) y Santa Ana (5.09), todas con notas cercanas o por debajo del promedio nacional. Estas cifras muestran variaciones significativas en la percepción ciudadana según la región del país y el desempeño de las autoridades municipales.