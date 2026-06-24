Honduras

Honduras registra más de 4,600 casos de dengue y alertan por circulación de serotipo 3

En un contexto de alerta sanitaria la circulación del serotipo 3, es considerado de mayor riesgo por complicaciones.

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Jornadas de limpieza y fumigación contra el dengue en Honduras
Jornadas de limpieza y fumigación contra el dengue en Honduras

Las autoridades sanitarias de Honduras alertaron este miércoles por el aumento de casos de dengue en el país, que ya suma al menos 4.600 contagios en lo que va del año, según datos oficiales de la Secretaría de Salud (Sesal). El sistema sanitario mantiene el monitoreo de la enfermedad y refuerza acciones de control en todo el territorio nacional.

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Sesal, Homer Mejía, detalló que del total de casos registrados, 3.509 corresponden a pacientes sin signos de alarma, mientras que 1.021 fueron clasificados como dengue con signos de alerta. También se confirmaron 76 casos de dengue grave.

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Las autoridades pidieron a la población acudir de inmediato a un centro asistencial ante síntomas como fiebre alta, dolor muscular, dolor detrás de los ojos, vómitos persistentes o signos de deshidratación, para evitar complicaciones.

Circulación del serotipo 3

Uno de los factores que preocupa a la Sesal es la circulación del serotipo 3 del virus del dengue en el territorio nacional. Según especialistas del organismo, esta variante está asociada con cuadros clínicos más graves, especialmente en personas que tuvieron infecciones previas por otros serotipos.

Las autoridades advirtieron que la presencia de este serotipo incrementa el riesgo de hospitalizaciones y casos graves, por lo que insistieron en reforzar las medidas de prevención a nivel comunitario y familiar.

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El sistema de salud se declara en alerta por una posible mayor demanda ante pacientes febriles
El sistema de salud se declara en alerta por una posible mayor demanda ante pacientes febriles

El aumento de casos se produce en un contexto en el que las lluvias y la acumulación de agua estancada favorecen la reproducción del mosquito transmisor del dengue, lo que complica los esfuerzos de control vectorial en distintas regiones del país.

Prevención y respuesta

La Secretaría de Salud reiteró la necesidad de eliminar criaderos de zancudos, mantener limpios los recipientes de almacenamiento de agua, tapar depósitos y utilizar repelentes, como medidas para reducir el riesgo de contagio.

Las autoridades también insistieron en fortalecer las campañas de fumigación y vigilancia epidemiológica en las comunidades con mayor incidencia de casos, así como en centros educativos y espacios públicos.

Las autoridades sanitarias registraron 1.021 casos de dengue con signos de alerta y confirmaron 76 casos de dengue grave.
Las autoridades sanitarias registraron 1.021 casos de dengue con signos de alerta y confirmaron 76 casos de dengue grave.

El sistema de salud se mantiene en alerta ante un posible aumento de la demanda de atención médica, especialmente en unidades de emergencia y centros hospitalarios que ya registran presión por el incremento de pacientes febriles.

Según las autoridades de la secretaria de Salud el dengue puede evolucionar rápidamente hacia formas graves si no se detecta y trata a tiempo, por lo que la identificación temprana de síntomas y la búsqueda inmediata de atención médica son factores para reducir la mortalidad.

El panorama epidemiológico obliga a mantener una vigilancia constante y a reforzar la respuesta institucional en todos los niveles, especialmente en las zonas donde la transmisión es más activa. Las autoridades insisten en que la contención del brote dependerá en gran medida de la capacidad de coordinación entre el sistema de salud y la participación comunitaria.

A la vez, el comportamiento del virus en las próximas semanas será clave para determinar la evolución del repunte, en un contexto en el que los servicios sanitarios continúan ajustando recursos para atender la creciente demanda de pacientes febriles.

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