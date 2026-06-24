Estas ciudades de Estados Unidos enfrentan alertas de calor extremo durante los partidos decisivos del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 afronta alertas de calor extremo en varias ciudades sede de Estados Unidos durante la fase eliminatoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrenta alertas de calor extremo en varias ciudades sede de Estados Unidos durante la fase eliminatoria, según pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Las altas temperaturas previstas afectan a jugadores, aficionados y organizadores entre el 30 de junio y el 6 de julio, período en el que se disputan partidos clave del torneo. La situación ha obligado a reforzar medidas para mitigar los riesgos asociados al calor, en un contexto de creciente preocupación por los eventos deportivos bajo condiciones meteorológicas adversas.

De acuerdo con la NOAA, amplias zonas del país, incluidas Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, Atlanta, Miami, Kansas City, Dallas y Houston, se encuentran bajo riesgo de temperaturas elevadas, con valores que pueden superar los 35 ℃ (95 ℉) y, en algunos casos, índices de calor superiores a los 41 ℃ (106 ℉). Este pronóstico coincide con el calendario de los partidos de eliminación directa del Mundial, según reportó Newsweek el 24 de junio de 2026. Además, Climate Central, organización científica que estudia el impacto climático en el deporte, ha estimado probabilidades de entre 83% y 98% de “calor que afecta el rendimiento” en encuentros disputados en recintos abiertos o con climatización parcial.

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La realización de la Copa Mundial en el verano boreal ya había generado inquietudes entre autoridades sanitarias y deportivas desde el anuncio del calendario. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las olas de calor extremo han incrementado su frecuencia e intensidad en los últimos años, lo que llevó a la FIFA y al comité organizador local a implementar regulaciones especiales para proteger la salud de los involucrados.

¿Qué ciudades y estadios del Mundial 2026 están bajo alerta de calor extremo?

El pronóstico semanal de la NOAA identifica a varias sedes de partidos eliminatorios como áreas de riesgo por calor elevado. Las ciudades de Nueva York/Nueva Jersey y Filadelfia esperan máximas de 32-35 ℃ (90-95 ℉) y una humedad relativa que podría elevar el índice de calor a entre 38 y 41 ℃ (100-106 ℉). Estos valores afectan directamente a los partidos programados en el MetLife Stadium los días 30 de junio y 5 de julio, así como al encuentro de octavos de final en Filadelfia el 4 de julio, según datos publicados por Newsweek y Climate Central.

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En el sur y centro de Estados Unidos, las condiciones proyectadas son aún más severas. Dallas y Houston podrían registrar temperaturas superiores a los 38 ℃ (100 ℉) y sensaciones térmicas de hasta 43 ℃ (110 ℉). El calendario del Mundial ubica partidos eliminatorios en Dallas el 30 de junio y el 3 de julio, y en Houston el 6 de julio. Kansas City y Miami también presentan un riesgo elevado, con máximas estimadas de 35-37 ℃ (95-99 ℉) y 33 ℃ (91 ℉), respectivamente, combinadas con alta humedad.

En Atlanta, donde el estadio cuenta con techo retráctil y sistemas de climatización, el pronóstico indica temperaturas de unos 32 ℃ (90 ℉), aunque la exposición al calor puede ser menor dentro del recinto. Estas previsiones han sido confirmadas por los informes técnicos de Climate Central y las proyecciones meteorológicas oficiales.

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La FIFA aplica pausas obligatorias para hidratación en todos los partidos del Mundial 2026 e instala puntos de agua, nebulización y zonas de enfriamiento en sedes bajo riesgo. (REUTERS/Carlos Barria)

¿Cuáles partidos del Mundial 2026 coinciden con las alertas de calor extremo?

El riesgo de calor extremo coincide con la fase de eliminación directa del torneo, lo que implica que cualquier equipo clasificado podría verse expuesto a condiciones adversas. La programación de partidos, definida por los resultados de la fase de grupos, contempla encuentros en las sedes afectadas durante la primera semana de julio.

Por ejemplo, el partido 77 en Nueva York/Nueva Jersey enfrenta al ganador del Grupo I con el mejor tercer clasificado de varios grupos. El partido 78 en Dallas reúne al segundo del Grupo E con el segundo del Grupo I, mientras que el partido 80 en Atlanta enfrenta al ganador del Grupo L con un tercer clasificado de grupos múltiples. El partido 86 en Miami tendrá a Argentina en acción, y el 87 en Kansas City y el 88 en Dallas también involucran a equipos con posibilidades de avanzar, de acuerdo con la información publicada por Newsweek y verificada en los calendarios oficiales de la FIFA.

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La selección masculina de Estados Unidos aseguró el primer lugar del Grupo D, por lo que disputará su encuentro de dieciseisavos de final el 1 de julio en Santa Clara, fuera de las principales zonas de riesgo de calor detectadas por la NOAA. Si avanza, su siguiente partido sería en Seattle, también considerado fuera de las áreas más críticas.

¿Qué medidas ha tomado la FIFA ante el calor en el Mundial 2026?

Ante el pronóstico de calor extremo, la FIFA implementó una política de pausas obligatorias para hidratación en todos los partidos del torneo, independientemente de la sede o la temperatura registrada. Las interrupciones están programadas alrededor del minuto 22 de cada tiempo y se aplican en todos los encuentros, incluidos aquellos disputados en estadios con climatización. Según comunicados institucionales recogidos por Newsweek, la FIFA también ha dispuesto la instalación de puntos de hidratación, estaciones de nebulización y zonas de enfriamiento en los estadios bajo riesgo.

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Las medidas restrictivas sobre el acceso a líquidos en los estadios han sido endurecidas: solo se permite el ingreso de botellas pequeñas, selladas y desechables, mientras que las botellas reutilizables están prohibidas. Esta disposición pretende garantizar la seguridad pero obliga a los asistentes a adquirir agua dentro de las instalaciones.

De acuerdo con los CDC, durante olas de calor extremo, las recomendaciones incluyen mantenerse hidratado, limitar la exposición al aire libre durante las horas de mayor temperatura y buscar ambientes frescos o climatizados. Los CDC también advierten que ciertos medicamentos para la presión arterial, salud mental y afecciones cardíacas pueden aumentar la sensibilidad al calor y el riesgo de enfermedades asociadas, además de que las altas temperaturas pueden afectar la eficacia de los fármacos si no se almacenan correctamente.

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La NOAA prevé temperaturas superiores a 35 °C e índices de calor por encima de 41 °C en sedes como Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, Atlanta, Miami, Kansas City, Dallas y Houston. (REUTERS/Amanda Perobelli)

¿Cómo afecta el calor extremo a jugadores y aficionados en el Mundial 2026?

Las altas temperaturas previstas para la fase de eliminación directa impactan tanto en el rendimiento físico de los futbolistas como en la seguridad de los aficionados. Según Climate Central, la probabilidad de que las condiciones de calor afecten el rendimiento supera el 80% en partidos disputados en Kansas City, Dallas, Houston y Miami. Esto implica una mayor exigencia para los cuerpos técnicos y médicos, que deben extremar los protocolos de hidratación y recuperación.

Para los aficionados, el calor extremo representa un riesgo de agotamiento y golpes de calor, especialmente en estadios abiertos o con cobertura parcial. Los CDC subrayan que la combinación de temperatura y alta humedad puede dificultar la regulación térmica del cuerpo. Las autoridades sanitarias recomiendan a los espectadores consultar los pronósticos oficiales antes de acudir a los estadios y seguir las instrucciones de protección vigentes.

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¿Qué diferencias hay entre los estadios del Mundial 2026 frente al calor?

Los estadios de Dallas, Houston y Atlanta cuentan con sistemas de climatización total, techos retráctiles o recintos cerrados, lo que reduce la exposición directa al calor para jugadores y público. Por el contrario, los estadios de Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia y Kansas City son completamente al aire libre, mientras que Miami dispone de una cubierta que da sombra a gran parte de las gradas pero no crea un ambiente cerrado y climatizado sobre el campo. Según el análisis de Climate Central, la probabilidad de “calor que afecta el rendimiento” varía significativamente según el tipo de estadio y la hora del partido.

Climate Central estimó que, en Miami y Kansas City, la probabilidad de condiciones peligrosas supera el 90% para partidos programados en horario vespertino o nocturno, mientras que en Nueva York/Nueva Jersey y Filadelfia oscila entre el 36% y el 63%, dependiendo del día y la hora. Dallas y Houston, a pesar de las altas temperaturas externas, ofrecen una protección adicional gracias a sus sistemas de refrigeración.

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Los CDC advierten que el calor extremo en el Mundial 2026 eleva el riesgo de agotamiento y golpes de calor para aficionados y puede afectar a personas que toman ciertos medicamentos. (REUTERS/Taylor Coester)

¿Qué recomiendan las autoridades sanitarias durante la ola de calor en el Mundial 2026?

Los CDC aconsejan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad térmica y buscar refugio en espacios climatizados o con sombra. Además, recomiendan prestar atención a los síntomas de agotamiento por calor y actuar de inmediato si aparecen signos como dolor de cabeza, mareos o náuseas. Para quienes toman medicamentos que afectan la regulación térmica, se sugiere consultar a un profesional de la salud antes de asistir a los partidos.

Las autoridades destacan que las olas de calor pueden afectar la eficacia de ciertos medicamentos si no se almacenan adecuadamente. Por ello, se recomienda llevar los fármacos en envases protegidos y no exponerlos a temperaturas extremas.

¿Qué impacto tendrá el calor extremo en el desarrollo del Mundial 2026?

El impacto directo para los involucrados incluye cambios en la logística de los partidos, adaptaciones en la organización de los estadios y la necesidad de cuidados especiales para los asistentes. Los equipos técnicos y médicos de las selecciones han recibido instrucciones sobre protocolos de hidratación y recuperación para los futbolistas. Las autoridades deportivas y sanitarias mantienen un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y han advertido sobre la necesidad de atender las recomendaciones oficiales en caso de calor extremo.

La NOAA actualizará sus pronósticos diariamente y la FIFA ha reiterado que las medidas de mitigación podrán ajustarse según la evolución del clima.