Dentro del extraño mundo de Elijah Wood: “Vivo la vida sin expectativas”

Elijah Wood como un abogado diabólico en "Ready or Not 2: Here I Come" que llega a los cines el viernes (Searchlight Pictures/Pief Weyman)

En la actualidad, Elijah Wood no lleva uno, sino dos anillos: una alianza de boda en la mano izquierda y un anillo de sello de plata con la palabra “papá” grabada en la derecha.

Mientras el hijo de 6 años de Wood y su hija de 4 se acercan a la preadolescencia, la estrella de El Señor de los Anillos y su esposa, la productora de cine Mette-Marie Kongsved, se plantean cuándo compartir con ellos esas épicas que han arrasado en los Óscar y han revolucionado Hollywood. Pero antes, es imprescindible que conozcan los textos de JRR Tolkien. ¿Leerán los pequeños los libros en familia o esperarán a tener la edad suficiente para emprender el viaje a la Tierra Media por su cuenta? Aún no lo han decidido. Lo mismo ocurre con el momento en que podrán lidiar con los orcos, los trolls y los Nazgûl.

«Sinceramente, creo que mi hijo podría con ello ahora», dice Wood mientras desayuna en la panadería Gjusta de Venice. «Quizás mi hija no tanto. Pero es muy enérgica, así que ¿quién sabe?».

Más allá de las películas de Rings, la filmografía de Wood es tan ecléctica que hay una película para cada edad y ocasión. Los más pequeños pueden disfrutar de la aventura de hacerse amigo de un delfín en Flipper o de las payasadas de un pingüino bailarín de claqué en Happy Feet. ¿Buscas algo más maduro? Ponte cómodo con el drama criminal Green Street Hooligans o el romance alucinante Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Y si buscas sangre, vísceras y sustos que te hagan taparte los ojos, Wood te lo ofrece. Interpretó a un asesino esquizofrénico en Maniac (2012). A un músico atrapado en una pesadilla noir en Come to Daddy (2019). A un hombre jorobado y monstruoso en The Toxic Avenger (2023). A un abogado diabólico en Ready or Not 2: Here I Come, que llega a los cines el viernes.

Wood, por supuesto, siempre estará ligado a Frodo Bolsón, el robusto hobbit que protagonizó tres de los éxitos de taquilla más perdurables del cine moderno. Sin embargo, la carrera de este actor de 45 años, más allá de ese papel emblemático, sigue siendo difícil de definir.

«Él simplemente se guía por sus instintos», dice la actriz Melanie Lynskey, quien trabajó con Wood en el thriller de humor negro Ya no me siento como en casa en este mundo y en la serie de supervivencia Yellowjackets. «Realmente sigue lo que le interesa y toma decisiones muy audaces, interesantes y descabelladas».

Elijah Wood como Frodo en "El Señor de los Anillos"

Tomemos como ejemplo Ready or Not 2, la secuela del éxito de terror y comedia de 2019. Tras haber adorado la primera película, Wood aceptó la oferta para unirse a ese mundo de sátira socioeconómica y violencia absurda. (“Siempre que hay cañones de sangre”, dice, “es genial”). Wood se une al reparto como el Abogado, un árbitro que supervisa un sádico juego del escondite entre la élite mundial, y aporta su carisma y presencia arrolladora a otra aventura desenfrenada.

“Es algo parecido a lo que hace Daniel Radcliffe [actor de Harry Potter]“, dice Samara Weaving, protagonista de Ready or Not 2. “Ambos son grandes estrellas de taquilla que han interpretado personajes bastante inocentes, y ahora dicen: ‘¿Sabes qué? Voy a interpretar a los monstruos más grandes que jamás hayas visto’”.

Wood reflexiona mucho sobre lo que sus hijos son aptos para ver, pero su hermano mayor era, digamos, más despreocupado. Wood calcula que tenía seis años cuando Zack, siete años mayor que él, le mostró por primera vez películas de terror gore, con la condición, claro está, de que no se lo contara a sus padres. Entre sus favoritas de la época: Pesadilla en Elm Street 3: Guerreros de los sueños y la poco conocida película de terror ¿Verdad o reto?.

“Vi esas películas y me encantaron, no me traumatizaron”, recuerda Wood. “Claro, de niño, te sientes atraído por las cosas prohibidas que no deberías ver. La sección de terror del videoclub es un lugar bastante emocionante”.

Wood, nacido en Cedar Rapids, Iowa, antes de mudarse con su familia al sur de California para dedicarse a la actuación, creció frente a las cámaras en películas como El buen hijo (1993), North (1994) y Deep Impact (1998). Tenía 18 años cuando viajó a Nueva Zelanda para ponerse en la piel de Frodo y 23 cuando esa etapa de su vida culminó con el éxito sin precedentes (e irrepetible) de El retorno del rey en los Premios Óscar de 2004.

"Volver al futuro II"

Poco después, Wood se aventuró a Austin —la meca del cine independiente donde más tarde compraría una casa— para reunirse con el director de Aulas peligrosas, Robert Rodriguez, en la película antológica de estilo pulp Sin City (2005). Su papel: un asesino en serie mudo con predilección por la carne humana. Al dejar atrás la nobleza desinteresada de Frodo, Wood se sintió atraído por la libertad narrativa del género y la «fuerte reacción» que surgía de las oportunidades inesperadas y los colaboradores irresistibles.

«Tras El Señor de los Anillos, con tanta atención cultural, existía la posibilidad de que hubiera sido un poco más estratégico y hubiera pensado en construir una carrera ascendente», dice Wood, cofundador de la productora SpectreVision, especializada en cine de género, en 2010. «Pero no lo veía así. Me sentía atraído por las cosas que me conmovían y me guiaba por mi intuición».

Su instinto lo ha llevado desde entonces a la pequeña pantalla con papeles protagónicos en las series Wilfred y Dirk Gently: Agencia de investigaciones holísticas, además de su papel recurrente como Walter, un detective ciudadano excéntrico con tendencias sociopáticas, en Yellowjackets. En la gran pantalla, ha acumulado una serie de joyas ocultas. Por ejemplo, Bookworm: el misterio de la pantera, la peculiar aventura de viaje por carretera de padre e hija de 2024 que tiene un 91 por ciento en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes. O Ya no me siento a gusto en este mundo de 2017, la comedia con un 89 por ciento de aprobación en la que Wood interpreta a un tipo raro del vecindario al que le gusta levantar pesas y lanzar estrellas ninja.

“Es sorprendentemente versátil”, dice Lynskey. “Como tiene un rostro tan memorable, uno pensaría que fácilmente podría encasillarse, pero no es así. Interpreta papeles que no se ajustan a su imagen habitual, y nunca resulta extraño”.

Noche de bodas 2, que se estrenó recientemente con gran éxito de crítica en el festival South by Southwest de Austin, sigue la misma línea. En la primera película, Grace, interpretada por Weaving, se casa con un miembro de una familia aristocrática que, como parte de un pacto con el diablo, se empeña en acabar con ella. Ahora, tras sobrevivir a su sangrienta noche de bodas, Grace debe escapar de las familias más ricas del mundo en una segunda ronda de persecución a muerte.

Elijah Wood en "El Vengador Tóxico" (The Toxic Avenger, 2023)

Quien dirige ese juego es el enigmático Abogado de Wood, un custodio de textos satánicos que articula y aplica con indiferencia las intrincadas reglas. En una conversación con los codirectores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, Wood concluyó que su personaje llevaba siglos al servicio del diablo y que pronunciaba sus diálogos con la perplejidad propia de él. «Hay una especie de desapego», explica Wood. «Probablemente ha visto a gente rica y ambiciosa desvivirse por el poder una y otra vez».

Luego está el MacGuffin de la película: un anillo de poder con la capacidad de corromper mentes. ¿Cómo?

Sorprendentemente, el propio Frodo no le dio mucha importancia a ese detalle de la trama hasta que llegó al plató de Noche de bodas 2 y pronunció un diálogo sobre la profunda influencia de ese anillo dorado. Fue entonces cuando tuvo una extraña sensación de déjà vu.

“En ese momento, desde luego no se me escapó”, dice Wood entre risas. “Veo los paralelismos, sin duda”.

Wood no tiene reparos en hacer autocrítica con buen humor, aunque a veces cuesta convencerlo. Cuando Rachel Sennott, creadora y protagonista de la serie de comedia de HBO I Love LA, le propuso a Wood que participara como invitado interpretándose a sí mismo, él le dijo que llevaba mucho tiempo resistiendo ese tipo de propuestas, pero que, aun así, su argumento lo había convencido.

“Era algo que no podía negar”, dice Wood. “Era demasiado gracioso”.

"Come to Daddy" (2020)

Wood aparece en el cuarto episodio de la primera temporada del año pasado. Cuando el personaje de Sennott y sus amigos, que buscan ascender socialmente, asisten a una fiesta en casa de Wood, dos de ellos se topan con el actor absorto en sus pensamientos sobre Los Simpson en su habitación. Si bien la serie establece la reputación de Wood como una estrella infantil equilibrada —“Es realmente sorprendente”, exclama un personaje, “que Elijah Wood haya salido ileso psicológicamente”—, la versión ficticia rápidamente se desmorona. Pronto, Wood se revela como un germófobo con falta de interacción social que pierde los estribos mientras canta a grito pelado canciones de Smash Mouth y evoca su palacio de la memoria.

“Está dispuesto a hacer el tonto y a no tomarse las cosas demasiado en serio”, dice Sennott. “Su reputación como una persona encantadora con la que es un placer trabajar lo precede. Creo que dice mucho de él que la gente lo vea en el programa y nadie diga: ‘Así es él en realidad’. Todos dicen: ‘¡Dios mío, obviamente es una versión alocada de él!’”

Wood reconoce que su madre le inculcó la humildad desde pequeño. «Le preocupaba mucho más», dice, «criar a una buena persona que el éxito de mi carrera». Aunque Wood alcanzó la fama mundial y la inmortalidad cinematográfica a principios de sus veinte, señala que esto ocurrió después de haber trabajado arduamente en Hollywood durante más de una década, lo que le evitó el impacto repentino del éxito.

“Vivo la vida sin expectativas”, dice. “Soy una persona genuinamente entusiasta”.

Wood hizo honor a su reputación durante nuestro encuentro a principios de marzo en Venice. “Increíble”, “genial” y “fantástico” son palabras que usa con frecuencia. Se entusiasma especialmente al recordar dos viajes por carretera que su familia realizó en los últimos años. Aficionado a la buena comida, Wood elogia el pan de masa madre de Gjusta y, al enterarse de que me dirijo a Palm Springs, me recomienda un modesto restaurante de hamburguesas llamado Heyday. “Tienen una oferta especial de hamburguesa y martini”, exclama. “Con eso no hay pierde”.

Sus colaboradores confirman esta amabilidad innata. «Le encanta escuchar las historias de todos», dice Lynskey. «Jugué al Mafia con él por mi cumpleaños y es un jugador muy divertido». Al trabajar en Ready or Not 2, Weaving, inicialmente impresionada, pronto olvidó la enorme reputación de Wood. «Simplemente lo conocí», dice, «como Elijah, el tipo dulce, divertido y amable».

"Psicópata – Maniac" (Dir. Franck Khalfoun - 2012)

Prueba A: El otoño pasado, Wood y su familia volvieron a visitar el set de Hobbiton (ahora construido de forma permanente) de El Señor de los Anillos en Nueva Zelanda cuando se toparon con una boda con temática de la Comarca. En un tierno video que se hizo viral, Wood se acerca tímidamente, felicita a los novios y posa para una foto con la feliz pareja.

“Fue uno de esos momentos perfectos de casualidad”, dice Wood. “Pensé: ‘No puedo dejar de saludar’”.

Wood no puede confirmar si regresará a Nueva Zelanda este año cuando comience el rodaje de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum... pero tampoco niega la afirmación pública de Ian McKellen de que Gandalf y Frodo volverán para la última aventura en la Tierra Media. Refiriéndose a la posibilidad como una hipótesis, opina que sería como una reunión familiar o un “viaje en el tiempo”, al igual que su cameo en El Hobbit: Un viaje inesperado de 2012.

Retomar el papel de Frodo también consolidaría al personaje como la piedra angular del legado cinematográfico de Wood, algo que nunca estuvo en duda. Al preguntarle sobre su salida de la trilogía a mediados de sus veinte años, sabiendo que siempre sería recordado por interpretar a Frodo, Wood sonríe y aclara: ya lo sabía años antes, en 1999, poco después de que comenzara la producción de las películas.

“Te das cuenta de que esos personajes nos acompañarán para siempre, y puedes verlo como un gran regalo y una ventaja, o sentirte agobiado por ello”, dice. “Me siento muy agradecido por la variedad de proyectos que tengo la oportunidad de explorar en mi carrera y por los caminos inesperados que recorro. En cierto modo, no habría sido posible sin El Señor de los Anillos”.

Fuente: The Washington Post