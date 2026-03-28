El colectivo mexicano ‘Lagartijas tiradas al sol’ desembarca en Buenos Aires con su desafiante teatro documental

El grupo Lagartijas tiradas al sol presenta en Buenos Aires la obra 'Centroamérica', que explora el exilio y la identidad centroamericana mediante teatro documentalista

El colectivo mexicano Lagartijas tiradas al sol, fundado en 2003 en México por Luisa Pardo y Lázaro G. Rodríguez, y que se ha consolidado como una de las agrupaciones más influyentes del teatro documentalista contemporáneo, presenta Centroamérica, el sábado 28 y domingo 29 de marzo a las 17 en el Teatro de La Ribera del Complejo Teatral de Buenos Aires

La cita en Buenos Aires se realiza en el marco de una colaboración con Paraíso Club y prevé, además de las funciones, instancias de intercambio con los referentes del grupo. A la presentación de Centroamérica se sumarán dos actividades de formación y reflexión sobre la práctica escénica.

La compañía Lagartijas tiradas al sol se distingue por su enfoque radicalmente innovador, que combina investigación histórica, narrativa autobiográfica y recursos multimedia para interrogar la realidad y desafiar los discursos oficiales. El colectivo, cuyo nombre evoca una expresión mexicana sobre la espera y la reflexión, nació como una iniciativa que buscó apartarse de las estructuras tradicionales y vincular directamente el quehacer escénico con la vida cotidiana.

El grupo sostiene que en lagartijas tiradas al sol trabajan sobre la realidad. “Muchos de nuestros proyectos se desarrollan en el teatro y eso hace que nuestra relación con la ficción sea muy estrecha. Nos interesa mucho la política y la sociedad en la que vivimos. Así que muchos de nuestros proyectos elaboran estos temas. En el teatro operan diferentes reglas que en la realidad, es un espacio de excepción en nuestra sociedad y es por eso mismo que creemos que es un lugar ideal para pensar la realidad justamente porque está fuera de ella. Pensamos la realidad y la ficción, no como dos contenedores separados, sino como una escala de grises, en donde los matices son importantes”, señalaron para Infobae Cultura.

'Centroamérica' se articula en torno a la historia de una mujer nicaragüense exiliada y su relación con una pareja mexicana, abordando temas como dictaduras y migración

Este posicionamiento y compromiso, se refleja en una metodología que recurre a documentos legales, testimonios orales, imágenes de archivo y materiales videográficos como componentes fundamentales de la estructura dramática, y evitan la simple reproducción literal del material fuente.

El proyecto Centroamérica es incluso más ambicioso, representa una expansión del trabajo de Lagartijas tiradas al sol hacia la región centroamericana. Se trata de una obra escénica de noventa minutos que se articula en torno a la historia de una mujer nicaragüense exiliada y su vínculo con una pareja mexicana, lo que permite abordar temas como dictaduras, migraciones, fronteras militarizadas y la resiliencia de los pueblos centroamericanos. La obra incorpora testimonios de figuras reconocidas, así como de personas nicaragüenses exiliadas cuya identidad permanece reservada por motivos de seguridad.

“Centroamérica es una obra que parte de la ignorancia que tenemos en México sobre nuestros vecinos del sur”, cuentan Pardo y Rodríguez acerca del germen de la obra. “Históricamente, la mirada deseos y aspiraciones han gravitado hacia el norte. Esta obra parte de un intento por asumir nuestra ignorancia y conocer la región con la que colinda nuestro país. Este proyecto cambia cuando conocemos a un grupo de exiliadas nicaragüenses en Costa Rica y una de ellas nos pide un favor. Es aquí que el teatro y la realidad se comienzan a mezclar”, relatan.

La producción, coordinada por los mismos Pardo y Rodríguez, con diseño de espacio e iluminación de Sergio López Vigueras, se apoya en un dispositivo escénico que integra video, archivo y performance en vivo.

La obra incorpora testimonios nicaragüenses exiliados, para ampliar su relevancia en el contexto de derechos humanos y memoria histórica

Centroamérica ya se ha presentado en festivales y ciudades de América y Europa, como el Festival TransAmériques en Montreal y la Universidad de California en Los Ángeles, consolidando el alcance internacional del colectivo. “Esta obra la estrenamos en 2024 en México. Hemos hecho varias temporadas en nuestro país y viajado a varios festivales en Europa, Norteamérica y Latinoamérica. En mayo de este año, estaremos en Bruselas, París, Bilbao, y Quito”, dicen acerca de cómo continuará girando la obra.

El trabajo de Lagartijas tiradas al sol se inscribe en una corriente de teatro documentalista que ha ganado peso en México y América Latina como respuesta a la manipulación informativa y la necesidad de representar realidades complejas. El colectivo subraya que sus obras no buscan el entretenimiento, sino la generación de pensamiento crítico y la apertura de espacios para la reflexión sobre política, historia e identidad.

Además de su producción escénica, Lagartijas tiradas al sol ha desarrollado publicaciones, materiales pedagógicos, experiencias radiofónicas y contenido audiovisual, expandiendo así su investigación artística a diversos formatos. Sus publicaciones complementan y amplían el trabajo presentado en escena.

Las funciones de 'Centroamérica' se realizarán el 28 y 29 de marzo en el Teatro de La Ribera, acompañadas por un intercambio abierto con los creadores Luisa Pardo y Lázaro G. Rodríguez

El lunes 30 de marzo, de 18 a 20, y el martes 31, de 17 a 19, se realizará el workshop Ficción y temblores en Riobamba 1276, en la Ciudad de Buenos Aires, con inscripción arancelada, que recibirá un descuento del 20% para socios de Paraíso Club. El taller propone un trabajo sobre las ideas de ficción y representación, mediante la exploración de la relación entre realidad, mentira, verdad, impostura y originalidad.

El martes 31 de marzo, de 19 a 20:30, brindarán la masterclass gratuita La verdad también se inventa, donde Pardo y Rodríguez recorrerán veintitrés años de historia del colectivo, y abordarán contextos, herramientas, metodología y estrategias de creación.

[Fotos: prensa Lagartijas tiradas al sol/ Paraíso Club]