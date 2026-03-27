Cultura

Han Kang ganó el Premio del Círculo Nacional de Críticos Literarios de Estados Unidos

La novelista surcoreana, premio Nobel 2024, obtuvo el galardón en la categoría de ficción por “We Do Not Part”, una novela sobre un violento episodio social ocurrido en su país en la década de 1940

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Han Kang, entre los ganadores del Premio del Círculo Nacional de Críticos Literarios (Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS)
Han Kang, entre los ganadores del Premio del Círculo Nacional de Críticos Literarios (Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS)

La novelista surcoreana Han Kang ganó el Premio del Círculo Nacional de Críticos Literarios de ficción por We Do Not Part, su novela sobre las traumáticas consecuencias del levantamiento y la masacre de Jeju en la Corea de la década de 1940.

Traducida del coreano por E. Yaewon y Paige Aniyah Morris, la novela fue elogiada por la presidenta del comité de ficción, Heather Scott Partington, como una “obra de melancolía cegadora, clima sombrío y sintaxis murmurante” que “perdura como un sueño atmosférico e impactante”.

Esta es la tercera vez en los 51 años de historia de los premios que una novela traducida se alza con el galardón de ficción. La última vez fue en 2008, cuando 2666, de Roberto Bolaño, traducida del español por Natasha Wimmer, se alzó con el premio. En 2001, la novela ganadora fue Austerlitz, de W. G. Sebald, traducida del alemán por Anthea Bell.

Otro premio, dedicado a obras traducidas, fue otorgado a Sad Tiger, de Neige Sinno, una narración fragmentada de no ficción que relata los abusos que sufrió de niña, traducida del francés por Natasha Lehrer.

La novelista surcoreana obtuvo el galardón en la categoría de ficción por "We Do Not Part", una novela sobre el levantamiento y la masacre de Jeju en la Corea de la década de 1940 (News Agency/Jonas Ekstromer via REUTERS)
La novelista surcoreana obtuvo el galardón en la categoría de ficción por "We Do Not Part", una novela sobre el levantamiento y la masacre de Jeju en la Corea de la década de 1940 (News Agency/Jonas Ekstromer via REUTERS)

El premio de no ficción fue otorgado a la periodista Karen Hao por El imperio de la IA: sueños y pesadillas en OpenAI de Sam Altman, una mirada oportuna e inquietante al auge de OpenAI y la cultura de secretismo dentro de la empresa.

Junto con los National Book Awards y los Premios Pulitzer, los National Book Critics Circle Awards se encuentran entre los galardones literarios más prestigiosos de Estados Unidos. A diferencia de estos últimos, los ganadores son elegidos exclusivamente por críticos literarios y editores de reseñas.

La organización, fundada en 1974, cuenta con más de 850 críticos y editores. Los premios de este año, anunciados en una ceremonia celebrada el jueves por la noche en The New School, reconocieron libros publicados en 2025 y estaban abiertos a autores cuyas obras se publicaron en inglés en Estados Unidos.

Los premios también reconocen la labor de críticos y organizaciones. La crítica Rhoda Feng recibió la Mención Nona Balakian a la Excelencia en la Crítica, otorgada a un miembro del Círculo Nacional de Críticos Literarios por su “excepcional labor crítica”. NPR y PBS recibieron conjuntamente el Premio Toni Morrison a la Trayectoria, que se concede a instituciones que promueven la cultura del libro.

Han Kang
Han Kang

El premio a la trayectoria profesional fue otorgado a Elizabeth Taylor, editora literaria de larga trayectoria del Chicago Tribune, quien es miembro de la junta directiva de la organización y ha ayudado a apoyar a una nueva generación de críticos literarios a través de sus becas para críticos emergentes.

La periodista e historiadora Frances FitzGerald recibió un premio a su trayectoria profesional, cuyo innovador trabajo Fuego en el lago: Los vietnamitas y los estadounidenses en Vietnam contribuyó a cuestionar y cambiar la comprensión que los lectores estadounidenses tenían de la guerra de Vietnam.

El presidente del comité, Jacob M. Appel, elogió la valentía con la que FitzGerald afronta temas difíciles y capítulos complicados de la historia: “FitzGerald nunca ha tenido miedo de decir la verdad al poder ni de desafiar las ideas preconcebidas”.

Fuente: The New York Times

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